Палома Пикассо: как сложилась судьба дочери великого художника

Алая помада, белоснежная кожа и черные, как смоль, волосы – такой в молодости была Палома Пикассо, внебрачная дочь великого художника. Она мечтала о творческой карьере, но хотела во что бы то ни стало избежать сравнений с отцом. И ей это удалось: Палома вошла в историю как выдающийся модельер и ювелир, а созданные ею украшения стали визитной карточкой ювелирного дома Tiffany & Co.











Судьба Паломы с детства складывалась непросто. Она родилась 19 апреля 1949 года, ее мать, писательница Франсуаза Жило, не состояла в законном браке с Пикассо и рассталась с ним спустя четыре года. С этого момента встречи с отцом для Паломы ограничились летними каникулами в школе. Пабло сложно было назвать любящим отцом, он мало времени уделял детям, поскольку был полностью погружен в творчество.







Интересно, что имя для дочери Пикассо выбрал самостоятельно. Палома, что в переводе с испанского означает «голубка», была названа так в честь картины с изображением голубя, которую художник написал для Международной конференции мира, которая прошла в Париже в 1949 году. Несмотря на то, что в юности бунтарка-дочь не любила своего имени, в будущем она использовала образ голубя для фирменного логотипа на ювелирных украшениях.

Палома начала пробовать себя в дизайне еще будучи студенткой: вначале она готовила костюмы для театральной студии, подбирала украшения. Аксессуары покупала на блошином рынке, заодно и себе подыскивала экстравагантные наряды. Палома даже в молодости обладала непревзойденным чувством стиля, поэтому знала, как подобрать свой гардероб, одеться ярко и в то же время со вкусом, умела дополнить образ смелыми аксессуарами.Одной из первых побед в ее карьере стал контракт с Ив Сен Лораном, за ним последовала работа с греческим ювелирным брендом Zolotas. Первые успехи так окрылили Палому, что у нее появилась мечта – любой ценой сотрудничать с Tiffany & Co. И это свершилось: в 1980 году Палома Пикассо получила приглашение на собеседование в ювелирный дом Tiffany, во время которого ей предстояло выполнить необычное задание: сервировать стол с использованием изделий Tiffany. Палома с заданием справилась, превратив стол, застеленный скатертью, в морскую гладь, а расставленную посуду – в сокровища подводного мира.Карьера Паломы быстро развивалась. С ювелирным домом Tiffany она сотрудничает уже более трех десятков лет, и ее коллекции все так же узнаваемы и почитаемы поклонниками. Визитная карточка Паломы – создание украшений с массивными драгоценными и полудрагоценными камнями, а также с жемчугом. В ее коллекциях много подвесок на кожаных шнурках, но есть и утонченные золотые и серебряные цепочки с кулонами в виде поцелуев, сердечек, объятий.Уроки рисования с отцом.Помимо работы над ювелирными украшениями, она реализовала себя и в других направлениях. Для всемирно известного бренда L’Oréal она создала три аромата духов, один из которых носит имя «Палома Пикассо». Под собственной торговой маркой Палома выпустила фирменную красную помаду Mon Rouge. Также она разрабатывала дизайн различных аксессуаров, солнечных очков. Она неоднократно получала награды как лучший дизайнер, и сегодня ее имя известно во всем мире.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)