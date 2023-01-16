Какой секрет скрыл великий да Винчи в своём уникальном глобусе из страусиного яйца

Каждый раз, когда кто-то думает, что постиг до конца гений Леонардо да Винчи, что слышал уже обо всех важных вещах, которые он изобрёл, написал или изобразил, появляется что-то новое. С каждым годом открывается всё больше свидетельств того, что у гениальности есть лицо. И это лицо великого да Винчи. Недавно Леонардо открылся с неожиданной стороны. Он предстал миру не только как изобретатель футуристических военных технологий или первооткрыватель сложной анатомии человека, но и как первый европеец, изобразивший «Новый Свет» на глобусе. При том не совсем обычном...
Первый в мире глобус, где есть Америка
Глобус из страусиного яйца.
Первая карта, представляющая американский континент - это карта Хуана де ла Косы, сделанная в 1500 году. Другая, где впервые было написано название Америка - это так называемая Universalis Cosmographia Мартина Вальдземюллера 1507 года. Первый же глобус, на котором был изображён Новый Свет, был создан не кем иным, как Леонардо да Винчи в 1504 году.
Леонардо да Винчи.
Глобус состоит из двух нижних половинок скорлупы страусиного яйца, соединённых вместе. Внутри поместили кальциевый противовес. Склеены половинки были яичным белком. Проекция земного шара имеет диаметр 11,2 сантиметра и весит всего 134 грамма. На глобусе кроме карт изображены корабли, вулканы, моряки, неизвестный монстр, волны, горы, реки и много других интересных элементов.
Глобус Леонардо да Винчи в развёрнутом виде.
Леонардо знал об открытиях Колумба
Глобус был создан в 1504 году. Это доказывает, что да Винчи знал о путешествиях Колумба. На его земном шаре есть названия таких стран, как Бразилия, Германия, Аравия и Иудея. Артефакт, который, как утверждают многие эксперты, принадлежит работе Леонардо, выгравирован с безупречным вниманием к мелочам. На нём есть любопытная деталь: надпись на латыни, которая гласит Hic Sunt Dracones (Вот драконы). Сделана она над юго-восточной Азией.
Глобус да Винчи в сравнении со страусиными яйцами.
На шаре есть и другие уникальные особенности. Например, на месте Центральной и Северной Америки находятся «открытия» Колумба, окружённые водами. Там соединяются Тихий и Атлантический океан. Почему глобус был сделан именно из страусиного яйца? Дело в том, что люди тысячелетиями использовали их в декоративных целях. Кроме того, в те времена содержать страусов в своих садах было модно среди знати. Так что эти яйца были довольно дорогим и редким, но вполне доступным материалом.
Страусиное яйцо.
Ценный артефакт был обнаружен случайно
Глобус был обнаружен случайно на одной из лондонских картографических ярмарок летом 2012 года. Тогда никто не подозревал, что это может быть работой самого да Винчи. Артефакт продавали, как изделие 19 века. Продавец утверждал, что он купил его всего за день до этого у другого торговца антиквариатом. Происхождение глобуса так и не удалось выяснить. Удачливым покупателем модели земного шара оказался знаменитый исследователь, коллекционер и эксперт-картограф, бельгиец Стефаан Миссинн. Со временем он пришёл к выводу, что это работа авторства Леонардо. Свои доказательства и размышления по этому поводу он подробнейшим образом изложил в своей книге «Глобус да Винчи», которая была опубликована в 2018 году.
Книга Стефаана Миссинна «Глобус Леонардо да Винчи - 1504. Аристотелевский пример». / Фото: philtech.univie.ac.at
Там Миссинн рассуждает о том, что это работа гениального художника эпохи Возрождения, основываясь на том факте, что Леонардо сделал подготовительную работу. Дело в том, что такой рисунок земного шара был сделан им в 1503 году и его можно найти в Кодексе Арундела. Другой рисунок корабля, изображённого на карте к югу от Индийского океана, присутствует в кодексе Франческо ди Джорджо Мартини, датируемом 1487–1490 годами. Владельцем этого кодекса был сам Леонардо. Это единственная книга, которая уцелела из обширной библиотеки да Винчи, и поэтому единственная книга, которая содержит аннотации, написанные его собственным почерком.
Наброски из «Кодекса Арундела» да Винчи. / Фото: Совет Британской библиотеки
Это действительно да Винчи?
В процессе изучения артефакта Миссинн проконсультировался с более чем 100 учёными и экспертами. Своё расследование сам исследователь характеризует, как «невероятный детектив». В результате пяти лет кропотливого труда бельгиец смог с уверенностью утверждать, что глобус был сделан Леонардо. Доказательства, некоторые из которых можно изучить на сайте Cambridge Scholars Publishing, включают не только предварительные рисунки да Винчи. Также там идёт речь о том, что в сплаве меди, использованной для глобуса, присутствует мышьяк. В те времена его, как известно, использовал таким образом только Леонардо. Делал он это для того чтобы она не потеряла свой блеск.
Кроме того, использование светотени, треугольных форм, математика шкалы, отражающая записанное Леонардо измерение планеты Земля, всё это говорит об его авторстве. Есть также письмо 1504 года от самого да Винчи, в котором говорится: «Я хочу вернуть мой глобус от моего друга Джованни Бенчи».
Этот миниатюрный глобус-яйцо - не только самый старый из сохранившихся глобусов с гравировкой, но также самый старый постколумбийский глобус в мире. Также это первый глобус, на котором изображён Ньюфаундленд и многие другие территории. Раньше считалось, что Хант-Ленокс Глобус, небольшой медный шар, был самым старым из известных подобных артефактов. Он датирован примерно 1510 годом. Миссинн открыл, что на самом деле он является всего лишь копией, сделанной со слепка глобуса да Винчи.
Глобус Хант-Ленокс.
Как всегда, находятся те, кто сомневается
У открытия Миссинна есть свои недоброжелатели. В числе прочих Джон В. Хесслер из Библиотеки Конгресса. Он утверждает, что так как Миссинн является владельцем этого артефакта, то здесь имеет место явный конфликт интересов. Эксперт по картографии эпохи Возрождения Чет Ван Дузер из библиотеки Джона Картера Брауна в Провиденсе, Род-Айленд, добавляет: «Нужно обязательно выяснить происхождение глобуса. Без сомнения, это захватывающее открытие, но необходимо всё тщательно исследовать». Кто-то из специалистов считает, что артефакт может быть творением одного из учеников Леонардо. Хесслер же из тех, кто твёрдо уверен, что артефакт не имеет никакого отношения к гению эпохи Возрождения.
Миссинн, опираясь на свои исследования пишет, что: «Живя во Флоренции в 1504 году, Леонардо имел доступ не только к новейшим картам, но и ко многим другим источникам знаний. Например, таким как техника гравировки и литья. Изготавливая столь необычную вещь из дорогого и экзотического страусиного яйца, он хотел подчеркнуть зарождение четвёртого континента: Америки. Он был назван в честь Америго Веспуччи, а название, которое появляется на земном шаре - Mundus Novus (Новый Свет). Именно так, как его назвал сам Веспуччи».
Бельгийский коллекционер Стефаан Миссинн с глобусом. / Фото: Агентство EFE
Конечно, Миссинн – непрофессионал. Он вполне может быть склонен чрезмерно переоценивать имеющиеся доказательства или устанавливать весьма слабые связи. Всего этого опытный учёный бы аккуратно избегал. Однако многие учёные, которых бельгийский исследователь цитирует в поддержку своих утверждений о глобусе да Винчи, также уязвимы для этих обвинений, пусть и в гораздо меньшей степени.
Например, свидетельство французского эксперта по Моне Лизе Паскаля Котта звучит следующим образом: «Гравировки на глобусе исполнены левшой. Поскольку Леонардо был единственным художником-левшой в своей мастерской, я подтверждаю гипотезу об авторстве Леонардо да Винчи». Весьма спорное утверждение, не так ли? Точно так же и противоположная сторона склонна истолковывать имеющиеся факты в свою пользу.
Коллекционер говорит, что есть ещё одна деталь, которая убеждает его в авторстве да Винчи. Глобус — это незаконченная работа. Там нет названий океанов, параллелей и меридианов. Это вполне соответствует репутации беспокойного интеллекта гения. Пока же научный мир не полностью согласен с Мессинном. Глобус в настоящее время демонстрируют на выставке в Риме.
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