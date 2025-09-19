Что обнаружил фотограф в заброшенном доме, в котором никто не жил последние 70 лет

Даже в благополучной Англии, где купить дом могут только очень богатые люди, встречаются заброшенные особняки, которые хранят не только семейные тайны, но и былую обстановку. Именно на такую капсулу времени наткнулся фотограф, собирающий коллекцию снимков, в которой отслеживает влияние времени на дома, их обстановку и покинутые вещи.
Дом, в котором никто не жил 70 лет из-за семейной вражды (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.
В прибрежном городке Флитвуд, что в графстве Ланкашир (Великобритания) увлеченный фотограф Дин Слейдер отыскал заброшенный дом, у которого хоть и есть владельцы, но все же он пустует с 50-х годов прошлого века.
Капсула времени, в которой прекрасно сохранилась послевоенная атмосфера (Флитвуд, Великобритания).
Примечательно: Согласно документам, дом фермера был построен в 1880-е гг. местным архитектором Томасом Торнтоном. Как утверждают соседи, после ухода из жизни хозяйки небольшого поместья (в 50-е годы прошлого века) он пустует и связано это с непримиримой враждой двух ее сыновей, которые начали делить наследство еще при жизни матери. Из-за неподобающего поведения другие родственники запретили им переступать порог дома, законсервировав его на многие десятилетия.
Лишь заросший травой участок выдает забвение старинного дома, за дверью которого прячется ретро-обстановка (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.
Волею случая, исследователь набрел на старинный дом, который не выглядит совсем уж заброшенным, хотя заросли травы и неконтролируемый рост кустарников и деревьев говорит о том, что хозяев нет. По сведениям редакции Novate.ru, получив разрешение у родственников, Дин Слейдер впервые за 70 лет смог попасть внутрь пустующего здания.
Старинные портреты хранят историю семьи, потомки которой не смогли поделить наследство (Флитвуд, Великобритания).
Благодаря тому, что жилище было законсервировано в нем сохранились и вещи хозяев, и вся нехитрая обстановка. Особую ценность представляют предметы послевоенного периода, которые выглядят так, будто их только что оставили.
Добротная мебель, элегантные шторы и ковры ручной работы подчеркивают отменный вкус хозяйки дома (Флитвуд, Великобритания). | Фото: realt.onliner.by.
Сохранились винтажные детские игрушки и коляска (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.
Добротная мебель из натурального дерева, ковры с цветочным узором, элегантные светильники и бра, фотографии в позолоченых рамах, большие зеркала и эффектные шторы от пола до потолка, телевизор, который был особой гордостью хозяев – все это переносит современников в те времена, когда такие вещи были в моде. Особое умиление и грусть вызывают детские вещи и игрушки – коляска, колыбель и лошадка-качалка, принадлежавшие, скорей всего, внукам, которых привозили к бабушке в деревню.
Сохранившиеся газеты позволяют определить время, когда дом был еще полон радости и житейской суеты (Флитвуд, Великобритания). | Фото: thesun.co.uk.
Потрескавшаяся краска, выцветшие обои и устаревшие модели оборудования или предметов быта говорят о безжалостном течении времени (Флитвуд, Великобритания).
Глядя на обстановку кажется, что жизнь в доме все так же кипит, как и раньше, просто хозяева вышли на прогулку. Единственное, что выдает запустение – это толстый слой пыли, паутина, потрескавшаяся краска и выгоревшие обои, которые в свое время привносили особое очарование в интерьер. О безжалостном течении времени говорят и старые газеты, датируемые маем 1953 г., которые оставила хозяйка на журнальном столике.
Винтажные предметы быта вызывают ностальгию у тех, кто жил или вырос в тот период (Флитвуд, Великобритания).
Из-за ссоры близких родственников дом превратился в капсулу времени, которая хранит винтажные предметы, позволяющие окунуться в тот период, когда послевоенная Европа входила в русло мирной жизни, создавая особенный уют и тепло.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии