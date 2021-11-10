Стелс, катапульта и мобильный телефон: 5 технологий, которые Запад «позаимствовал» у СССР

Не будем скрывать, что в свое время Советский Союз нагло копировал много западных технологий: от компьютеров и до автомобилей. Но это не значит, что СССР не постигла подобная участь. Гидростанции, автоматы и даже мобильные телефоны — эти и многие другие разработки советских ученых так или иначе были скопированы Западом, вот только мало кто об этом сейчас знает.
1. Стрелковое оружие
Ни для кого не секрет, что отечественные оружейники создавали поистине легендарное оружие. В начале Великой Отечественной войны самозарядная винтовка Токарева произвела на немцев большое впечатление. Вермахт во что бы то ни стало хотел иметь аналог СВТ-40. Долго ждать не пришлось, и уже в 1943 году Германия начала серийное производство полуавтомата Gewehr-43. В нем была реализована газоотводная система, позаимствованная у Тульского оружейного завода.
Винтовка СВТ-40. | Фото: Википедия.
Один из лучших пистолетов-пулеметов Второй мировой ППС-43 тоже долго «не засиделся» у советских солдат. Простое, но в тоже время грозное оружие в скором времени попало в руки к финнам, а после в Германию и Испанию. В последней ППС-43 вплоть до 1950 года выпускался по финской лицензии. Об автомате Калашникова и вовсе говорить не приходится — огромное количество стран до сих пор производят AK-47 на своих заводах.
2. Гидроакустическая станция
Иногда гостайны рассекречиваются и без вмешательства шпионской разведки. Так, в 1982 году британской подводной лодке «Conqueror» удалось незаметно подкрасться к советскому военному кораблю и похитить новейшую разработку СССР — гидроакустическую станцию с антенной системой. В это время корабль буксировал станцию в водах Северного Ледовитого океана. Никто и не заметил, как британцы перерезали трос и украли аппарат.
Гидроакустическая станция. | Фото: Военное обозрение.
Примечательно, что станция как раз и разрабатывалась, чтобы следить за вражескими подлодками. Позже об этом инциденте британец Стюард Преббл упоминал в своей книге «Секреты Конкуэрора». Преббл отмечал, что после этого Британия передала разработку США, что очень помогло последней продвинуться в модернизации бесшумных субмарин. Долгое время в СССР считали, что станция случайно была утеряна в суровых арктических водах.
3. Катапультное кресло
В конце 1970-х годах инженерам из НПП «Звезда» удалось создать первое в мире катапультное кресло для сверхзвуковых самолетов К-36 ДМ. По информации Novate.ru, впервые внеплановая демонстрация кресла произошла на авиасалоне в Ле Бурже в 1989 году. Тогда пилот истребителя МиГ-29 столкнулся с птицей, которая повредила двигатель. Летчик был вынужден катапультироваться, но остался жив.
Катапультирование лётчика в кресле К-36Д-3,5 из самолёта МиГ-25-УБ. | Фото: Большая российская энциклопедия.
Инновационная разработка привлекла внимание американцев и в начале 1990-х годов в Россию прибыла делегация из США. После тщательного изучения кресла американцы купили небольшую партию К-36 ДМ и вскоре выпустили собственную катапульту ACES-2. Дело в том, что в то время в СССР не существовало строгих правил по оформлению патентов, поэтому технология буквально за копейки досталась Америке.
4. Стелс-технология
Еще в начале 1960х годов советский физик Петр Уфимцев предложил создать самолет уникальной формы, который мог оставаться невидимым для военных радаров. Советские авиаконструкторы отнеслись прохладно к идее физика, посчитав, что постройка столь дорогостоящего аппарата нецелесообразна. Так как все теории Уфимцева были напечатаны в книгах и находились в свободном доступе, то реализация проекта оставалась лишь вопросом времени.
F-117. | Фото: Википедия.
Американское авиабюро Lockheed Martin сумело воплотить концепцию в жизнь, выпустив самолет-невидимку F-117. Со временем разработка переросла во много миллиардный проект, а F-117 произвел настоящий фурор во время операции «Буря в пустыне».
5. Мобильный телефон
Пожалуй, одним из самых недооцененных изобретений в Советском Союзе стал мобильный телефон, разработанный инженером Леонидом Куприяновичем еще в 1957 году. Аппарат весом в 3 килограмма мог передавать голосовые сообщения в зоне действия антенны без каких-либо проводов. Позже изобретатель уменьшил вес устройства с 3 килограмм до 70 грамм. Позвонить другому человеку во время прогулки или из автомобиля в середине XX века казалось настоящей фантастикой.
Мобильник Леонида Куприяновича. | Фото: LiveJournal.
И снова советское руководство не увидело потенциала в, казалось бы, перспективном устройстве. Куприянович открыто говорил о своей разработке прессе и разным научным журналам. Что и следовало ожидать, в 1966 году технологию беспроводного телефона реализовали в Болгарии, а в 1983 году вышел «первый мобильный» телефон Motorola DynaTAC, работающий по схожему принципу.
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