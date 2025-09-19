Что обнаружил фотограф в заброшенном доме, в котором никто не жил последние 70 лет

Дом, в котором никто не жил 70 лет из-за семейной вражды (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.

Капсула времени, в которой прекрасно сохранилась послевоенная атмосфера (Флитвуд, Великобритания).

Лишь заросший травой участок выдает забвение старинного дома, за дверью которого прячется ретро-обстановка (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

Гостиная, где вся семья проводила вечера у телевизора (Флитвуд, Великобритания).

Старинные портреты хранят историю семьи, потомки которой не смогли поделить наследство (Флитвуд, Великобритания).

Добротная мебель, элегантные шторы и ковры ручной работы подчеркивают отменный вкус хозяйки дома (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.

Сохранились винтажные детские игрушки и коляска (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

Сохранившиеся газеты позволяют определить время, когда дом был еще полон радости и житейской суеты (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

Потрескавшаяся краска, выцветшие обои и устаревшие модели оборудования или предметов быта говорят о безжалостном течении времени (Флитвуд, Великобритания).

Винтажные предметы быта вызывают ностальгию у тех, кто жил или вырос в тот период (Флитвуд, Великобритания).