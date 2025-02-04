Что необходимо выбросить из квартиры сразу после её покупки

Наверняка на сайтах объявлений вам нередко попадались предложения о покупке квартиры в духе «заезжайте и живите». Казалось бы – вот он, идеальный вариант, не придется вкладываться в мебель и бытовую технику.







Однако, как показывает практика, такая «щедрость» хозяев приводит только к лишним проблемам.

1. Деревянные предметы

2. Ковер

3. Мягкая мебель и матрасы

4. Холодильник

5. Пылесос

6. Габаритная мебель и старые электрические приборы

Novate.ru рассказывает, какие вещи следует заменить при переезде в новую квартиру, чтобы избежать ненужных хлопот.Деревянную стенку лучше сразу выбросить.И первые в нашем списке – это, конечно, деревянные изделия. А все потому, что в них могут скрываться нежелательные гости – жучки-короеды. Чтобы понять, что эти насекомые действительно скрываются в старом шкафу или серванте, просто прислушайтесь – обычно они издают характерный звук, похожий на тиканье часов. Есть еще несколько ярких признаков того, что жучки облюбовали вашу квартиру: труха возле мебели, небольшие отверстия на поверхности, а также дерево, размягченное в некоторых местах.Чем чревато появление этих насекомых в доме? В первую очередь – порчей имущества. Сегодня они «живут» в комоде, завтра – перебираются на оконную раму, а через неделю уже «доедают» доски на вашем паркете. В итоге дерево рассыпается в труху, а вы садитесь подсчитывать убытки.Как решить проблему? Для начала определите, локальная она или глобальная. Если вы подозреваете в наличии насекомых только стул, просто выбросьте его и забудьте о проблеме. Если же заражено напольное покрытие в комнате или оконные рамы, нужно вызывать специалистов, чтобы они провели дезинфекцию. Пытаться самостоятельно избавиться от непрошенных гостей не стоит – без специальной химзащиты есть риск навредить своему здоровью. После обработки квартиры ее нужно проветривать не менее трех суток и находиться там нельзя. Если отреставрировать изделия не получится, их придется заменить.Коврами не только застилали пол, но и вешали их на стены.Надеетесь на то, что предыдущие хозяева квартиры оставили вам турецкий ковер или хотя бы качественное шерстяное изделие времен СССР? Очень зря. Обычно действительно ценные вещи при продаже жилья забирают, а вот недорогие предметы оставляют, чтобы не возиться с габаритным грузом при переезде. Поэтому вам, скорее всего, достанется синтетика, которая в будущем станет источником большого количества проблем.О чем идет речь? Во-первых, раньше производители синтетических ковров использовали вредную, токсичную химию, которая сегодня запрещена. Во-вторых, ковры, как губки, впитывают в себя пыль, грязь, пестициды, пары краски и пр. В-третьих, они являются идеальной средой для размножения паразитов, самыми «безобидными» из которых являются пылевые клещи и ковровые кожееды. От соседства с первыми может появиться аллергия, кашель и даже астма, а вторые будут питаться обивкой, меховыми изделиями и прочими вещами.Однако это еще не самое плохое. Гораздо опаснее вышеупомянутых товарищей – блохи. Зуд, покраснения, дерматиты, аллергии – это лишь малая часто того, что могут спровоцировать нежданные гости. Также блохи могут передавать паразитов и опасные заболевания. Еще один «фанат» старых ковров – плесень. Со временем она может переселиться на стены и тогда капитального ремонта квартиры избежать не получится. А еще грибок может поразить кожу или ногти.Поэтому, даже если внешне вам нравится ковер в квартире, и вы были бы не прочь его оставить, откажитесь от этой затеи. В крайнем случае, можете отдать в химчистку, чтобы специалисты хорошенько его продезинфицировали и устранили всех паразитов. Сразу учтите, что домашними средствами добиться идеальной чистоты не получится, поэтому не экономьте на услугах профессионалов.В ватном матрасе могут жить клопы.По сути, все паразиты, перечисленные в предыдущем пункте, могут обитать в мебели и матрасах. Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Однажды «на огонек» могут заглянуть клопы. Вывести их не так просто, как кажется. Даже если вы полностью освободите квартиру от старых вещей, нет никакой гарантии, что насекомые не останутся в розетках и под обоями. Лучше сразу после покупки квартиры обратиться к специалистам и сделать санобработку. Даже если в комнатах не было клопов, после процедуры вы будете чувствовать себя спокойно.Кроме того, нельзя забывать о вопросах удобства. Мягкая мебель «с историей» часто является абсолютно непригодной для отдыха. Неровности, торчащие пружины, жесткая поверхность – все это приводит не только к нарушению сна, но также к проблемам со спиной. Даже качественные ортопедические матрасы имеют свой срок годности, поэтому не стоит экономить на спальном месте – при въезде в квартиру сразу обновите его.Холодильник «Бирюса» 70-х годов.Во многих квартирах, особенно хрущевках, до сих пор можно встретить старые советские холодильники. Стоит отдать им должное – спустя десятки лет они продолжают работать, пусть и значительно хуже, чем в начале. А если даже перестают, хозяйки приспосабливают их под шкаф. Если вам попалась именно такая квартира, первое, что следует сделать – выбросить холодильник, вне зависимости от того, работает он или нет.Дело в том, что в старых моделях бытовой техники производители использовали фреон R-12, который представляет собой опасный токсичный газ. Так как у него нет ни цвета, ни запаха, утечка может произойти незаметно, например, при удалении намерзшего льда из морозилки. Чтобы не навредить своему здоровью, обязательно проверьте, какой фреон используется в старом холодильнике. Безопасными являются только варианты с маркировкой R-600а и R-134а.Пылесосы с мешком надо регулярно чистить, чтобы они не распространяли пыль.У старых пылесосов есть один существенный минус – у них есть мешок и нет специального НЕРА-фильтра. Соответственно, если вы не будете регулярно их чистить, в них будет накапливаться пыль, которую они потом распространят по квартире во время уборки. Последствия не заставят себя долго ждать: кашель, насморк и прочие «прелести жизни» станут вашими постоянными спутниками. По этой причине лучше не пользоваться устаревшей моделью, а купить новое, современное устройство.Такую мебель лучше сразу просить вывезти.Сам по себе массивный шкаф, занимающий половину гостиной, никак не может навредить вашему здоровью (разве что вы сорвете себе спину, когда будете его двигать). Но нужна ли вам лишняя головная боль с выносом такой мебели из квартиры? Придется нанимать грузчиков, а с учетом того, сколько стоят их услуги, возможно, захочется и на своих плечах выносить, чтобы сэкономить. Конечно, вы можете выложить ее на сайт объявлений в надежде продать или просто отдать в хорошие руки, но, как показывает практика, старая громоздкая мебель никому не нужна – все, наоборот, торопятся от нее избавиться.Что касается старой техники, то ее вообще нельзя выбрасывать на помойку, так как она пожароопасна. Лучше сразу отказаться от таких «щедрых подарков» от прежних хозяев квартиры, и попросить их освободить жилье от старой мебели и техники до заключения договора купли-продажи.