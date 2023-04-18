Как Коко Шанель сделала траурное платье мега-популярным во всём мире

Трагическая история любви именитой кутюрье и Артура Кэйпела







Артур «Бой» Кэйпел, Этьен Бальсан и Габриэль Шанель / Фото: southern-street.livejournal.com

Габриэль «Коко» Шанель и Артур «Бой» Кэйпел / Фото: bolshoi.by

Икона стиля и законодатель моды Коко Шанель / Фото: njbaudey.com

Как создавалось пресловутое "маленькое черное платье"

Коко Шанель во время примерки / Фото: vogue.ua





Почему творение Шанель не теряет актуальности и в современном мире





Соврменные иконы стиля выбирают классику / Фото: www.ivetta.ua

Кадр из романтической комедии «Завтрак у Тиффани», 1961 год / Фото: zolotoy.ru

Принцесса Диана к легендарном «платье мести» от Кристины Стамболиан / Фото: blog.luxxy.com