12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Для многих из нас уборка ― это очень тягостная обязанность. Однако существуют способы, которые позволяют убираться легко и быстро. Для этого понадобятся минимальные затраты времени и сил, а также самые простые домашние средства.

Чтобы облегчить вам жизнь, собрал несколько простых хитростей, которые помогут справиться с домашней работой и жить припеваючи

Решетка на плите


Убрать жир на решетке можно с помощью нашатырного спирта.
Положите решетку в пластиковый мешок и добавьте туда 2―3 ст. л. нашатырного спирта. Через 12 часов промойте ее.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Оконные рамы


Посыпьте нижнюю часть рамы содой. Предварительно смешав в бутылке с распрыскивателем воду и уксус 1:1, побрызгайте поверх соды. Далее тщательно потрите старой зубной щеткой и протрите все сначала салфеткой, а затем мокрой тряпкой. Наслаждайтесь результатом.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Диванная обивка


Смешайте 1 ст. л. соды, 1/3 стакана уксуса, горячую воду (не кипяток), 1 ст. л. стирального порошка и удалите этой смесью пятно. Сода, кроме того, поможет освежить диван. Для этого посыпьте тонким слоем соды сухую обивку и оставьте на несколько часов, затем пропылесосьте.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Стыки между плиткой в ванной


Ржавчину в плитке можно удалить, протерев загрязненные места шипящей смесью уксуса и соды. Оставьте средство на пару минут, затем смойте водой и вытрите насухо.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Раковина


Смешайте 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. питьевой соды в однородную массу и натрите влажную ванну этой смесью. Через 10 минут смешайте 50 г уксуса и 50 г отбеливателя и нанесите поверх первого слоя. Через полчаса ополосните ванну большим количеством воды

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Духовой шкаф


Влейте в небольшую емкость немного нашатырного спирта и оставьте в холодной духовке на ночь.
Утром кухню хорошенько проветрите и промойте духовку — грязь легко отстанет от стенок. Запаха остаться не должно. Единственный минус — испарения, поэтому работайте с открытыми окнами и не забудьте надеть резиновые перчатки.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Хромированные краны


Чтобы хромированные поверхности как можно дольше оставались чистыми, протрите их вощеной бумагой (бумагой для запекания). И вы увидите, что стали тратить на уборку ванной комнаты гораздо меньше времени.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Микроволновая печь


Налейте 1 стакан воды в большую емкость и добавьте несколько столовых ложек уксуса. Затем включите микроволновку и дождитесь, пока окошко в дверце запотеет. Выключите и дайте остыть в течение 15 минут, прежде чем открывать дверцу, затем уберите посуду и протрите влажной губкой.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Ковер


Хорошенько промокните место пятна, чтобы убрать всю жидкость. Посыпьте содой, оставьте на 10 минут и пропылесосьте. Смешайте 1 ст. л. средства для мытья посуды с 1 ст. л. белого уксуса и добавьте смесь в теплую воду (объем ― 2 стакана). Микрофиброй хорошенько протрите место, где было пятно, и просушите.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Столовое серебро


Возьмите большую емкость и застелите ее фольгой. Налейте горячей воды и добавьте полчашки соли и полчашки пищевой соды. Замочите в этом растворе cеребро на 30 минут, ополосните, протрите сухой мягкой салфеткой — все темные пятна исчезнут.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Разделочные доски


Высушите доску и разотрите солью. Тщательно потрите с помощью губки или щетки, погрузив в очень теплую воду. Повторите процедуру при необходимости. Белые доски также можно замочить в отбеливателе для лучшего эффекта.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

Автомобильная обивка


Смешайте в бутылке с распрыскивателем воду и средство для мытья посуды в пропорциях 1:1. Распылите смесь на обивку, держа бутылку на расстоянии 10 см. Потрите ткань щеткой с мягкой щетиной и затем протрите чистой тряпкой и теплой водой. Старайтесь работать небольшими участками и не забывайте время от времени выжимать тряпку с впитавшейся грязью. В конце используйте тряпку из микрофибры, чтобы просушить сиденья.

12 хитростей, которые помогут очистить вещи, на которые вы уже махнули рукой

