Была ли в СССР ювенальная юстиция, или как в Стране Советов защищали детство и боролись с насилием н

Нет ремню?

Художник Н. Поманский.

В карикатурах физическое наказание малышей подавалось как отжившее мракобесие... наряду с религией.

Никто ни на кого не жаловался?

В фильме *Мачеха* бабушка жалуется в органы на жестокое обращение с детьми.

Лишение родительских прав из-за ненадлежащего ухода за детьми в СССР практиковалось. Кадр из фильма *Взрослые дети*.

Как выглядела эта система