Из чего делают крабовые палочки, которым посвятили отдельный праздничный салат

Имитация крабового мяса - привычное явление как для кухонного стола, так и для прилавков любых супермаркетов. Иногда производители изощряются особенно виртуозно, вылепливая из заменителя краба клешни и лапки: такой своеобразный конструктор, который в итоге помещают в маринад.
Далеко не каждый может позволить себе натуральное крабовое мясо, которое принято считать пищей высшего класса, а также всех, кто выигрывает в лотерею или отдыхает на Камчатке. А ещё раскошеливаться на морепродукты мешают они. Все как на подбор, яркие и доступные, плотно и симметрично стоящие в шеренгу с небольшим интервалом. Конечно, речь о крабовых палочках.
Палочки делают из рыбного фарша. Можно было бы закончить на этом, однако в их состав входят и другие ингредиенты. Сурими - японское слово, которое с лихвой характеризует этот самый рыбный фарш, производимый исключительно из обитателей океанов. Это уже обеспечивает должный размах: море - не ровня тем, из кого делают сурими. Интересно, что с японского оно переводится как «отбитое и мелко отшинкованное мясо». Уже здесь начинается задел на некий компромисс между двумя типами пищи. «Ни рыба ни мясо» - так и хочется произнести вслух. Возникло сурими аж в XII веке, когда повара древнего восточного государства решили использовать излишки от основной доли улова.
В прошлом веке сурими стали подвергать консервации, добавляя сначала сахар, а затем химические стабилизаторы. Крабовые палочки менее питательными от этого не стали, однако белка в них всё равно значительно меньше, чем в подлинной рыбе. Чаще всего в их основе - мелко порубленное филе дикого минтая. В палочках за калорийность отвечают, по большей части, углеводы. Что уже не даёт назвать их диетическим мясом. А, если быть точным, рыбу: стоит называть вещи своими именами.
Если вы проведёте эксперимент, и попробуете максимальное число вариаций крабовых палочек, то обратите внимание на то, что по запаху они немного отличаются друг от друга. Некоторые марки для более внушительного аромата добавляют экстракт краба: химические достижения позволяют вносить практически любые вкусовые ноты и сочетания в пищу. Конечно, копировать запах полностью не удаётся, и продукт по-прежнему отдаёт рыбой. Но попытка приобщить товар к его наименованию засчитана.
Нельзя обойти стороной факт возвеличивания палочек в особенный статус, когда они получили роль центрального связующего элемента в отдельном праздничном салате. Факт указывал на полное признание в среде рабочего класса и становление удачной альтернативы дорогостоящим продуктам. Сахар и сорбит придают им слегка сладковатый вкус, помимо того, что сохраняют его максимально долго и эффективно. Крахмал призван сделать ломтики из фарша сурими прочными по консистенции. Именно благодаря ему крабовые палочки невообразимо гибкие и упругие.
Алая оборка этих рыбных ломтиков обязана пищевым красителям, которые традиционно добавляют в них для создания праздничной атмосферы и, очевидно, большей схожести с роскошным крабовым мясом. Повезёт, если в вашем случае применяли свекольный сок или паприку, которые кажутся наиболее натуральными и благозвучными. В противном случае - лишнее можно с должным старанием стереть салфеткой. Ароматизаторы, консерванты и усилители вкуса также не обходят всеми любимый продукт стороной: их содержание варьируется лишь от каждого отдельного производителя.
С приходом всепоглощающего тренда на здоровое питание, производители стали внедрять всё больше естественных добавок из природной среды: морскую соль и гороховый крахмал. А заместо обычного сахара пришёл тростниковый. Но и в цене такие палочки покажутся наиболее накладными, хотя по прежнему смотрящимися выгодней крабового мяса.
