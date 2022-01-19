Рога Моисея, «Пепси» для мертвецов и другие казусы переводчиков, вошедшие в историю
История фиксирует множество конфликтов и недоразумений в дипломатическом мире, вызванных банальными ошибками перевода. Некоторые из них длились десятками лет, внося смуту в международные отношения целых государств. И даже сегодня в век глобализации языковой барьер продолжает порождать ситуации, часто выходящие далеко за пределы курьеза.
Как Хрущев пообещал «закопать Запад»
Знаменитое обещание Никиты Хрущева похоронить Запад прозвучала в 1956 году в польском посольстве Москвы. Речь генсека на приеме переводил Виктор Суходрев. Дословно переведенная фраза очень впечатлила адресатов. На деле же по-русски это звучало иначе: Никита Сергеевич пытался сказать, что история на стороне СССР. «Мы похороним вас» - так звучала вырванная из общего контекста фраза, под которой подразумевалось, что социализм переживет капитализм, являясь более эффективным государственным строем. Видимо, эта мысль была заимствована у Маркса, утверждавшего, что пролетариат станет могильщиком капитализма. Вследствие неточного перевода Хрущеву приписали высказывание «мы закопаем вас». Из-за широкого резонанса ему даже пришлось объясниться позже, во время выступления в Югославии с речью.
Обещание Хрущева закопать Запад отражено в песне Стинга «Russians» из дебютного альбома 1985 года./Фото: img.gazeta.ru
Рога Моисея из-за неверной трактовки Библии
Во время готического периода и всю первую половину эпохи Возрождения ветхозаветный пророк Моисей изображался христианскими скульпторами и художниками с рожками на голове. Причина такого образа – неверный перевод некоторых строк книги «Исход» на латынь. Фраза «сияющий лик Моисея» на иврите ошибочно переродилась в «рога Моисея». Этот просчет связан с неоднозначным толкованием слова «карнайим», имеющим на иврите два значения. Его можно перевести в том числе как «рога», однако в тексте все же подразумевались «лучи». Данный перевод Священного Писания был выполнен Святым Иеронимом, покровителем переводчиков. Эта версия Вульгаты являлась официальной на протяжении полутора тысяч лет.
У Микеланджело Моисей с рогами./Фото: upload.wikimedia.org
Двусмысленный договор Вайтанги
Чаще всего ошибки в переводе совершаются непреднамеренно, но бывает и так, что подобный шаг предпринимается сознательно для искажения истинной сути. Так было в 1840 году на территории Новой Зеландии во время подписания важного документа. Соглашение между Британией и племенами маори, вошедшее в историю как договор Вайтанги, таил в себе массу ошибок и неточностей. Новозеландцы и британцы подготовили две копии договора на английском и на языке маори. Оба документа были идентичны за исключением одного пункта, якобы неверно переведенного.
Подписание договора Вайтанги./Фото: nzstudytrips.ru
Текст на языке маори гласил, что местные племена согласны на пребывание британцев на острове при условии постоянной защиты от лица Британской империи. При этом английская копия соглашения трактовала это условие иначе: маори переходят в абсолютное подчинение в обмен на гарантии безопасности со стороны Британии. Получалось, что фактически договор Вайтанги превратил остров в новую британскую колонию.
Жизнь на Марсе появилась благодаря вольному переводу
В 1877 году Джованни Скиапарелли, известный итальянский астроном, составил одну из первых детальных карт марсианской поверхности. Руководитель миланской обсерватории Brera предположил, что на планете Марс можно рассмотреть моря и каналы.
В начале 20 века результаты работы Джованни Скиапарелли пересмотрел его американский коллега Персиваль Лоуэлл. Опираясь на наблюдения итальянца, он пришел к выводу, что упомянутые каналы могли быть построены какими-то живыми существами для перемещения воды из полярных участков планеты в пустынные области. Столь смелое утверждение предсказуемо породило бесчисленные мифы и догадки о существовании марсиан.
Марсианские каналы./Фото: v-kurse.ru
Но такое предположение являлось лишь следствием банальной ошибки перевода. Дело в том, что Скиапарелли вовсе не подразумевал, что марсианские каналы могут быть результатом человеческой деятельности, говоря лишь о разнице ландшафте. Итальянский астроном употребил в своей работе слово canali, что означает перевал и ущелье, то есть, исключительно природный, а не искусственный объект. Всколыхнув научную среду, теория жизни на Марсе потерпела фиаско. И только мир фантастической литературы увековечил предположения Скиапарелли.
Китайская реклама, обращенная к усопшим
После долгого периода суровых маоистских ограничений в Китай все же проникла компания «Пепси». Было решено запустить там успешно зарекомендовавшую себя промокампанию, признанную в рекламной среде настоящим хитом. Она звучала, как «Come alive! You're in the Pepsi generation!», что по-русски означало «Оживись! Ты — поколение Пепси!».
Суровая реклама в Поднебесной, обещавшая поднять умерших из могил./Фото: translator.kg
Исполнительные китайцы, приученные четко выполнять поставленные перед ними задачи, сделали дословный перевод слогана, размножили его в миллионном тираже и, согласно договоренностям, украсили рекламой свободные стены китайских зданий. «Пепси заставит прах ваших предков встать из могил», - вот что прочли на рекламе популярного напитка изумленные китайцы. Именно таким оказался смысл иероглифов в этом слогане.
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