Как правильно выбрать шторы в квартиру

Шторы — это элемент интерьера, который не только дополняет его, но и несет определенную функциональность. Например, плотные шторы способствуют более качественному сну и защищают от воздействия солнечных лучей.

Разбираемся, какие моменты стоит учитывать при выборе штор для дома.







Об этом рассказывает дизайнер интерьера и основатель дизайн-студии MARSO STUDIO Анна Марсо.



Учитывайте естественное освещение комнаты

Выбор материала зависит от комнаты и бюджета

При выборе цвета отталкивайтесь от имеющегося интерьера в комнате

Размер имеет значение

Обращайтесь к последним трендам

В зависимости от того, куда выходит комната — на север, юг, запад или восток — меняется выбор цветовой палитры для штор. Чтобы мебель и предметы интерьера меньше выцветали из-за солнечного цвета, для южной и восточной стороны рекомендуется использовать более темные шторы, для западной и северной можно выбрать более светлые оттенки.Условно материалы для штор можно разделить на натуральные, синтетические и гибридные. Самые дорогие, конечно же, природные ткани — лен, хлопок, шелк, вискоза. Если вспомнить тренд в дизайне интерьера на все природное и натуральное, то такие материалы будут самыми подходящими. Но универсальный материал — поликоттон, который эстетично выглядит, недорого стоит, долго служит и который можно стирать в стиральной машинке. Когда выбираете шторы, важно понимать, для какого помещения они выбираются: спальня, гостиная или кухня. Если это спальня, то важно сделать blackout шторы, чтобы обеспечить качественный сон.выбор цветовой гаммы может зависеть от множества параметров. Цвет штор можно подобрать на один-два тона светлее или темнее цвета стен. Либо можно выбрать цвет, отталкиваясь от текстиля в комнате: плед, обивка дивана, подушки на кровати, ковер подскажут, какой цвет подойдет лучше всего. Если интерьер в нейтральных и спокойных тонах, то шторы можно сделать акцентными и выбрать контрастный яркий цвет.Узор: если у вас обои с рисунком, то шторы лучше выбрать однотонные. Работает правило и в обратную сторону: если стены без рисунков, шторы можно выбрать с узором. Чтобы не перегружать интерьер во втором случае, стоит выбирать шторы с геометрическим принтом, это поможет визуально изменить пространство. Вертикальная полоска визуально сделает комнату выше потолка, а горизонтальная расширит пространство.Что касается длины штор, то must-have вариант — это шторы длиной практически до пола. Можно оставить несколько сантиметров, чтобы они не пылились и было проще убираться. Идеальная ширина штор у всех разная, потому что зависит от ваших предпочтений. Хотите ли вы, чтобы шторы покрывали все окно? Есть ли у вас жалюзи или ставни, и нужны ли вам широкие шторы?Но есть лайфхак для поиска универсальной ширины штор: измерьте вашу оконную раму и умножьте на 2,5.А также помните, что все шторы в комнате должны висеть на одной высоте и быть одинаковой длины, чтобы комната выглядела единой и органичной.Сейчас редко используется тюль, и для большего простора стараются делать интерьеры просто с гардинами по бокам, а по центру ставить рулонную штору, которая крепится вверху окна и выполняет функцию blackout. Некоторые отдают предпочтение тройным шторам и сочетают одновременно рулонные шторы, легкий прозрачный тюль и гардины. Гардины всегда стоит делать в интерьере, ведь они добавляют уюта, а без них помещение становится более офисным.Шторы — это элементы интерьера, которые помогают сделать пространство более сплоченным, полным и уютным. Главное — ориентироваться на общий облик интерьера и собственный комфорт.