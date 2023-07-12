10 самых странных велосипедов, ставших «жертвами» дизайнерских изысков

Просто невероятные велосипеды.
Случается, что дизайнерская фантазия выходит за пределы рационального и рождает шедевры, поражающие своей конструкцией и внешним видом. В нашем обзоре собрана самые невероятные велосипеды, глядя на которые начинаешь сомневаться, что на них действительно можно куда-то ехать.
1. 90 DEGREES
90 DEGREES.
Велосипед 90 DEGREES был создан американскими дизайнерами. Никаких технических «изысков» эта модель не имеет. Единственная примечательная особенность – очень необычный дизайн рамы, имеющей угол в 90 градусов, откуда и название.
2. EVERYBODY, STAND UP
EVERYBODY.
На первый взгляд может показаться, что STAND UP – это самокат. В действительности это совсем не так. Это велосипед, только без сиденья. Ездить на данном образце можно только стоя, что по замыслу создателей должно быть полезно для спины.
3. ALL HANDS
ALL HANDS.
Следующий велосипед является полной противоположностью предыдущему, ведь на ALL HANDS приходится не сидеть, а лежать. Но и это еще не все. Как можно догадаться из названия, велосипед и управляется, и приводится в движение при помощи рук. Ноги в нем абсолютно не нужны.
4. TANDEM FOR TOTS
TANDEM FOR TOTS.
Тандемные велосипеды сами по себе достаточно странные, а этот детский вариант так и вовсе нечто невиданное. Почему? Ну хотя бы потому, что в нем три, а не два колеса. Также в задней части есть удобная корзинка для игрушек.
5. THEY SEE ME ROLLIN
THEY SEE ME ROLLIN.
Один из самых необычных концептуальных велосипедов. Сложно сказать удобно ли будет ездить с таким расположением сиденья и формой рамы. Быть может поэтому этот велосипед так и остался не более, чем концептом.
6. LACE UP
LACE UP.
По сравнению с этим велосипедом, все предыдущие «изыски» просто ничто. Представляем велосипед, у которого вместо колес – башмаки. Удивительно, но эта необычная система работает! Пускай даже при этом велосипед создает травмоопасные ситуации при каждом повороте педалей.
7. RUN
RUN.
Велосипед с символическим названием «RUN!» заставляет велосипедиста бежать. Цепная тяга тут полностью отсутствует, зато есть удобное, пускай и специфическое седло, а также подпорки для живота, груди и локтей.
8. GYM
GYM.
Еще один велосипед с «инопланетным» дизайном, который на сей раз сказался не только на косметической, но и на технической составляющей. Секрет GYM в его необычных педалях, которые напоминают лапки кузнечика и похожим образом работают.
9. WHEELER
WHEELER.
А вот, пожалуй, самый удобный из самых необычных велосипедов. Это почти автомобиль, разве что на цепной тяге. Однако здесь есть «коробка» передач, багажник и самый настоящий руль с сигналом!
10. CHOPPER GANG
CHOPPER GANG.
Необычный, однако весьма стильный велосипед напоминающий чоппер. Стоит этот дизайнерский изыск, впрочем, неменьше некоторых мотоциклов. Вместе с тем не шумит, не потребляет топлива и позволяет человеку поддерживать его в форме.
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