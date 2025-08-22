С нами не соску...
Какие растения лучше всего посадить на грядках после картофеля



Картофель, как и любое другое культурное растение, активно высасывает из почвы питательные вещества и минералы. Если ничего не делать для обогащения земли на участке, то рано или поздно вырастить на таком огороде не получится даже сорняки. Каждый дачник выбирает свой собственный подход к сезонной подкормке.
Кто-то выбирает старый-добрый навоз. Кто-то в свою очередь предпочитает другой путь – посадку зеленых удобрений.

Недостаточно просто убрать картофель. |Фото: primamedia.ru.

Зеленые удобрения или сидераты – это растения, восстанавливающие структуру грунта и обогащающие его минеральными элементами. Опытные агротехники рекомендуют использовать именно этот способ удобрения, особенно если речь заходит о картофеле. Высаживаются сидераты аккурат после сбора урожая для того, чтобы подготовить почву грядок к будущему сельскохозяйственному сезону.
Участок нужно подготовить к зиме. |Фото: gymnasia2.ru.

Как и у любого другого способа, у зеленых удобрений есть свои плюсы и минусы, а также противопоказания к посадке. Все это важно помнить и учитывать при выполнении сельскохозяйственных работ. К неоспоримым плюсам сидератов можно отнести: высокое содержание фосфора и азота, способность к разрыхлению почвы, формирование гумуса, богатство на прочие минералы. Кроме того, сидераты отпугивают некоторые виды вредителей. Из минусов сидератов можно выделить: риск закисания органики, а не ее разложения. Кроме того, неправильно подобранные сидераты могут еще больше обеднить, а не обогатить почву минералами.

Хорошо себя показывает овес. |Фото: theharlemvalleynews.net.

Вне зависимости оттого, какие именно были выбраны зеленые удобрения, правила посадки остаются общими во всех случаях. Засевать сидераты следует только через несколько дней после уборки картофеля и предварительного разравнивания почвы. Вносятся семена зеленых удобрений сплошным ковром. На 1 сотку уходит от 400 до 1 000 грамм семян. Исключение составляет посадка ржи. Она засевается в борозды, которые затем присыпаются землей на 1 см. Скашиваются сидераты весной примерно за 3 недели перед посадкой нового урожая.
Можно сажать рапс. |Фото: svoyabesedka.ru.

Что же касается зеленых удобрений, которые можно посадить после картофеля, то выбор вариантов здесь достаточно разнообразен. В первую очередь это зерновые культуры: уже упомянутая рожь, овес, ячмень. Причем едва ли не лучшим вариантом считается овес благодаря тому, что помимо обогащения почвы он еще и защищает огород от парши и нематод. Второй путь – это посадка рапса или горчицы. Они отпугивают многих картофельных вредителей. Третий вариант – это бобовые культуры. Единственная проблема бобовых в том, что они очень дороги для использования их в качестве удобрения после картошки.
Бобовые сидераты хороший вариант, но крайне дорогой. ¦Фото: udobreniya.net.

источник

