В 7 лет пережила насилие, в 20 попала на обложку «Vogue», а в 38 -в ванную Гитлера в день его смерти

От обложки «Vogue» до линии фронта

Элизабет Ли Миллер во время становления карьеры модели

Ли Миллер и Ман Рэй

Ли Миллер / Фото: anothermag.com

На полях сражений Второй мировой войны

Ли Миллер на полях сражений Второй мировой войны / Фото: dailyrecord.co.uk

Фотографии и статья Ли Миллер в журнале Vogue / Фото: allthatsinteresting.com

В ванной Адольфа Гитлера в день его смерти

Ли Миллер в ванной Гитлера (фото Дэвида Шермана) / Фото: artspace.com

Ли Миллер

Как сложилась жизнь Ли Миллер после войны

Ли Миллер в студии Пабло Пикассо после освобождения Парижа / Фото: dailyrecord.co.uk

Ли Миллер после войны