Для чего некоторые люди покупают отработанное автомобильное масло
На самом деле скупщики отработанного масла – это вовсе не какие не загадочные парни, а самые откровенные жулики и мошенники. Приобретают старое масло с одной единственной и вполне конкретной целью – заработать денег. Причем нечестным путем. Как уже можно было догадаться, товарищи, которые скупают отработанное масло, занимаются в дальнейшем его перепродажей.. Данный «бизнес» появился еще в 1990-е годы. Традиционно мошенники активизируются к началу зимнего периода, когда цены на моторное масло начинают по понятным причинам расти. Устроено мероприятие очень просто. Отработанное масло закачивают в специальную центрифугу и «отжимают» так, чтобы произошло его осветление. После этого смазку разливают по бочкам и бутылкам с красивыми этикетками широко известных брендов. Где же можно наткнуться на такое масло? Чаще всего мошенники сбывают свой товар в сельских магазинах и по обочинам дорог. Опытный автомобилист прекрасно понимает, что все свои полезные свойства такая смазка уже давно потеряла. Присадки в ней выгорели. Более того, подобное «масло» может стать причиной поломки двигателя. К счастью, на сегодняшний день данная схема себя почти изжила и встречается только в регионах страны, в наиболее удаленных уголках. По счастью, в данный момент растет число скупщиков, которые ничего общего с мошенниками не имеют. Дело в том, что в последние годы отработанное моторное мало стали активно использовать в качестве топлива для буржуек.является более доступным видом топлива. Кроме того, отработанное масло могут скупать другие автомобилисты и «гаражные мастера» для обработки днища автомобилей. А еще старое масло скупают любители рыбалки и охоты, которые имеют свои собственные лодки. В этом случае масло использует для обработки днища.
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