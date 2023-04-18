Как Коко Шанель сделала траурное платье мега-популярным во всём мире

Габриэль "Коко" Шанель обладала разительным умением окружать себя лучшими людьми, что говорит о необыкновенной проницательности кутюрье. Ее истинная любовь полностью соответствовала хозяйке — глубокая, настоящая и неповторимая. Именно она принесла Габриэль как непритворную радость, так и невероятную боль. Эта любовь подняла провинциалку из Сомюра на недосягаемую высоту и сделала из обычной портнихи законодательницу моды.
Если бы не это чувство, неприметная Габриэль Бонёр Шанель продолжала бы шить наряды для кабаре в одной из заурядных швейных мастерских. И она никогда не узнала бы, что помимо мужчин-предателей, коим в ее глазах был отец, существуют мужчины, способные поддерживать и направлять.
Трагическая история любви именитой кутюрье и Артура Кэйпела
Артур «Бой» Кэйпел, Этьен Бальсан и Габриэль Шанель / Фото: southern-street.livejournal.com
Для близких друзей — просто "Бой". Знаменитый повеса, игрок в поло и самая большая любовь великой Коко Шанель. Кэйпел был для Габриэль отцом, братом, любовником, другом и сосредотачивал в себе весь смысл ее существования. На уверения многочисленных любовниц бросить Коко, Артур отвечал:
"Это точно так же, как если бы вы предложили отрезать мне ногу. Невозможно!".
Роман между 26-летней швеей Габриэль Шанель и 28-летним владельцем угольных шахт Артуром Кэйпелом завязался в 1909 году. Они познакомились во время охоты, на которую Коко взял ее тогдашней покровитель Этьен Бальсан. Артур нередко посещал виллу Бальсана в фешенебельном районе Компьена на севере Франции. В то время отношения Коко и Этьена были не самыми крепкими, что буквально бросило Шанель в объятия Кэйпела.
Габриэль «Коко» Шанель и Артур «Бой» Кэйпел / Фото: bolshoi.by
У обоих — амбиции, целеустремленность, предпринимательская жилка и страсть ко всему необычному. Кэйпел взял Шанель под свое крыло и обеспечил финансовой поддержкой, благодаря которой она открыла мастерскую в 1910 году. Теперь адрес ателье на улице рю Камбон, 31 в Париже знает каждая модница.
Артур поспособствовал Коко пополнить клиентскую базу, в которую с тех пор входили только представители высшего общества. В 1913 году с легкой руки Боя Шанель обзавелась бутиком в курортном городке Довиль. Она ввела в моду женские наряды в морском стиле и, немыслимый в те годы, загар. Это были лишь первые шаги в попытках коренным образом изменить моду того времени.
Икона стиля и законодатель моды Коко Шанель / Фото: njbaudey.com
В 1918 году Кэйпел неожиданно женился на британке Диане Уиндем — представительницей одной из самых аристократических семей Англии. Коко коробило решение возлюбленного, но женщина не прекратила их связь, невзирая на то, что безымянный палец Артура опоясывало обручальное кольцо. Они ссорились-мирились-расставались-мирились и так по кругу, пока смерть не позарилась на Кэйпела. Все-таки он был любимцем женщин.
22 декабря 1919 года по дороге в Канны в авто Кэйпела лопнула шина, из-за чего тот потерял управление, и машина вылетела в кювет. Смерть любимого стала большим ударом для Коко. Тогда, стоя на могиле Артура, Шанель поклялась, что заставит носить по нему траур женщин всего мира. В память о мужчине, который оставил Коко навсегда, унеся с собой ее сердце.
Как создавалось пресловутое "маленькое черное платье"
Коко Шанель во время примерки / Фото: vogue.ua
Маленькое черное платье все еще остается синонимом сексуальности, гедонизма и самого стиля. В 1926 году этот элемент гардероба впервые появился в качестве иллюстрации на страницах октябрьского номера американского модного журнала Vogue.
Создавая свой "вечный шедевр", Шанель пыталась сделать его более простым, без модной тогда мишуры и отделки, которая скрывала всю суть наряда. Именно таким Коко видела Артура Кэйпела: не способным обманывать, подавать призрачные надежды, но всегда быть честным перед собой и другими.
Платье, которое создала Шанель, прикрывало коленки, ведь эту часть женского тела модельер считала самой уродливой. Оно отличалось простым полукруглым вырезом и удлиненными рукавами.
Почему творение Шанель не теряет актуальности и в современном мире
Соврменные иконы стиля выбирают классику / Фото: www.ivetta.ua
На сегодняшний день подобный фасон принято считать признаком скромности и консерватизма. Однако в эпоху Шанель маленькое черное платье олицетворяло вольные двадцатые с его джазовыми мотивами. Его выбирали только самые смелые, жаждущие и ждущие перемен.
За последующие десятилетия за творением Коко Шанель прочно закрепился эпитет "вечная" классика, но мало кто знает о политическом подтексте, которое оно перебирало на себя в разные годы. Так, в декабре 1961 года на больших экранах прошел показ фильма "Завтрак у Тиффани" с Одри Хепберн, облаченной в черное платьице от Юбера де Живанши — в том же декабре в аптеках Великобритании появились первые разрешенные противозачаточные таблетки.
Кадр из романтической комедии «Завтрак у Тиффани», 1961 год / Фото: zolotoy.ru
В июне 1994 года Леди Ди посетила прием в галерее "Серпентайн" в платье от Кристины Стамболиан — абсолютно неподобающем для члена королевской семьи. Пресса быстро сложила два плюс два: в тот вечер принц Чарльз выступил по телевидению с признаниями во многочисленных изменах. Наряд принцессы Дианы вошел в историю как "платье мести".
Принцесса Диана к легендарном «платье мести» от Кристины Стамболиан / Фото: blog.luxxy.com
Каждый модный сезон детище Шанель обретает новую жизнь под ножницами современных дизайнеров. "Платье траура" приобретает новые социальные оттенки и значения, знаменую очередные перемены в обществе и сознании людей, как когда-то оно ознаменовлао переломный момент в жизни великой Коко Шанель.
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