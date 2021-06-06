Как правильно применять яичную скорлупу для сада и огорода

Новогодние салаты, утренние омлеты, пасхальные «крашенки» – что общего у этих блюд? Хотя бы то, что после них остается. На основе яичной скорлупы можно приготовить немало ценных элементов для огородничества.

Яичная скорлупа на даче может использоваться как удобрение, разрыхлитель, емкость, средство для отпугивания вредителей и многое другое. Выбрасывать ее не стоит, а вот подготовить к использованию и хранить нужно особым способом.







Чем полезна яичная скорлупа

Как заготовить и хранить яичную скорлупу

Как приготовить порошок из яичной скорлупы

Мука из яичной скорлупы

Запекание яичной скорлупы

Как использовать яичную скорлупу на даче

Яичная скорлупа для разрыхления почвы

Дренаж для рассады и цветов из яичной скорлупы

Раскисление почвы яичной скорлупой

Подкормка яичной скорлупой

Яичная скорлупа для комнатных цветов

Яичная скорлупа от слизней и медведки

Защита рассады от появления черной ножки с помощью яичной скорлупы

Емкость для рассады из яичной скорлупы

Яичная скорлупа бесценна как источника кальция, ведь она содержит легко усваиваемый карбонат кальция (92-95%), а также необходимые для развития растений микроэлементы: калий, кремний, магний, фосфор и др.И если вы задумались, для каких растений подходит яичная скорлупа, не тратьте время на поиски ответа, ведь она является универсальным удобрением и приносит пользу всем культурам, как уличным, так и садовым. Навредить почве, растениям или полезным почвенным обитателям внесением яичной скорлупы любой фракции невозможно, а вот плюсов от нее множество.Хотя польза яичной скорлупы известна большинству огородников, правильно заготавливать и хранить ее многие не умеют. Ведь если просто складывать скорлупу от разбитых яиц в коробку или пакет, через некоторое время ваше жилище наполнится ни с чем не сравнимым ароматом сероводорода.Дело в том, что изнутри на скорлупе остается часть белка, которая в тепле довольно быстро портится и начинает разлагаться.Чтобы избежать этой неприятности, скорлупу перед хранением нужно промыть под проточной водой и очистить от всех жидких элементов. После этого скорлупу просушивают на батарее или на подоконнике в течение 12-24 часов, измельчают до нужного размера и ссыпают в сухую емкость.Лучше всего для хранения яичной скорлупы подходит картонная коробка, пластиковый таз или металлическая кастрюля, т.е. любая открытая емкость с твердыми краями.Когда яичной скорлупы соберется хотя бы килограмм, можно приступать к приготовлению питательного порошка. Делают это обычно двумя способами.Чтобы приготовить богатую кальцием муку, высохшую яичную скорлупу рассыпают на тонкой ткани или клеенке и проходятся по ней скалкой. Получившиеся кусочки несколько раз пропускают через мясорубку, кофемолку или кухонный комбайн. Хранят муку в банках под плотно закрытыми крышками.Крупные куски яичной скорлупы могут годами находиться в почве, не разлагаясь, поэтому пользы растения от них не получат.Чтобы приготовить комплексное удобрение для растений на основе яичной скорлупы, нужно запечь ее вместе с золой в костре или печи. Причем измельчать скорлупу можно как до запекания, так и после. Такое удобрение будет богато не только кальцием, но и калием, магнием и фосфором. Оно обогатит и раскислит почву даже лучше, чем обычная мука из яичной скорлупы или ее настой.Не знаете, как применяют яичную скорлупу на загородном участке? Вот только самые распространенные и проверенные способы.Сделать почву или компост более воздухопроницаемым поможет небольшое количество толченой яичной скорлупы. В гряды ее вносят из расчета 1,5-2 стакана на 1 кв.м, но не измельчают до состояния муки, а отдают предпочтение кусочкам размером по несколько миллиметров.Не перетертая, а изломанная или измельченная скалкой скорлупа станет отличным дренажем для рассады или комнатных растений. Ее насыпают на дно емкости слоем в пару сантиметров, а затем укрывают землей. Подходит такой дренаж для всех культур, как декоративных, так и огородных.Закисленную почву можно реанимировать с помощью муки из яичной скорлупы. Ее вносят при перекопке из расчета 500 г на 1 кв.м. К сожалению, скорлупа помогает в этом не так хорошо, как известь или зола, поэтому справится только на начальных этапах. Если же этого материала у вас не так много, просто добавьте по горсти скорлупы в лунку при высадке растений.Чтобы сделать питательные вещества из яичной скорлупы максимально доступными для растений, нужно приготовить жидкую подкормку на ее основе. Для этого имеющуюся яичную муку заливают водой из расчета 100 г на 1 л в стеклянной емкости, плотно закрывают крышкой и на неделю убирают в темное место. Через 2 недели вода становится мутной, у жидкости появляется неприятный запах. Ее разводят 1:3 чистой водой и поливают все культуры на участке.Подкормку для комнатных цветов готовить еще проще – для этого скорлупу можно не накапливать в огромных объемах и даже не сушить. Измельчите скорлупу от двух-трех десятков яиц, ошпарьте ее кипятком, а затем залейте прохладной водой. Через 4 дня удобрение будет готово, и его можно будет применять, не разводя, из расчета 0,5 стакана на 1 растение.С помощью яичной скорлупы крупного помола можно оградить гряды с самыми ценными посадками от некоторых насекомых-вредителей. Рассыпанная сверху гряды покрывалом она становится преградой для слизней, а добавленная в лунку при посадке либо обильно внесенная в грунт отпугивает своими острыми краями медведку. Кстати, кроты тоже не любят такого удобрения и обходят стороной подобные гряды.Порошок, полученный из яичной скорлупы, является хорошей профилактикой заболевания рассады черной ножкой. Им густо посыпают емкости, в которых проращивают семена. Правда, стоит помнить, что если некоторые растения уже поражены заболеванием, лечить их нет смысла – нужно удалить все больные экземпляры, а места, на которых они росли густо присыпать порошком из толченой яичной скорлупы.Особенно любят такой метод всходы капусты, арбуза, кабачка, томатов и перцев. Они растут крепкими, сильными и изрядно опережают в размерах своих «неопудренных» конкурентов.И наконец, еще до отправления на дачу можно найти яичным скорлупкам неплохое применение. В них можно высевать семена некрупных растений, обеспечив таким образом не только экологичную тару, но и натуральную подкормку всходам.Перед использование скорлупки без трещин тщательно промывают и просушивают, затем заполняют почвосмесью и выращивают в них рассаду. Перед высадкой растений скорлупки аккуратно разминают руками и отправляют в грунт вместе с выросшими в них растениями.Как видите, применений у яичной скорлупы множество и выбрасывать столь ценный продукт было бы бессмысленным расточительством. К тому же, она не занимает много места и не требует особых условий хранения, становясь буквально бесплатным «помощником» в нелегких садово-огородных трудах.