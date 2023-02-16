В чём секрет неземных ландшафтов сказочного разноцветного острова Ормуз

У иранского побережья в Персидском заливе, совсем недалеко от материка, есть маленький островок под названием Ормуз. Эта небольшая часть суши по сути является просто насыпью из соли, гипса и ангидрита. Удачное расположение позволило Ормузу стать довольно важным торговым портом. Таковым он смог оставаться в течение нескольких сотен лет. Конечно, экономический расцвет в качестве стратегического форпоста давно канул в лету. Тем более главное богатство острова не в этом. Больше всего Ормуз богат сказочной красотой природы. Его неземной ландшафт привлекает туристов со всего мира.
Геологическое чудо
Остров Ормуз - это настоящее геологическое чудо. Он представляет собой нечто вроде соляного купола, возвышающегося над скалами. Каменная соль, или галит, является мягким минералом. Она легко растворяется и принимает жидкое состояние. Высокое давление поднимает её на поверхность. К этому примешиваются другие слои почвы: глина, карбонаты, сланец и богатые железом вулканические породы. На выходе всё это приобретает фантастические оттенки красного, жёлтого и оранжевого.
Спутниковый снимок острова Ормуз. / Фото: НАСА
Самым ярким из этих цветов является цвет красной охры. Он здесь встречается повсюду, от прекрасных местных пляжей до суровых скалистых утёсов. Местные называют его Голаком. Этот песок используют для производства всевозможных красок, косметики, керамики и для отделки фасадов зданий. Есть даже специальный сорт хлеба, который называется «Томши». Одним из ингредиентов этой выпечки является цветная земля с острова Ормуз.
Разноцветие всевозможных красок и оттенков поражает воображение. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Пейзажи острова похожи на сказочные иллюстрации. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Кто живёт на необычном острове
Погода здесь чрезвычайно засушливая. Пресной воды нет, соответственно и растительности тоже. Летом на острове невыносимо жарко. Постоянно здесь живут только рыбаки и те, кто добывает соль и цветной песок. Живут все в единственном посёлке в северной части Ормуза.
Остров в основном необитаем. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Здесь живут только рыбаки и те, кто занимается добычей соли и охры. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Дома здесь немногочисленны и незамысловаты. Это скромные одноэтажные домики. Передвигаются местные в основном на мотоциклах. Это несмотря на то, что здесь всё в шаговой доступности. Женщины здесь одеваются совсем не так как их сёстры по вере с большой земли. В чести традиционная одежда: разноцветные шаровары и яркая чадра всевозможных расцветок.
В деревушке есть несколько магазинов и маленьких кафе. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
В деревушке есть несколько продуктовых магазинов и забегаловок. В кафе тусуются в основном туристы и приезжие по делам или на отдых иранцы.
Ормуз не может похвастаться богатой историей
Богатой историей остров Ормуз похвастать не может. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Остров Ормуз не может похвастаться выдающейся древней архитектурой. Единственная достопримечательность – Форт Девы Марии Непорочного Зачатия, больше известный как Португальский замок. Эту внушительную крепость из красного камня возвели в 16 веке, когда остров находился под властью Португалии. Для туристов-эстетов и поклонников искусств на Ормузе есть галерея местного художника Ахмада Надаляна.
Сказочная природа
Главной ценностью острова Ормуз являются, конечно же, не крепость и художественная галерея, а его сказочная природа. Вся остальная территория острова необитаема. Именно там и есть всё самое интересное. Неземной ландшафт и фантастическое буйство красок кажется на первый взгялд чем-то ненастоящим, искусственным. Тем не менее этот потрясающий пейзаж — дело рук Творца. Такая невероятная красота уместилась в этом крохотном клочке суши.
Главное богатство - это неземная красота местной природы. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Местная панорама — это рай для любого геолога или художника. Холмистая поверхность раскрашена в десятки неимоверно ярких разнообразных цветов и оттенков. Скалы благодаря ветрам и ливням обрели весьма причудливые формы. Если присмотреться, можно принять камни за неких сказочных созданий. Всё здесь фантастично. Настоящая долина драконов и химер.
Дожди и ветры обтесали скалы так, что они стали похожи на сказочных драконов и химер. / Фото: Лукас Бишофф / Dreamstime.com
Пляж на Ормузе не полностью красный. Это скорее похоже на жёлто-чёрно-красные песочные россыпи щедро усыпанные глиттером. Вот это и есть истинное богатство Ормуза. Полезное ископаемое грузят на самосвалы и увозят для добычи охры. Если по острову долго гулять, то одежда окрасится в этот прекрасный цвет. Пейзаж напоминает марсианский ландшафт. Туристы любят проводить здесь фотосессии. Местность вокруг безлюдная и дикая: сказочный пляж, море и ты. Несмотря на то, что это исламские территории, здесь довольно безопасно.
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