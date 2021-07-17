21 век глазами 20-го: фантазии наших предков о будущем

Человечество в течение последних ста лет прогрессировало так быстро, что люди, жившие в начале 20 века даже и представить не могли, каким будет будущее. Но это не значит, что они не пытались. И мы нашли этому подтверждение. Примитивные и немного наивные открытки художников с изображением мира образца 2000 года вызывают улыбку, но ведь в чем-то они оказались правы!



Автоматизированная парикмахерская

Станция аэротакси

Воздушные пожарные

Летающий почтальон

Дайверы на морских коньках

Электрический полотер

Комбайн с дистанционным управлением

Дозорный на вертолете

Самый быстрый инкубатор

Новомодный портной

Гонки в Тихом океане

Механизированный оркестр

Дом на колесах

В школе

Дама за туалетным столиком

Китобус

Автомобильные бои

Бомбардировщик