Укорените розы не совсем обычным способом, и через месяц черенок будет весь в корнях! Таким образом вы можете размножать розы легко и относительно быстро.
Отрежьте здоровый черенок с одной почкой. Оба конца немного оголите.
А посередине немного зачистите и оголите черенок.
Обработайте любым дезинфицирующим средством срезы. Поставьте в отрезанную бутылку с водой.
В воду добавьте любой укоренитель.
Накройте пакетом и оставьте черенок на 30-40 дней.
Он прекрасно укоренится, даст много корней! Тогда его можно будет пересадить в землю.
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Как укоренить розы в воде
Укорените розы не совсем обычным способом, и через месяц черенок будет весь в корнях! Таким образом вы можете размножать розы легко и относительно быстро.
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