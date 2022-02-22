Знаменитые школьники – советские актеры в детстве

Актер Станислав Садальский опубликовал школьные снимки своих друзей и коллег. Бывших учеников, ставших популярными людьми.



Школьная форма и пионерские галстуки не очень их видоизменили, все они похожи на себя взрослых.



Вера Алентова







Лариса Гузеева







Светлана Тома.







Ольга Белан







Наталья Варлей







Татьяна Васильева







Юрий Никулин







Александр Песков







Лолита Милявская







Лия Ахеджакова







Владимир Высоцкий на выпускном







Наталья Рычагова







Елена Гагарина







Юлий Гусман







Анастасия Вертинская с папой







Ольга Богданова







Андрей Миронов







Надежда Румянцева







Пионер Стасик Садальский







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