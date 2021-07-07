7 секретов хорошего урожая баклажанов

В наших климатических условиях выращивание баклажанов часто становится непосильной задачей даже для опытных огородников, а для новичков это как звезда на небе. Такие проблемы связаны с тем, что баклажан абсолютно не переносит наше лето, ему противопоказаны резкие изменения температур и погодных условий.

Он требует постоянного тепла, умеренной влаги и полного отсутствия ветра. Скажем так, данное растение требует постоянства и должного ухода.

Но существуют огородники, которые в состоянии вырастить баклажаны даже в самых переменчивых, в плане погоды, местах. Они вовсе не волшебники, просто обладают определёнными знаниями и секретами, которые вы узнаете в этой статье.







Семь секретов хорошего урожая баклажанов

Никакой пикировки

Теплая грядка

Постоянно влажная почва

Вечерний полив

Доступ к солнцу и защита от ветра

Подкормки

Формирование куста

Данное растение очень хрупкое, поэтому если во время пикировки даже немного задеть корешок, существует вероятность гибели или отставания в росте у растения. Поэтому для предотвращения таких ситуаций баклажаны лучше всего рассаживать сразу в специальные емкости. Пересаживать в открытую почву можно только при условии использования метода «перевалки» — переносить растение вместе с комом земли, не касаясь корня.Для здорового роста баклажанов их корни должны находиться в тепле.Поэтому температура почвы при высадке баклажанов должна быть не меньше 20 градусов.Единственным способом для равномерного сохранения влажности на грядке с баклажанами является их мульчирование. Баклажаны мульчируются с помощью плотного слоя травы, соломы или опилок, можно всеми перечисленными средствами сразу.Баклажаны просто обожают воду, поэтому выжить в сухой среде для них нереально. Грядки, на которых использовалось мульчирование, достаточно полить один раз в неделю, а вот те грядки, где баклажаны растут на голой почве, необходимо поливать через день. При сильно жаркой погоде, около 30 градусов, полив можно совершать ежедневно. Самым эффективным является полив под корень, вода должно быть тёплой (около 20-25 градусов). Обязательно поливать именно в вечернее время, поскольку тогда солнце не испаряет влагу и она уходит в землю. Сильно заливать баклажаны тоже не стоит, переувлажненному растению будет тяжело завязать плоды.Несмотря на то, что баклажан не может расти в слишком сухой среде, завязывание плодов невозможно без большого количества солнца. Есть и ещё одна проблема: баклажан терпеть не может закрытых помещений, но при этом не переносит ветра или сквозняка. Огородникам как-то нужно выходить из этой ситуации, вот и придумывают различные методы. Например, если выращивание баклажана осуществляется в теплице, то можно открывать форточку для проветривания. Если же баклажаны высажены в открытую почву, то здесь не обойтись без создания специального сооружения. Сооружение выглядит таким образом: устанавливаются железные дуги с укрывным материалом, который открыт только с одной стороны.Баклажаны – это те растения, которые просто нуждаются в подкормке. Первая подкормка баклажанов осуществляется в период 15-20 дней после высадки растений в грунт. Для первой подкормки рекомендуется использовать куриный помёт, настой из сброженных трав или коровяка. Далее, во время роста, рекомендуется подкармливать баклажаны различными фосфатными удобрениями. Ещё одно отличное средство для подкормки – это зола. Её можно размещать по лункам несколько раз в месяц.Если баклажаны выросли достаточно высокими и мощными, то обязательно нужно сформировать куст. Формировка куста состоит из удаления не нужных пасынков (побегов, где отсутствуют завязи с плодами), удаления листьев, которые приводят к затенению растений. Некоторые дачники даже прищипывают верхушку куста, если его высота достигла 30 сантиметров. Сорта баклажанов, которые имеют небольшую высоту, не требуют формировки. В таком случае нужно только избавиться от лишних листьев и веточек. Важно, чтобы после обработки подобных сортов, оставалось не более 3 веточек.В итоге для выращивания здоровых и красивых баклажанов нужно запомнить, что они не дают плодов при низкой температуре (менее 18 градусов) или сильно высокой (более 35 градусов), не переносят ветер и сквозняк, плохо относятся к избыточному и недостаточному увлажнению. Следуя семи вышеописанным правилам, вы никогда не останетесь без должного урожая баклажанов, главное не жалеть своего времени и если в правилах описано, что баклажаны не переносят ветер, то нужно создать им необходимое укрытие.