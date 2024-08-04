Самая жуткая коронация в истории, или Португальская легенда о любви, победившей смерть

Пьер-Шарль Комт. Коронация Инес де Кастро в 1361 г., 1849 | Фото: ancient-origins.net

Король Португалии Педро I и Инеш де Каштру | Фото: ksn-travel.com

Кадр из фильма *Мертвая королева*, 2009 | Фото: kino-teatr.ru

Сцена из спектакля о мертвой королеве | Фото: radikal.ru

Легенда о любви короля Португалии Педро I и Инеш де Каштру стала распространенным сюжетом произведений искусства | Фото: ksn-travel.com

Карл Брюллов. Смерть Инессы де Кастро, 1834 | Фото: bsecrets.com.ua

Казнь Инессы де Кастро | Фото: worldmysteries.org

Саркофаг в соборе при монастыре Святой Марии в Алькобасе | Фото: tury.ru

Саркофаг, в котором покоится Инеш де Каштру | Фото: bsecrets.com.ua

Саркофаг в соборе при монастыре Святой Марии в Алькобасе | Фото: tury.ru

Кадр из фильма *Мертвая королева*, 2009 | Фото: kino-teatr.ru