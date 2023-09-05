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Как укоренить розы в воде

Укорените розы не совсем обычным способом, и через месяц черенок будет весь в корнях! Таким образом вы можете размножать розы легко и относительно быстро.

Как укоренить розы в воде

Отрежьте здоровый черенок с одной почкой. Оба конца немного оголите.

Как укоренить розы в воде

А посередине немного зачистите и оголите черенок.

Как укоренить розы в воде

Обработайте любым дезинфицирующим средством срезы. Поставьте в отрезанную бутылку с водой.

Как укоренить розы в воде

В воду добавьте любой укоренитель.

Как укоренить розы в воде

Накройте пакетом и оставьте черенок на 30-40 дней.

Как укоренить розы в воде

Он прекрасно укоренится, даст много корней! Тогда его можно будет пересадить в землю.

Как укоренить розы в воде
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размножениеРозы

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