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Кладбище-топиарий - самая необычная достопримечательность Эквадора


Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)

Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)


Город Тулькан, расположенный на крайнем севере Эквадора, - излюбленное местечко путешественников. Туристы массово съезжаются сюда, чтобы посетить единственную, но очень оригинальную, достопримечательность – кладбище, которое больше похоже на роскошный топиарий.



Образцы ландшафтного дизайна на кладбище в Тулькане (Эквадор)

Образцы ландшафтного дизайна на кладбище в Тулькане (Эквадор)


На кладбище в Тулькане нет известных захоронений, зато есть море кипарисов, подстриженных в виде всевозможных живых «скульптур». Погребения на этом месте стали проводиться с 1932 года, поскольку старое кладбище на холме Сантьяго было разрушено во время землетрясения 1923 года. Землю для нового кладбища, как и полагается, выделили за чертой города.


Кипарисы служат украшением для захоронений

Кипарисы служат украшением для захоронений


Идея выращивать кипарисы на территории кладбища пришла в голову Хосе Марие Франко Герреро (Jose Maria Franco Guerrero), главе садово-паркового муниципалитета. Почва была благодатной, и вскоре кипарисы стали занимать почти половину площади кладбища. Хосе Герреро начал обрезать кустарники, придавая им причудливые формы. Его увлекала метафорика доколумбовых и арабских тотемов. Чаще всего это были мифические или реальные животные, иногда – простые геометрические фигуры. Всего насчитывалось более 300 различных вариантов дизайна.


Разнообразные живые скульптуры

Разнообразные живые скульптуры

 


Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)

Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)


В 1984 году по инициативе Института культурного наследия Эквадора топиарий был объявлен частью культурного наследия страны, а Министерство туризма признало его национальной достопримечательностью, словом, труды энтузиаста Хосе Герреро были вознаграждены по заслугам. Через год Хосе умер, и, конечно же, был с почестями похоронен на этом кладбище. Эпитафия на его надгробии гласит: «Кладбище Тулькана столь красиво, что приглашает умереть!». В последующие годы топиарием занимались пять сыновей Хосе, так что и сегодня кладбище-парк пополняется новыми оригинальными живыми «скульптурами». С 2005 года кладбище стало носить имя своего основателя.


Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)

Кладбище-топиарий в Тулькане (Эквадор)



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