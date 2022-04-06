История первого темнокожего самурая: непростой путь от африканского раба до уважаемого воина

Ясуке - первый темнокожий самурай, живший в конце XVI века.
В японских исторических хрониках сохранилось немало сведений о темнокожем воине по имени Ясуке. Его описывали как грозного исполина с силой, равной десятерым. Этот человек сумел пройти непростой путь от африканского раба и до уважаемого самурая.
Итальянский иезуитский миссионер Алессандро Валиньяно.
В конце XVI века итальянский иезуит Алессандро Валиньяно отправился с миссией на восток. В 1581 году он прибыл в Японию. Валиньяно имел высокий статус и путешествовал со свитой, в которой находился темнокожий африканский раб.
Как только иезуиты ступили на японский берег, по окрестностям сразу же поползли слухи о том, что христиане привезли с собой настоящего демона. Японцы никогда не видели темнокожих людей, поэтому большой толпой отправились к прибывшим, чтобы посмотреть на диковинку. В создавшейся давке даже погибло несколько человек.
Иезуиты и прислуживающий им раб Ясуке. | Фото: thevintagenews.com.
Спустя некоторое время слухи о «демоне» достигли ушей знаменитого военачальника и фактического правителя Японии Оды Нобунаги. Алессандро Валиньяно со слугой вызвали к нему во дворец. Ода Нобунага настолько был ошеломлен видом высокорослого темнокожего слуги, что даже не пытался скрыть своего удивления. Он предположил, что таких людей не бывает и приказал «смыть с него черную тушь». Когда этого сделать не удалось, Ода Нобунага попросил иезуита подарить ему африканца. Он нарек его Ясуке. Это исторически значимое событие задокументировал португальский монах Луиш Фроиш, который также находился в составе свиты Валиньяно.
Японский военачальник Ода Нобунага. | Фото: alkogol.com.
Ясуке пришелся по нраву военачальнику. Он уже был обучен японскому языку, имел развитую мускулатуру и был огромного по тем меркам роста – 188 см. Бывшему рабу выдали доспехи и отправили на тренировки, где он показал отличные результаты. Ода Нобунага отмечал, что сила его любимца равна силе десятерых воинов. После этого он назначил Ясуке самураем.
Так могли выглядеть доспехи Ясуке. | Фото: disgustingmen.com.
В подтверждение того, что японский военачальник сильно привязался в Ясуке, в книге «Хроники господина Нобунаги» сказано, что Ода Нобунага периодически приглашал африканца отобедать с ним или нести его меч, что было неслыханной оказанной честью. Также правитель повелел выделить темнокожему самураю особняк и подарил церемониальную катану.
Ясуке - первый темнокожий самурай, живший в конце XVI века. | Фото: disgustingmen209.porno-for.com.
Ода Нобунага вошел в историю как человек, сумевший объединить Японию. В 1582 году в сражении при Тэнмокудзан один из вассалов сподвижника Нобунаги Иэясу Токугавы записал, что его потряс «черный как смоль» самурай, который был настолько свирепым и яростным, что противник в ужасе разбегался.
Ясуке принимал участие во многих битвах под началом Оды Нобунаги и проявил себя бесстрашным воином. Но после череды побед последовало поражение, и Нобунага полководец вынужден был сделать себе сеппуку (харакири). После гибели военачальника Ясуке перешел на службу к его сыну.
Мицухиде Акэти - военачальник, предавший Оду Нобунага. | Фото: thevintagenews.com.
Спустя некоторое время Ясуке попал в плен к самураю Мицухиде Акэти, который был предателем-перебежчиком. Мицухиде повелел отправить темнокожего воина в «храм южных варваров» (к иезуитам), чтобы там его казнили. Историки сходятся во мнении, что таким образом, Акэти пожалел отважного воина. Как сложилась дальнейшая судьба Ясуке, неизвестно.
Несмотря на то, что Ясуке сражался на стороне японцев недолго, он навсегда остался в истории как первый темнокожий самурай.
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