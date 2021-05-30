4 стадии зрелости чувств Нелли Уваровой: От школьной романтики до крепкой семьи

О Нелли Уваровой можно сказать, что она проснулась знаменитой. Уже после выхода в эфир второй серии фильма «Не родись красивой» она не могла спокойно выйти на улицу. Она казалась баловнем судьбы, о которой в жизни, как и у её героини, была своя сказка. Актриса действительно состояла в счастливом браке, но собственноручно разрушила его, причинив боль близкому человеку. Лишь с годами она научилась щадить не только свои, но и чужие чувства.
Первая романтика
Нелли Уварова в детстве. / Фото: www.ramtograf.ru
Нелли Уварова выросла в Грузии, куда семья переехала, когда младшей дочери Нелли было всего 2 года. Именно там ещё в школьные годы Нелли в подростковом возрасте подружилась с мальчиком, который трогательно за ней ухаживал.
Она никогда не приходила на свидания одна, всегда брала с собой подружку, а иногда даже двух. Её рыцарь, рождённый в грузинской семье, с пониманием и терпением относился к такому поведению юной Нелли. Мало того, на все встречи он приносил цветы не только для неё, но и для её подруг.
Нелли Уварова (справа) со своим поклонником и подругой. / Фото: www.russia.tv
А девчонки, побывавшие на встрече, после в один голос твердили Нелли: он такой замечательный! Общались Нелли и её поклонник на двух языках. Юноша разговаривал только на грузинском, девушка неизменно отвечала ему на русском. Впрочем, они оба прекрасно понимали друг друга. Их отношения были настолько светлыми и невинными, что одна из подруг даже посвятила им песню.
Когда семья Уваровых переехала в Москву в 1994 году, Нелли скучала по своему поклоннику. У неё в столице началась совсем другая жизнь, но память о том детском увлечении Нелли Уварова сохранила на всю жизнь.
Серьёзные намерения
Нелли Уварова. / Фото: www.nrkmania.ru
Она уже была студенткой второго курса ВГИКа, когда познакомилась с Леваном, учившемся на сценарном факультете. С первого дня знакомства он окружил заботой и вниманием не только её саму, но и всех её однокурсников. Леван всячески помогал им, а сама Нелли с удовольствием принимала его ухаживания.
Намерения у Левана были самые серьёзные. На третий день после знакомства она пришла домой и застала сидящих за столом родителей и Левана. Мама укоризненно покачала головой: дочь не предупредила её о визитёре. Впрочем, будущая актриса и сама не догадывалась, зачем явился в их дом молодой человек. Он же уже успел попросить её руки у Владимира Георгиевича и Галины Григорьевны.
Нелли Уварова. / Фото: www.nrkmania.ru
После ужина Левана ждал очень серьёзный разговор с его «невестой». Согласия на брак ни родители, ни Нелли не дали. Поклонника это не охладило: он продолжал ухаживать за понравившейся девушкой, надеясь всё же добиться её согласия стать его супругой. Он был старше Нелли и действительно готов к созданию семьи. Но у девушки были тогда совсем другие планы.
Она хотела стать настоящей актрисой, а потому посвящала всё своё время учёбе. Леван к тому же оказался очень ревнив, вскоре в паре начались размолвки, а позже они приняли решение расстаться.
Счастье за кадром
Нелли Уварова. / Фото: www.ramt.ru
После окончания ВГИКа Нелли Уварова была принята в труппу Российского академического Молодёжного театра, где и встретила своего первого мужа, Сергея Пикалова. Они работали на одной сцене, а после Сергей стал пробовать себя в режиссуре.
Они встречались уже три года и активно готовились к свадьбе, когда Нелли Уварову утвердили на роль Кати Пушкарёвой. Сергей тоже был занят в этом проекте в качестве режиссёра. Однако во время работы они тщательно скрывали свои отношения. Но к дате, на которую было запланировано бракосочетание им пришлось отправиться к продюсерам и попросить трёхдневный отпуск.
Нелли Уварова и Сергей Пикалов. / Фото: www.beautifulstyle.ru
Вся съёмочная группа была удивлена: никто даже не догадывался о том, что Нелли Уварова и Сергей Пикалов давно встречаются. А счастливые жених и невеста после празднования свадьбы получили возможность банально выспаться.
Они действительно были счастливы вместе. Их связывала общая работа, интересы и настоящая дружба. Подружились между собой и их родители. Казалось, счастье этой семьи не смогут разрушить никакие жизненные катаклизмы. Однако уже через три года их брак распался. И, как признаётся Нелли Уварова, исключительно по её вине.
Нелли Уварова и Сергей Пикалов. / Фото: www.autogear.ru
Это она сама, уставшая от напряжённого графика, стала вести себя совершенно неподобающе. Ей постоянно хотелось остаться в одиночестве, побыть в тишине. Сергей всё понимал. Он оставлял супругу на какое-то время, уезжал в другой город, задерживался на работе, ночевал в машине, снимал номер в гостинице. Но история повторялась снова и снова.
Эмоциональное выгорание и надвигающаяся депрессия не позволили актрисе взглянуть на ситуацию глазами мужа. Она причиняла боль человеку, которого любила, и даже не замечала этого. В результате супруги всё же расстались. Для родителей обоих известие об их разводе стало настоящим потрясением.
Зрелость чувств
Нелли Уварова с дочерью Ией. / Фото: www.hochyvseznat.ru
На протяжении нескольких лет Нелли Уварова тщательно оберегала свою жизнь от посторонних глаз. Даже когда на свет появилась дочь Ия, коллеги актрисы по театру не знали, кто на самом деле является отцом ребёнка.
Нелли Уварова и Александр Гришин. / Фото: www.yandex.net
С Александром Гришиным они впервые встретились в «Театре на Юго-Западе», где играли в постановке «Пролетая над гнездом кукушки». Уже тогда Александр обратил внимание на Нелли, но она сразу дала понять: никаких отношений, кроме рабочих, между ними быть не может. На протяжении последующих нескольких лет актёры ограничивались дежурными приветствиями и вежливыми разговорами при встрече в столовой. А потом вдруг оказалось, что им есть о чём поговорить. Дежурная беседа плавно перешла в СМС-переписку, потом последовало приглашение на свидание…
Нелли Уварова и Александр Гришин. / Фото: www.raduscha.mybb.ru
Их роман не был стремительным и бурным. У каждого за плечами уже был не слишком удачный семейный опыт. Но Александр Гришин и Нелли Уварова смогли вынести уроки из собственного прошлого. В какой-то момент стало понятно: расставаться им совсем не хочется.
Нелли Уварова и Александр Гришин с детьми. / Фото: www.krauzer.ru
Родилась дочь в 2011 году, через пять лет появился на свет сын. Они давно узаконили свои отношения и перестали их скрывать, но по-прежнему очень бережно относятся ко всему, что касается их семьи. Нелли Уварова признаётся: теперь она знает, как провести время в уединении и тишине, не обижая при этом тех, кто рядом. Она стала старше, мудрее и гораздо терпимее. Ей есть, что беречь и чем гордиться помимо любимой работы.
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