В чём секрет неземных ландшафтов сказочного разноцветного острова Ормуз

Геологическое чудо

Спутниковый снимок острова Ормуз. / Фото: НАСА

Разноцветие всевозможных красок и оттенков поражает воображение. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

Пейзажи острова похожи на сказочные иллюстрации. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

Кто живёт на необычном острове

Остров в основном необитаем. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

Здесь живут только рыбаки и те, кто занимается добычей соли и охры. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

В деревушке есть несколько магазинов и маленьких кафе. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

Ормуз не может похвастаться богатой историей

Богатой историей остров Ормуз похвастать не может. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

Сказочная природа

Главное богатство - это неземная красота местной природы. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com

Дожди и ветры обтесали скалы так, что они стали похожи на сказочных драконов и химер. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com