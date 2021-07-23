Ручные гранаты в кино: что с ними не так и не сходится с реальностью

Огненный шар

Никакого огня. |Фото: culture.novreg.ru.

Бум-бум

Взрывается очень громко. |Фото: mirvkotorommyzivem.ru.

Траектория полета

На практике все не так. |Фото: diafilmy.su.

Подготовка к бою

Гранаты к бою. ¦Фото: miloserdie.ru.