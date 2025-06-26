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Для чего некоторые люди покупают отработанное автомобильное масло

Для чего некоторые люди покупают отработанное автомобильное масло

На самом деле скупщики отработанного масла – это вовсе не какие не загадочные парни, а самые откровенные жулики и мошенники. Приобретают старое масло с одной единственной и вполне конкретной целью – заработать денег. Причем нечестным путем. Как уже можно было догадаться, товарищи, которые скупают отработанное масло, занимаются в дальнейшем его перепродажей.
Или во всяком случае продают его тем, кто потом продаст его гражданам. В любом случае ответственности за мошенничество это с них не снимает. Для чего некоторые люди покупают отработанное автомобильное масло Данный «бизнес» появился еще в 1990-е годы. Традиционно мошенники активизируются к началу зимнего периода, когда цены на моторное масло начинают по понятным причинам расти. Устроено мероприятие очень просто. Отработанное масло закачивают в специальную центрифугу и «отжимают» так, чтобы произошло его осветление. После этого смазку разливают по бочкам и бутылкам с красивыми этикетками широко известных брендов. Для чего некоторые люди покупают отработанное автомобильное масло Где же можно наткнуться на такое масло? Чаще всего мошенники сбывают свой товар в сельских магазинах и по обочинам дорог. Опытный автомобилист прекрасно понимает, что все свои полезные свойства такая смазка уже давно потеряла. Присадки в ней выгорели. Более того, подобное «масло» может стать причиной поломки двигателя. К счастью, на сегодняшний день данная схема себя почти изжила и встречается только в регионах страны, в наиболее удаленных уголках. Для чего некоторые люди покупают отработанное автомобильное масло По счастью, в данный момент растет число скупщиков, которые ничего общего с мошенниками не имеют. Дело в том, что в последние годы отработанное моторное мало стали активно использовать в качестве топлива для буржуек.
Далеко не во всех местах России можно приобрести по нормальной цене колотые дрова. Масляная «жижа» является более доступным видом топлива. Кроме того, отработанное масло могут скупать другие автомобилисты и «гаражные мастера» для обработки днища автомобилей. А еще старое масло скупают любители рыбалки и охоты, которые имеют свои собственные лодки. В этом случае масло использует для обработки днища.

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