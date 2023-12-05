8 умопомрачительных отелей, оборудованных в настоящих самолетах и вертолетах

Уникальные отели, оборудованные в самолетах.
Обычными отелями уже никого не удивишь. И в борьбе за искушенных клиентов владельцы гостиничного бизнеса предлагают провести ночь в необычных номерах. Некоторые даже оборудуют комнаты в самолетах. Получается весьма эффектно.
1. Vliegtuigsuite в деревне Теге
Отель на один номер.
Уникальный отель, построенный внутри списанного самолета ИЛ-18 1960 года выпуска. Расположена необычная гостиница в маленькой деревушке Теге в Голландии. В переоборудованном салоне самолета всего один номер, площадь которого 40 метров. В комнате есть все для комфортного отдыха: шикарная кровать, джакузи, инфракрасная сауна и спутниковое телевидение.
2. Woodlyn Park в Новой Зеландии
Гостиничный номер в самолете.
Гостиничный комплекс Woodlyn Park в Уэйтомо (Новая Зеландия) представлено много разномастных комнат. Одна из них, оборудована прямо на борту военного самолета Bristol Freighter. В необычном отельном номере две спальни, одна из которых находится в кабине пилота. Также в номере есть санузел и маленькая кухонька.
3. Ream Hills Caravan Park в Ланкшире
Гостевой дом в вертолете.
В Ланкшире (Великобритания) можно остановиться на ночлег в гостевом домике, оборудованном в вертолете Westland Lynx XZ676 1982 года. В нем предусмотрены спальные места для четырех человек, есть раковина и микроволновая печь.
4. Mains Farm Wigwams в Стирлинге
Отель-вертолет в Швейцарии.
Необычный мини-отель, оборудованный в вертолете Sea King. В уютном номере вертолета может разместиться компания до пяти человек. В номере есть две двуспальных кровати, односпальная, а также отдельный санузел и маленькая кухня.
5. Jumbo Stay в Стокгольме
Большой отель в авиалайнере.
На входе в аэропорт Арланда можно увидеть большой авиалайнер, внутри которого оборудован хостел на 76 номеров. Зданием отеля стал списанный Boeing 747-212B 1976 года. Самолет выкупили в 2006 году, убрали все 450 пассажирских сидений и сделали много маленьких комнат, по типу общежития. Также в отеле есть санузел и небольшой ресторан.
6. Costa Verde в Коста-Рике
Гостиничный комплекс Costa Verde.
Часть гостиничного комплекса Costa Verde в Коста-Рике представляет собой переоборудованный Боинг 727. Ранее самолет принадлежал компании South Africa Air, совершил немало перелетов и был списан. Владельцы гостиничного комплекса забрали самолет и превратили его в уникальный номер-люкс. Внутри Боинга - две комфортабельные спальни с кондиционерами, отдельными ванными комнатами и пристроенной террасой, с которой открывается прекрасный вид на океан.
7. Hotel In the Sky
Отель в небе.
Недавно в самолетах Emirates Airlines появились новые люкс-места, точнее купе-сьюты, которые запросто могут составить конкуренцию лучшим пятизвездочным гостиницам. В номере площадью всего 4 квадратных метра есть кресла-кровати с нулевой гравитацией, сверхширокие Full HD-дисплеи с доступом к 2500 каналов, системой климат-контроля и виртуальными иллюминаторами, которые транслируют видео с внешних камер самолета.
8. Hotelicopter
Отель-вертолет.
Гигантский вертолет с номерами, уровень которых ничем не уступает уровню комфорта пятизвездочной гостиницы. На борту отеля-вертолета можно воспользоваться всеми привилегиями обслуживания номеров, заняться йогой, посетить СПА или оздоровиться.
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