10 самых странных велосипедов, ставших «жертвами» дизайнерских изысков

Просто невероятные велосипеды.

Случается, что дизайнерская фантазия выходит за пределы рационального и рождает шедевры , поражающие своей конструкцией и внешним видом. В нашем обзоре собрана самые невероятные велосипеды, глядя на которые начинаешь сомневаться, что на них действительно можно куда-то ехать.Велосипед 90 DEGREES был создан американскими дизайнерами. Никаких технических «изысков» эта модель не имеет. Единственная примечательная особенность – очень необычный дизайн рамы, имеющей угол в 90 градусов, откуда и название.На первый взгляд может показаться , что STAND UP – это самокат. В действительности это совсем не так. Это велосипед, только без сиденья. Ездить на данном образце можно только стоя, что по замыслу создателей должно быть полезно для спины.Следующий велосипед является полной противоположностью предыдущему, ведь на ALL HANDS приходится не сидеть, а лежать. Но и это еще не все. Как можно догадаться из названия, велосипед и управляется, и приводится в движение при помощи рук. Ноги в нем абсолютно не нужны.Тандемные велосипеды сами по себе достаточно странные, а этот детский вариант так и вовсе нечто невиданное. Почему? Ну хотя бы потому, что в нем три, а не два колеса. Также в задней части есть удобная корзинка для игрушек.Один из самых необычных концептуальных велосипедов. Сложно сказать удобно ли будет ездить с таким расположением сиденья и формой рамы. Быть может поэтому этот велосипед так и остался не более, чем концептом.По сравнению с этим велосипедом, все предыдущие «изыски» просто ничто. Представляем велосипед, у которого вместо колес – башмаки. Удивительно, но эта необычная система работает! Пускай даже при этом велосипед создает травмоопасные ситуации при каждом повороте педалей.Велосипед с символическим названием «RUN!» заставляет велосипедиста бежать. Цепная тяга тут полностью отсутствует, зато есть удобное, пускай и специфическое седло, а также подпорки для живота, груди и локтей.Еще один велосипед с «инопланетным» дизайном, который на сей раз сказался не только на косметической , но и на технической составляющей. Секрет GYM в его необычных педалях, которые напоминают лапки кузнечика и похожим образом работают.А вот, пожалуй, самый удобный из самых необычных велосипедов. Это почти автомобиль , разве что на цепной тяге. Однако здесь есть «коробка» передач, багажник и самый настоящий руль с сигналом!Необычный, однако весьма стильный велосипед напоминающий чоппер. Стоит этот дизайнерский изыск, впрочем, неменьше некоторых мотоциклов. Вместе с тем не шумит, не потребляет топлива и позволяет человеку поддерживать его в форме.