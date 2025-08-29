С нами не соску...
В скульптуре Будды нашли мумифицированного монаха

Компьютерная томография и эндоскопия статуи Будды 11-го или 12-го веков, проведенная в медицинском центре Меандр в Амерсфорте, Голландия, показали, что внутри древней оболочки находятся мумифицированные останки буддийского мастера Люцюань.











Монах жил около 1100 года и принадлежал к китайской школе медитации.
"

"О том, что внутри статуи находятся останки человека, было известно и ранее, однако при обследовании было сделано ещё одно потрясающее открытие: на месте удаленных внутренних органов обнаружили клочки бумаги со старинными китайскими иероглифами."








"Мумию мастера сейчас перевезли в Венгрию, где она будет находиться в экспозиции Музея естественной истории до мая 2015 года."








"Отметим, что некоторые практикующие буддисты считают, что подобные мумии не мертвы, а находятся в продвинутой стадии медитации."






 

