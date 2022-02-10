Утренний лайфхак: как быстро остудить кофе или чай и не испортить его вкус

Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход

Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход

Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход

Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход

Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход