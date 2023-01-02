Дома из бутылок, или Как пивную тару стали делать в виде кирпичей

Пивная бутылка от Heineken, как основной материал для строительства домов (World Bottle).

На разработку особенной бутылки-кирпича ушло целых 3 года (Heineken WOBO).

Бутылки-кирпичи создавались в двух размерах (World Bottle).

Ребристая поверхность усиливает сцепление с раствором (Heineken WOBO).

Коротенькое горлышко и углубление на дне каждой бутылке образовывают надежное соединение (World Bottle).

Такие бутылки намного проще укладывать при возведении стен (Heineken WOBO).

Стены из бутылок пропускают свет и хорошо сохраняют тепло (World Bottle).

Из бутылок можно сделать эффектную перегородку или акцентную стену (World Bottle). | Фото: mirkrasiv.ru.

Современные мастера создают настоящие дворцы и даже храмы из стеклянных бутылок.

Оригинальные идеи использования пустых бутылок.

Цветные стеклянные бутылки очень эффектно будут выглядеть на фасадах домов или небольших сооружений .