12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Для многих из нас уборка ― это очень тягостная обязанность. Однако существуют способы, которые позволяют убираться легко и быстро. Для этого понадобятся минимальные затраты времени и сил, а также самые простые домашние средства.
Чтобы облегчить вам жизнь, собрал несколько простых хитростей, которые помогут справиться с домашней работой и жить припеваючи
Решетка на плите
Убрать жир на решетке можно с помощью нашатырного спирта.
Оконные рамы
Посыпьте нижнюю часть рамы содой. Предварительно смешав в бутылке с распрыскивателем воду и уксус 1:1, побрызгайте поверх соды. Далее тщательно потрите старой зубной щеткой и протрите все сначала салфеткой, а затем мокрой тряпкой. Наслаждайтесь результатом.
Диванная обивка
Смешайте 1 ст. л. соды, 1/3 стакана уксуса, горячую воду (не кипяток), 1 ст. л. стирального порошка и удалите этой смесью пятно. Сода, кроме того, поможет освежить диван. Для этого посыпьте тонким слоем соды сухую обивку и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте.
Стыки между плиткой в ванной
Ржавчину в плитке можно удалить, протерев загрязненные места шипящей смесью уксуса и соды. Оставьте средство на пару минут, затем смойте водой и вытрите насухо.
Раковина
Смешайте 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. питьевой соды в однородную массу и натрите влажную ванну этой смесью. Через 10 минут смешайте 50 г уксуса и 50 г отбеливателя и нанесите поверх первого слоя. Через полчаса ополосните ванну большим количеством воды
Духовой шкаф
Влейте в небольшую емкость немного нашатырного спирта и оставьте в холодной духовке на ночь.
Хромированные краны
Чтобы хромированные поверхности как можно дольше оставались чистыми, протрите их вощеной бумагой (бумагой для запекания). И вы увидите, что стали тратить на уборку ванной комнаты гораздо меньше времени.
Микроволновая печь
Налейте 1 стакан воды в большую емкость и добавьте несколько столовых ложек уксуса. Затем включите микроволновку и дождитесь, пока окошко в дверце запотеет. Выключите и дайте остыть в течение 15 минут, прежде чем открывать дверцу, затем уберите посуду и протрите влажной губкой.
Ковер
Хорошенько промокните место пятна, чтобы убрать всю жидкость. Посыпьте содой, оставьте на 10 минут и пропылесосьте. Смешайте 1 ст. л. средства для мытья посуды с 1 ст. л. белого уксуса и добавьте смесь в теплую воду (объем ― 2 стакана). Микрофиброй хорошенько протрите место, где было пятно, и просушите.
Столовое серебро
Возьмите большую емкость и застелите ее фольгой. Налейте горячей воды и добавьте полчашки соли и полчашки пищевой соды. Замочите в этом растворе cеребро на 30 минут, ополосните, протрите сухой мягкой салфеткой — все темные пятна исчезнут.
Разделочные доски
Высушите доску и разотрите солью. Тщательно потрите с помощью губки или щетки, погрузив в очень теплую воду. Повторите процедуру при необходимости. Белые доски также можно замочить в отбеливателе для лучшего эффекта.
Автомобильная обивка
Смешайте в бутылке с распрыскивателем воду и средство для мытья посуды в пропорциях 1:1. Распылите смесь на обивку, держа бутылку на расстоянии 10 см. Потрите ткань щеткой с мягкой щетиной и затем протрите чистой тряпкой и теплой водой. Старайтесь работать небольшими участками и не забывайте время от времени выжимать тряпку с впитавшейся грязью. В конце используйте тряпку из микрофибры, чтобы просушить сиденья.
