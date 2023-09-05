Как укоренить розы в воде

Укорените розы не совсем обычным способом, и через месяц черенок будет весь в корнях! Таким образом вы можете размножать розы легко и относительно быстро.







Отрежьте здоровый черенок с одной почкой. Оба конца немного оголите.







А посередине немного зачистите и оголите черенок.







Обработайте любым дезинфицирующим средством срезы. Поставьте в отрезанную бутылку с водой.







В воду добавьте любой укоренитель.







Накройте пакетом и оставьте черенок на 30-40 дней.







Он прекрасно укоренится, даст много корней! Тогда его можно будет пересадить в землю.





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