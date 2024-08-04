Самая жуткая коронация в истории, или Португальская легенда о любви, победившей смерть

Пьер-Шарль Комт. Коронация Инес де Кастро в 1361 г., 1849 | Фото: ancient-origins.net
Короля Педро I и его возлюбленную Инеш де Каштру часто называют португальскими Ромео и Джульеттой. Вот только король зашел гораздо дальше: смерть невесты не стала причиной отказываться от свадьбы с ней… Героями этого сюжета стали исторические персонажи, но со временем он оброс таким количеством мифов, что сейчас довольно сложно отделить правду от вымысла.
Король Португалии Педро I и Инеш де Каштру | Фото: ksn-travel.com
Это произошло в Португалии в XIV в. В 1339 г. наследник престола, сын короля Афонсу IV, по настоянию отца женился на принцессе Констанце Кастильской. Брак был продиктован политическими мотивами и династическими целями, инфант не испытывал к супруге нежных чувств. Вместе с ней в Лиссабон прибыла многочисленная свита, и в числе фрейлин была знатная кастильская дама Инеш де Каштру. Будущий король Португалии влюбился в нее с первого взгляда, и девушка ответила ему взаимностью.
Кадр из фильма *Мертвая королева*, 2009 | Фото: kino-teatr.ru
Через 7 лет после свадьбы супруга Педро скончалась при родах. С тех пор он уже не считал нужным скрывать свои отношения с Инеш. Педро перевез ее во дворец и объявил о решении жениться на ней. Король Афонсу не мог этого допустить – Инеш происходила из кастильского знатного рода, члены которого были сторонниками возвращения Португалии под власть Кастилии. Братья Инеш участвовали в политических интригах кастильского двора, и португальская знать опасалась их влияния на Педро. Это могло привести к очередной войне с соседним государством. Инеш старались устранить любыми способами – то дарили дорогие подарки, то отсылали от двора, то угрожали, но чувства влюбленных друг к другу со временем становились только крепче.
Сцена из спектакля о мертвой королеве | Фото: radikal.ru
Инеш родила инфанту четверых детей, и советники короля боялись, что рано или поздно они станут претендовать на престол, из-за чего в стране может начаться гражданская война. Советникам удалось убедить короля в том, что единственный выход – убить Инеш. Он отослал сына в военный поход и отправил к женщине наемных убийц.
Легенда о любви короля Португалии Педро I и Инеш де Каштру стала распространенным сюжетом произведений искусства | Фото: ksn-travel.com
Относительно казни Инеш существует несколько версий. Согласно одной из них, узнав о своей участи, Инеш вместе с детьми кинулась в ноги королю, и он был настолько растроган этой сценой, что не решился привести приговор в исполнение. К сожалению, это всего лишь легенда, а реальность была куда более суровой. Но именно эта версия легла в основу сюжета картины Карла Брюллова «Смерть Инессы де Кастро». Многим посетителям Русского музея в Санкт-Петербурге хорошо знакома эта картина, хотя не все знают о том, какой исторический сюжет вдохновил художника.
Карл Брюллов. Смерть Инессы де Кастро, 1834 | Фото: bsecrets.com.ua
На самом деле в 1355 г. Инеш де Каштру все-таки убили, вот только обстоятельства ее смерти точно не известны – то ли она была заколота тремя наемными убийцами, то ли обезглавлена по обвинению в государственной измене. Узнав о смерти своей возлюбленной, Педро поклялся отомстить за нее. Он поднял мятеж против своего отца, и гражданская война в стране все-таки началась. Вскоре Афонсу умер, и его сын в 1357 г. стал королем Португалии.
Казнь Инессы де Кастро | Фото: worldmysteries.org
Педро I первым делом нашел убийц и собственноручно расправился с ними, вырвав им сердца. А вскоре он объявил о своем решении жениться на… Инеш! 25 июня 1361 г. тело усопшей извлекли из склепа (через 6 лет после смерти!), одели в свадебное платье и усадили на трон. Педро возложил корону на голову Инеш, короновав ее посмертно. А затем король заставил всех придворных склоняться над мертвым телом Инеш и целовать ее руку – таким образом они присягали на верность королеве. После этого тело поместили в саркофаг в монастыре города Алькобаса. Есть версия, что эта жуткая церемония понадобилась Педро лишь для того, чтобы у него было законное основание похоронить Инеш в королевской усыпальнице.
Саркофаг в соборе при монастыре Святой Марии в Алькобасе | Фото: tury.ru
В 1367 г. Педро I скончался и, согласно его воле, был похоронен рядом с саркофагом своей, теперь уже законной, супруги Инеш. Их гробницы поставили одну напротив другой, чтобы в день Страшного суда они смогли подняться навстречу друг другу. Надпись на саркофаге гласит: «Аte o fim do mundo...», что в переводе означает «до конца света…».
Саркофаг, в котором покоится Инеш де Каштру | Фото: bsecrets.com.ua
Впрочем, документов, подтверждающих коронацию мертвой Инеш де Каштру, не сохранилось, и многие скептики утверждают, что это – всего лишь легенда. А вот сами португальцы не видят повода сомневаться в этой истории, которая давно обрела статус национального мифа.
Саркофаг в соборе при монастыре Святой Марии в Алькобасе | Фото: tury.ru
Этот сюжет неоднократно ложился в основу театральных постановок, а в 2009 г. во Франции об Инеш и Педро сняли художественный фильм «Мертвая королева».
Кадр из фильма *Мертвая королева*, 2009 | Фото: kino-teatr.ru
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