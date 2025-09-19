С нами не соску...
Что обнаружил фотограф в заброшенном доме, в котором никто не жил последние 70 лет




Даже в благополучной Англии, где купить дом могут только очень богатые люди, встречаются заброшенные особняки, которые хранят не только семейные тайны, но и былую обстановку. Именно на такую капсулу времени наткнулся фотограф, собирающий коллекцию снимков, в которой отслеживает влияние времени на дома, их обстановку и покинутые вещи.
Последняя его находка поразила не только его, появившиеся снимки взбудоражили Сеть.


 
Дом, в котором никто не жил 70 лет из-за семейной вражды (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.

Дом, в котором никто не жил 70 лет из-за семейной вражды (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.

 

В прибрежном городке Флитвуд, что в графстве Ланкашир (Великобритания) увлеченный фотограф Дин Слейдер отыскал заброшенный дом, у которого хоть и есть владельцы, но все же он пустует с 50-х годов прошлого века.

 
Капсула времени, в которой прекрасно сохранилась послевоенная атмосфера (Флитвуд, Великобритания).

Капсула времени, в которой прекрасно сохранилась послевоенная атмосфера (Флитвуд, Великобритания).


 

Примечательно: Согласно документам, дом фермера был построен в 1880-е гг. местным архитектором Томасом Торнтоном. Как утверждают соседи, после ухода из жизни хозяйки небольшого поместья (в 50-е годы прошлого века) он пустует и связано это с непримиримой враждой двух ее сыновей, которые начали делить наследство еще при жизни матери. Из-за неподобающего поведения другие родственники запретили им переступать порог дома, законсервировав его на многие десятилетия.

 
Лишь заросший травой участок выдает забвение старинного дома, за дверью которого прячется ретро-обстановка (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

Лишь заросший травой участок выдает забвение старинного дома, за дверью которого прячется ретро-обстановка (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.


Гостиная, где вся семья проводила вечера у телевизора (Флитвуд, Великобритания).

Гостиная, где вся семья проводила вечера у телевизора (Флитвуд, Великобритания).


 

Волею случая, исследователь набрел на старинный дом, который не выглядит совсем уж заброшенным, хотя заросли травы и неконтролируемый рост кустарников и деревьев говорит о том, что хозяев нет. По сведениям редакции Novate.ru, получив разрешение у родственников, Дин Слейдер впервые за 70 лет смог попасть внутрь пустующего здания.

 
Старинные портреты хранят историю семьи, потомки которой не смогли поделить наследство (Флитвуд, Великобритания).

Старинные портреты хранят историю семьи, потомки которой не смогли поделить наследство (Флитвуд, Великобритания).

 

Благодаря тому, что жилище было законсервировано в нем сохранились и вещи хозяев, и вся нехитрая обстановка. Особую ценность представляют предметы послевоенного периода, которые выглядят так, будто их только что оставили.

 
Добротная мебель, элегантные шторы и ковры ручной работы подчеркивают отменный вкус хозяйки дома (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.

Добротная мебель, элегантные шторы и ковры ручной работы подчеркивают отменный вкус хозяйки дома (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.

 
Сохранились винтажные детские игрушки и коляска (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

Сохранились винтажные детские игрушки и коляска (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

 

Добротная мебель из натурального дерева, ковры с цветочным узором, элегантные светильники и бра, фотографии в позолоченых рамах, большие зеркала и эффектные шторы от пола до потолка, телевизор, который был особой гордостью хозяев – все это переносит современников в те времена, когда такие вещи были в моде. Особое умиление и грусть вызывают детские вещи и игрушки – коляска, колыбель и лошадка-качалка, принадлежавшие, скорей всего, внукам, которых привозили к бабушке в деревню.

 
Сохранившиеся газеты позволяют определить время, когда дом был еще полон радости и житейской суеты (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

Сохранившиеся газеты позволяют определить время, когда дом был еще полон радости и житейской суеты (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.

 

 
Потрескавшаяся краска, выцветшие обои и устаревшие модели оборудования или предметов быта говорят о безжалостном течении времени (Флитвуд, Великобритания).

Потрескавшаяся краска, выцветшие обои и устаревшие модели оборудования или предметов быта говорят о безжалостном течении времени (Флитвуд, Великобритания).

 

Глядя на обстановку кажется, что жизнь в доме все так же кипит, как и раньше, просто хозяева вышли на прогулку. Единственное, что выдает запустение – это толстый слой пыли, паутина, потрескавшаяся краска и выгоревшие обои, которые в свое время привносили особое очарование в интерьер. О безжалостном течении времени говорят и старые газеты, датируемые маем 1953 г., которые оставила хозяйка на журнальном столике.

 
Винтажные предметы быта вызывают ностальгию у тех, кто жил или вырос в тот период (Флитвуд, Великобритания).

Винтажные предметы быта вызывают ностальгию у тех, кто жил или вырос в тот период (Флитвуд, Великобритания).

 

Из-за ссоры близких родственников дом превратился в капсулу времени, которая хранит винтажные предметы, позволяющие окунуться в тот период, когда послевоенная Европа входила в русло мирной жизни, создавая особенный уют и тепло.

источник

