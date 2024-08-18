Джон Леннон и Йоко Оно: любовь не по шаблону

С нами не соскучишься!





Джон Леннон и Йоко Она.

Ему – 26, ей – 33. Он - полусирота из бедного ливерпульского квартала, бывший двоечник и хулиган, пробившийся лишь благодаря собственному таланту и интуиции. Она - богатая японская аристократка с великолепным образованием и утонченным вкусом. Впрочем Новости СМИ2



Ему – 26, ей – 33. Он - полусирота из бедного ливерпульского квартала, бывший двоечник и хулиган, пробившийся лишь благодаря собственному таланту и интуиции. Она - богатая японская аристократка с великолепным образованием и утонченным вкусом. Впрочем , они оба были бунтарями и экспериментаторами.Оба постоянно искали новое. Возможно, именно поэтому встречи им было не избежать.

Он

Джон Уинстон Леннон - человек из ниоткуда.

Она

Бунтарка Йоко Оно.

Джон и Йоко

Это любовь!

И всё таки они вместе...

Интервью из постели.

Джон и Йоко с сыном Шоном.

Выстрел

Сытый, довольный, семейный...

Убийца Джона Леннона.

Йоко Оно и сегодня носит траур.

Джон и Йоко: любовь без шаблонов.