Почему не делают пассажирские подводные лодки

Существует так много видов личного и общественного транспорта, что нет никакой возможности перечислить их все. Среди них имеются как общеизвестные, так и совсем экзотические, но удивление вызывают не они, а как раз несуществующие. Пассажирские корабли давно используются, самолёты тоже, в отличие от пассажирских подводных лодок, которых почему-то до сих пор никто не построил.
Общественный транспорт
Частная подводная лодка UC3 Nautilus./ Фото: wikipedia.org
Так уж повелось, что практически любое подходящее транспортное средство очень быстро превращается в пассажирский или грузопассажирский челнок. Примеров тому очень много. Самолёты из военных машин и развлечения для изобретателей были переделаны для перевозки пассажиров на большие расстояния, корабли тоже прошли этот нелёгкий путь, легковые автомобили из личного транспорта были со временем переквалифицированы в такси, та же судьба постигла даже самокаты с велосипедами. Согласно этой традиции, подводные лодки тоже должны были последовать по этому пути, но подобного до сих пор не произошло. На текущий момент нет ни одной подводной лодки, которая занималась бы массовым «извозом» пассажиров на приличные расстояния, хотя с современным уровнем технологий это не вызывает каких-либо серьёзных трудностей. Любая приличная судостроительная компания могла бы при большом желании построить пассажирскую субмарину и даже стать первым в мире подводным перевозчиком. Вот только стоит ли оно того? На самом деле, это не имеет абсолютно никакого смысла.
1. Некуда возить
Из пассажиров только экипаж./ Фото: hensoldt.net
К услугам такси часто прибегают для поездок на работу, особенно в дождливую погоду, велосипеды и самокаты используют для поездок на сравнительно близкие расстояния любители сэкономить и прокатиться с ветерком.
2. Подводное плавание – опасное занятие
Чем глубже, тем опаснее./ Фото: cezarium.com
По примерным подсчётам, на текущий момент по всему миру находится в эксплуатации примерно четыре сотни дизель-электрических и атомных подводных лодок. Причём каждую из них безопасным местом назвать никак нельзя. Несмотря на все современные технологии, их невозможно сделать полностью безопасными, и при возникновении аварии или нештатной ситуации субмарина быстро превращается в глубоководную ловушку, из которой почти невозможно сбежать. На самом деле, по сравнению с подводной лодкой даже нахождение в космосе можно назвать относительно безопасным, поскольку там факторов риска гораздо меньше. В свою очередь, подводной лодке приходится справляться не только с самим фактом существования воды вокруг, но и с высоким давлением даже на небольшой глубине.
3. Подводная лодка – это безумно дорого
Сборка подводной лодки./ Фото: rg.ru
Постройка практически любого транспортного средства стоит немалых денег, поскольку в него вкладываются и дорогие материалы, и технологии, да и сам процесс производства сложно назвать простым. В случае же с подводной лодкой ситуация ухудшается многократно. В чём-то её можно сравнить с суперкаром, где созданию каждой детали уделяется особое внимание. Многие системы субмарины дублируются для повышения надёжности, для всего используются высококачественные материалы и детали, целый ряд материалов и конструкций разрабатываются едва ли не с нуля с учётом повышенных нагрузок и тяжёлых условий эксплуатации. И технологии, и материалы стоят очень дорого, не говоря уже о производстве и сборочных работах. Построить подводную лодку могут позволить себе немногие, но даже так они могут разориться на её обслуживании, эксплуатации и ремонтных работах. По этой причине строительство подводных лодок финансируется государством, а создают их по заказу военных. Впрочем, это не значит, что не существует частных субмарин, но назвать их пассажирскими сложно.
Частные проекты
Туристическая субмарина Triton DeepView 24./ Фото: uleoparda.ru
Наиболее приближённая к понятию пассажирской подводной лодки – это туристическая субмарина Triton DeepView 24. Она была разработана компанией Triton Submarines, вмещает до 24 пассажиров и способна погружаться на глубину до 100 метров. Её прозрачный акриловый корпус обеспечивает панорамный обзор и позволяет наблюдать за коралловыми рифами, затонувшими кораблями и разнообразными морскими обитателями. Обстановку внутри сделали как можно более тихой и комфортной, чтобы сделать путешествие более приятным. Первый экземпляр DeepView 24 был спущен на воду в 2022 году и доставлен на вьетнамский курорт Vinpearl на острове Хон Че, а гости на ней могут отправиться в получасовое подводное путешествие. Сама подводная лодка электрическая и почти бесшумная. Фактически она является дополнительным аттракционом для отдыхающих, а прогулка на ней стоит немалых денег.
Super Yacht Sub 3./ Фото: uboatworx.com
Другие проекты больше похожи на автомобиль, только подводный. К примеру, Super Yacht Sub 3 от компании U-Boat Worx. Это двухместная комфортабельная субмарина, предназначенная для подводных прогулок и развлечений. Подобные ей подводные лодки уже успели привлечь к себе внимание и частных лиц, и туристических компаний. Стоят они тоже баснословно дорого, а всё из-за их конструкции и оснащения: над головой прозрачный акриловый купол, достаточно большой запас хода и всевозможные удобства под рукой. Правда, это тоже не пассажирский вариант.
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