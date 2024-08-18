Джон Леннон и Йоко Оно: любовь не по шаблону

Джон Леннон и Йоко Она.
Ему – 26, ей – 33. Он - полусирота из бедного ливерпульского квартала, бывший двоечник и хулиган, пробившийся лишь благодаря собственному таланту и интуиции. Она - богатая японская аристократка с великолепным образованием и утонченным вкусом. Впрочем, они оба были бунтарями и экспериментаторами.
Жизнь Йоко и Джона была настоящим хэппенингом: ссоры, скандалы, попытки самоубийства, лечение у психиатров, проведение лежачих забастовок, участие в демонстрациях, борьба за права индейцев. Но это и была их любовь – настоящая, хотя и не вписывающаяся в рамки. Но разве в любви могут быть стандарты?
Он
Джон Уинстон Леннон - человек из ниоткуда.
Джон Уинстон Леннон, которого после развода родителей воспитывала тётушка, казалось, воплотил в себе все мальчишеские грехи – он был неряшлив, агрессивен, дерзок и ехиден. На уроках он рисовал порнографические картинки, а на переменах курил, гонялся за девочками и стаскивал с них трусы. Одноклассники из приличных семей его сторонились, но это мало волновало мальчишку.
Тётушка Мими больше всего переживала, что ей никогда не удастся вырастить из Джона джентльмена. Когда на угрозы и крики, которые должны были заставить племянника сесть за учебники, сил не хватало, она начинала плакать и приговаривала: «Гитара — это прекрасно. Но с ней ты никогда не заработаешь себе на кусок хлеба». Позже, когда «Битлз» стали мега популярны, Леннон купил ей особняк, холл которого украсил мраморной плитой с этими самыми словами.
Она
Йоко происходила из богатой и знатной японской семьи. Судьба её складывалась для японки несколько необычно – она с детства была своенравна и обладала твёрдым, как кремень, характером.
Бунтарка Йоко Оно.
Она вышла замуж за талантливого, но практически нищего композитора-японца, хотя родители были против. Карьера её супруга не задалась, но благодаря ему Йоко вошла в круг художников-авангардистов Нью-Йорка и решила, что посвятит свою жизнь этому виду искусства. Правда, все её инсталляции, хэппенинги и перфомансы у критиков вызывали только усмешки. Йоко часто владала в депрессию и не раз пыталась покончить с собой. Но всегда рядом оказывался и спасал её верный муж.
Но слухи о приключениях непутёвой дочери добрались до Японии. Отец силой возвращает Йоко на Родину и помещает в психиатрическую клинику для лечения от депрессии. Там её находит большой ценитель её творчества Энтони Кокс и забирает обратно в Нью-Йорк. В Японии они успели пожениться. Выставки Йоко в Америке начинают пользоваться популярностью, у пары рождается дочь. Казалось, жизнь налаживается. Но тут появился Джон.
Джон и Йоко
Это любовь!
Первая их встреча на выставке Джона совсем не зацепила. Вернувшись домой, он рассказывал супруге, что «вернисаж – грёбаная муть». А Йоко сразу же поняла, что этого человека послала ей судьба, и начала добиваться его внимания самыми невероятными способами. Она часами просиживала у дома Леннонов, засыпала Джона письмами, требованиями денег и угрозами, присылала почтовые открытки с посланиями «Дыши и помни», «Я — облако», «Смотри на огни до рассвета». А как-то напугала жену Леннона, прислав ей в коробке из-под прокладок разбитую чашку, перепачканную краской.
И всё таки они вместе...
Кроткую Синтию, жену Джона, выходки японки вводили в ступор, а сам Джон сначала раздражался, потом удивлялся, а потом заинтересовался. К тому же Йоко часто звонила ему по телефону, и у них находилось много тем для разговоров, как правило, о социальных проблемах. Он был околдован и восхищён. И хотя его подруга была старше на 7 лет, он решил, что она нуждается в его сильном плече и советах. Да и к тому же, любовью Йоко занималась просто фантастически!
Летом 1968 года пара начала жить вместе. Медовый месяц они провели в Амстердаме. И как-то пригласили в собственную спальню журналистов, которым давали интервью, не покидая постели.
Интервью из постели.
Джон стал приводить свою подругу на репетиции, чем вызвал настоящую бурю протеста и негодования со стороны участников квартета. Женщины на репетициях — это было негласным табу, которое никто не нарушал. Такой неласковый прием до глубины души оскорбил Джона. В группе уже давно назревали разногласия, которые со временем только усугубились, пока и вовсе не привели к распаду. Появление Йоко этот распад только ускорило.
Джон и Йоко с сыном Шоном.
Но Джону и Йоко было хорошо вместе. Музыкант не уставал повторять, что у них одна душа на двоих. Он даже вступая в брак заменил своё второе имя – Уинстон - на Оно. И хотя критики декларировали, что его песни год от года становятся всё хуже, ему до этого, похоже, не было никакого дела. Он полюбил дом и превратился в сытого и довольного жизнью человека.
Выстрел
Сытый, довольный, семейный...
Марк Дэвид Чэпмен был самым обычным человеком, если бы не маниакальное желание во всём быть похожим на Джона Леннона. Чэпмен тоже был женат на японке. Он жил практически на её содержании и при этом страдал шизофренией. Всё, что у него было ценного – старые записи Леннона. Но Леннон перестал быть бунтарём, и должен был, по мнению Чэпмена, за это поплатиться.
Убийца Джона Леннона.
8 декабря 1980 года Леннон, как обычно, вышел из дома. Его голова была забита предстоящими делами, и, погруженный в свои мысли, он не обратил внимания на человека, который сделал шаг ему навстречу. Убийца окликнул его по имени — и прогремел выстрел.
Йоко Оно и сегодня носит траур.
После смерти мужа Йоко навсегда надела траур. Может показаться странным, но когда не стало Леннона, отношение общества к ней изменилось. Йоко с горечью спрашивала: «Неужели люди должны были потерять Джона, чтобы принять меня». Впрочем, её и сегодня многие обвиняют в излишней амбициозности, активности и заносчивости. Но ведь именно это и привлекало в ней Леннона.
Джон и Йоко: любовь без шаблонов.
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