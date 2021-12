Красота в любом возрасте: бабушки выступили моделями для журнала мод

У красоты нет возраста, и именно это доказали недавно бабушки, ставшие моделями для фотосессии Never Alone Association. Все модели — старше 75 лет, но для журнала мод это не оказалось проблемой, как раз наоборот — такой фотосессией журналисты и фотограф решили обратить внимание не только на традиции родной страны, но и на проблемы пожилых людей.











Каждый второй пенсионер в Румынии чувствует себя одиноким и бесполезным. В своей фотосессии молодая девушка-фотограф Эли Дриу (Eli Driu) и издание «.1Concept – Your Beauty Masters» постарались передать одновременно внутреннюю красоту пожилых горожан и необходимость включать их в социальную жизнь, избегать изолированности этой возрастной группы.











«Мы хотели наглядно показать публике, что у старения есть и свои привлекательные стороны. Мы хотели создать хорошую историю, с нотками аутентичности румынкой истории. Многие уже забыли о важности наших корней, о том, как важно ценить своих бабушек и дедушек. Их часто забывают, оставляя в одиночестве, наедине со своими проблемами со здоровьем. Одиночество, собственно, и является самой серьезной болезнью этого века. И нам нужно наладить контакт между поколениями,» — рассказывает Каталин Дину, координатор ассоциации Never Alone.

