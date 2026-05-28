Как высокородные дамы умудрялись ходить в туалет в огромных платьях с кринолином

В каждую эпоху была своя мода, а значит и свой гардероб. Самые массивные и вместе с тем странные платья представительницы прекрасной половины человечества носили в Новое время. К XIX столетию и эпохе романтизма гардероб высокородных дам и вовсе стал сродни орудию пыток: настолько тяжелыми и неудобными стали их платья.
Все манипуляции с платьями осуществлялись не без помощи слуг. /Фото: flashbak.com.
О важности гигиены говорить не нужно. Во все времена люди решали данный вопрос с разной степенью успешности. При этом некоторые особенности быта и гардероба могли накладывать серьезный отпечаток на пользование такими, казалось бы, элементарными вещами, как туалетная комната. Разглядывая платья высокородных дам Нового времени невольно задаешься вопросом: а как они во всем этом ходили в туалет, даже по-маленькому?
Ночные горшки - не только ночные. /Фото: pinterest.com.
На самом деле ответ на данный вопрос достаточно простой и состоит из двух частей. Первая часть ответа – это слуги. Высокородные дамы в огромных тяжелых платьях ничего самостоятельно сделать не могли. И вовсе не потому, что они ленивые. Подобные костюмы – это целая система, состоящая из множества элементов. По своей сложности такие платья чем-то напоминают рыцарские доспехи, которые также не надевались без помощи пажей.
Без прислуги в туалетных вопросах никуда. /Фото: thinkinghousewife.com.
Вторая часть ответа – горшки. Небольшие ночные горшки для справления нужды использовались не только ночью. Применялись они в течение дня. Обычно с ними ходили специальные слуги..
Все это было сродни надеванию доспехов. /Фото: telemetr.me.
