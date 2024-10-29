В Армении нашли самую древнюю церковь с ранней христианской символикой

Восьмиугольные церкви и раннехристианская символика

Одна из пристроек церкви с деревянной платформой. / Фото: uni-muenster.de

Археологи, раскапывающие древний город Арташат, обнаружили самую старую археологически задокументированную церковь в Армении. Восьмиугольное здание покоилось на внушительных колоннах. / Фото: uni-muenster.de

Предварительная реконструкция показывает позднеантичную церковь Арташата. / Фото: uni-muenster.de

Древний город Арташат

Монастырь Хор Вирап, расположенный у подножия горы Арарат, находится совсем рядом с недавно обнаруженной церковью и хранит память о принятии армянским царём христианства. / Фото: uni-muenster.de

Монастырь Хор Вирап - одна из святынь Армянской Апостольской церкви, место паломничества . / Фото: culttourism.ru