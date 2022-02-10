Утренний лайфхак: как быстро остудить кофе или чай и не испортить его вкус

Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход
Что утром поможет проснуться лучше, чем чашечка горячего кофе? Только чашечка горячего чая. Но у обоих напитков-конкурентов есть нечто общее. В утренней спешке ими одинаково просто обжечься. Надоело выбирать: опаздывать или полдня ходить с обожженным нёбом? Тогда узнайте, как быстро и максимально эффективно остудить горячий напиток. Проверено учёными.
Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход
Отказать себе в удовольствии выпить утром бодрящий и горячий кофе – преступление. Хоть дома, хоть по дороге на работу. Но если времени катастрофически не хватает, не мучайте губы и не переводите продукт. Не зря даже учёные задались вопросом, как максимально эффективно остудить горячий напиток и при том не испортить его вкус. Видимо, обожглись (в буквальном смысле) на собственном опыте. И нашли ответ.
Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход
Авторы книги «Молекулярная кухня: исследуя науку вкуса» (Molecular Gastronomy, Exploring The Science of Flavor) решили провести эксперимент и проверить в лабораторных условиях, какой из народных способов быстро остудить кофе или чай работает лучше всего. Кубики льда были сразу дисквалифицированы из состязания: уж сильно влияли на вкус, делая его водянистым. Холодное молоко, хоть и справлялось с задачей, тоже по вкусу не каждому.
Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход
Самыми эффективными методами оказалось помешивание жидкости ложкой и обдувание поверхности. Помешивание охлаждает кофе в среднем на 6 градусов в минуту, а если дуть на напиток в течение аналогичного времени, это охладит его на целых 11. А вместе – даже лучше. Так что, если хотите быстрее насладиться тёплым, а не горячим кофе, одновременно помешивайте его ложкой и дуйте на жидкость. Выглядит комично, но минута усилий – и минус 20 градусов. А заодно неплохая утренняя разминка для лёгких.
Как быстрее всего остудить кофе или чай: научный подход
Хотя этот метод учёные называют самым эффективным, с ними не согласны многие жители Индии и Таиланда. Ведь тут даже на улицах охлаждают чай, быстро переливая его из кружки в кружку. Насколько это потрясающе выглядит, можно оценить на видео. Но в домашних условиях подобное мастерство может закончиться лёгкими ожогами и большой стиркой.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии