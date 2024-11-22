В 7 лет пережила насилие, в 20 попала на обложку «Vogue», а в 38 -в ванную Гитлера в день его смерти

Один из самых знаковых и эпических снимков Второй мировой войны был сделан не на поле боя, а в ванной Адольфа Гитлера, в день, когда глава Третьего рейха застрелился в своем берлинском бункере. На этом снимке американский фотограф Элизабет Ли Миллер позирует в личной ванне Гитлера, в его мюнхенской квартире. Этот смелый и неоднозначный снимок воспринимается по-особенному, когда узнаешь, что девушка впервые принимает ванну после нескольких эмоционально тяжелых дней работы в концентрационном лагере Дахау, где ей пришлось увидеть невообразимое. Ее грубые армейские ботинки, на которых еще не высохла грязь Дахау, брошены рядом, на безупречный белый коврик для ванной.
От обложки «Vogue» до линии фронта
Элизабет Ли Миллер во время становления карьеры модели
У Элизабет Ли Миллер, родившейся в 1907 году в Покипси, штата Нью-Йорк, было трудное детство. Она появилась на свет в семье фотографа, который просил девочку позировать для своих снимков обнаженной. Как к этому относилась ее мать - неизвестно, но став взрослой, Ли какое-то время практиковала карьеру фотомодели и даже позировала для обложки Vogue.
В семилетнем возрасте, когда мать девочки заболела, ее отправили в Бруклин, к друзьям семьи, где она подверглась насилию со стороны их сына. Молодой моряк, приехавший в отпуск, бесцеремонно зашел ночью в комнату Ли и изнасиловал ее, наградив заодно гонореей.
В то время антибиотики были еще недоступны, а в обществе большинство обвинений доставались жертве. Поэтому в семье Ли об этом просто никогда не говорили, для ее выздоровления потребовалось длительное, изнурительное лечение, а полученная в детстве травма наложила серьезный отпечаток на всю ее жизнь.
Ли Миллер и Ман Рэй
В возрасте двадцати лет Ли начала сотрудничать с издательством Conde Nast, что дало старт ее карьере фотомодели. В том же году ее фотография появилась на обложке Vogue, но к тому времени девушка серьезно увлеклась фотографией и решила отправиться в Париж, чтобы брать уроки у известных фотографов.
Там ее путь пересекся с такими знаменитостями, как Ман Рэй, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали. Миллер стала возлюбленной и музой Рэя, училась у известного фотографа, помогала ему в работе, а он делал ее снимки и неплохо на этом зарабатывал. Позднее Рэю часто приписывали работы, которые они создавали вместе, а некоторые Миллер просто делала за него.
Ли Миллер / Фото: anothermag.com
Но Ли мечтала о собственном деле, и вскоре решила открыть фотостудию. Среди ее клиентов были многие известные личности, включая Коко Шанель. Однако Рэю не нравилась ее самостоятельность, он не желал мириться с тем, что его возлюбленная больше не является его собственностью, а претендует на что-то большее. И тогда, чтобы сохранить свою независимость, Миллер ушла от него и возвратилась в Нью-Йорк.
На полях сражений Второй мировой войны
Ли Миллер на полях сражений Второй мировой войны / Фото: dailyrecord.co.uk
На родине она быстро стала популярным и успешным фотографом, вела светскую жизнь, общалась в кругу элиты, отдыхала на яхтах, но при этом много работала и совершенствовала свои профессиональные навыки.
В возрасте 27 лет Ли Миллер вышла замуж за египтянина Азиза Элуи Бей, с которым познакомилась еще живя в Париже, и уехала к мужу в Каир. У нее не было необходимости зарабатывать себе на жизнь, но она продолжала фотографировать «для души», документируя жизнь вокруг себя. Ли часто летала в Париж и проводила там время в компании своих старых друзей-художников.
Когда началась Вторая мировая война, ей становилось все сложнее заниматься съемками мирной жизни. Неизвестно, что больше двигало Миллер - тщеславие, альтруизм или скука, но она решила стать военным корреспондентом, прошла аккредитацию и присоединилась к 83-й пехотной дивизии армии США. В партнерстве с фотожурналистом Дэвидом Шерманом она сделала множество знаковых фотографий.
В конце апреля 1945 года Ли Миллер и ее партнер по фотографии Дэвид Шерман стали одними из первых военных корреспондентов, оказавшихся на территории концентрационного лагеря Дахау. Там Ли стала свидетелем ужасающей картины, в реальность которой трудно было поверить.
Превозмогая боль, страх и сильное потрясение, травмировавшие ее и без того уязвимую психику, она сделала множество жутких снимков, ставших свидетельствами зверств фашистов во время Второй мировой войны.
Фотографии и статья Ли Миллер в журнале Vogue / Фото: allthatsinteresting.com
Несколько фотографий Миллер тут же отправила редактору Vogue, попросив опубликовать их в популярном издании. Она считала, что читатели гламурного журнала должны это видеть. «Я надеюсь, что Vogue посчитает возможным сделать это, - написала она редактору. - Я умоляю Вас поверить, что это правда!».
В июне 1945 года ее фотографии с горами истерзанных тел узников Дахау были опубликованы в журнале Vogue под заголовком: «Верьте в это!».
В ванной Адольфа Гитлера в день его смерти
Ли Миллер в ванной Гитлера (фото Дэвида Шермана) / Фото: artspace.com
В тот же день, потрясенная увиденным, Ли Миллер отправилась с солдатами американской армии в полуразрушенный Мюнхен. В поисках места для ночевки они случайно наткнулись на один уцелевший дом на Принцрегентенплац. Как свидетельствовали имевшиеся у военных документы, именно в этом доме до войны проживал Адольф Гитлер.
Солдаты ворвались в его квартиру. Миллер и Шерман последовали за ними. Вначале они просто рассчитывали на то, что станут первыми военными корреспондентами, которым удастся запечатлеть роскошные апартаменты фюрера. Но когда Миллер оказалась в этой квартире, увидела белоснежную мраморную ванну с чистыми ковриками и полотенцами, увиденное в Дахау навалилось на нее тяжелым грузом. И тогда она совершила поступок, который и был запечатлен на той самой эпической фотографии, сделавшей ее известной на весь мир.
Журналистка сняла свою одежду и армейские ботинки, все еще покрытые грязью Дахау, бросила их на белоснежный коврик Гитлера и погрузилась в его ванну. Что испытывала она в тот момент - сказать трудно, сама Миллер никогда не рассказывала о своих ощущениях, но после потрясения, полученного в Дахау, вероятно, этот поступок стал своеобразным актом мщения. Она попросила Шермана сделать несколько снимков, а затем с удовольствием повалялась в постели Гитлера.
Ли Миллер
Конечно, тогда Ли еще не могла знать, что именно в этот день Адольф Гитлер и Ева Браун покончат жизнь самоубийством. Она узнала об этом позже и поняла, что на этом война закончилась. И закончилась ее миссия военного корреспондента, пора было снимать военную форму и возвращаться к мирной жизни.
Как сложилась жизнь Ли Миллер после войны
Ли Миллер в студии Пабло Пикассо после освобождения Парижа / Фото: dailyrecord.co.uk
После войны Ли Миллер уехала жить в Нью-Йорк, вышла замуж за художника Роланда Пенроуза и родила от него сына Энтони. Всю оставшуюся жизнь она страдала посттравматической депрессией, так и не сумев оправиться от пережитого на фронте. Как и многие ветераны войны, не прошедшие профессиональную психологическую реабилитацию, Миллер занялась самолечением и впала в глубокую депрессию, находя утешение в алкоголе.
Единственной ее творческой отдушиной стала кулинария. Она любила готовить, создавая потрясающие блюда из казалось бы несочетаемых продуктов. Блюда были восхитительными и представляли собой радужную смесь цветов, вкусов и традиций тех мест, где она побывала по всему миру. В ее библиотеке было более двух тысяч кулинарных книг, и она работала над своей собственной, но не смогла закончить ее до момента своей смерти.
Миллер любила своего сына, но никогда не говорила с ним о своей прошлой жизни и работе, включая жизнь военного корреспондента. Со временем сын отдалился от матери из-за ее склонности к алкоголизму, но когда ее не стало, он посвятил свою жизнь сбору ее архива, воспоминаний о ней и восстановлению ее репутации. Он был потрясен, постепенно узнавая свою мать как мужественную, независимую и сильную духом женщину, прошедшую невероятно трудный путь от обложки журнала Vogue до военного корреспондента, который в конечном итоге ее истощил.
Ли Миллер после войны
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