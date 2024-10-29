В Армении нашли самую древнюю церковь с ранней христианской символикой

Армения была первой страной, которая приняла христианство в качестве государственной религии. Это случилось в самом начале 4 века, в 301 году. В этой прекрасной стране много древних христианских храмов, но недавно археологи обнаружили ещё один. Восьмиугольная раннехристианская церковь в древнем городе Арташат стала уникальным открытием.
Восьмиугольные церкви и раннехристианская символика
Найденная недавно церковь представляет собой крестообразное сооружение. Археологи обнаружили остатки деревянных платформ. Древесину подвергли исследованиям современным методом радиоуглеродного датирования и выяснили, что храм был построен в середине 4 века. Это делает открытие очень важным и позволяет учёным назвать сооружение относящимся к самому раннему христианскому периоду.
Одна из пристроек церкви с деревянной платформой. / Фото: uni-muenster.de
Кроме этого, ранее в Армении не находили восьмиугольных церквей. Это первая находка подобного рода, что делает данное археологическое открытие уникальным. До этого такие храмы археологи находили лишь на территории Восточного Средиземноморья.
Археологи, раскапывающие древний город Арташат, обнаружили самую старую археологически задокументированную церковь в Армении. Восьмиугольное здание покоилось на внушительных колоннах. / Фото: uni-muenster.de
Таким образом, раннехристианская церковь стала самой древней из известных в Армении. Она имеет диаметр около трёх десятков метров. В здании был простой цементный пол, крыша была некогда покрыта терракотовой черепицей, а стены были украшены чудесным средиземноморским мрамором.
Предварительная реконструкция показывает позднеантичную церковь Арташата. / Фото: uni-muenster.de
Древний город Арташат
Прекрасный древний город под названием Арташат когда-то был столицей Армянского царства. Во времена правления Арташесидов и Аршакидов, в эллинистический период, он был важнейшим политическим, торговым и культурным центром.
Как свидетельствуют исторические тексты, христианство впервые достигло этого региона в I веке нашей эры. Как говорят отцы церкви, весть Евангелия сюда принесли апостолы Варфоломей и Фаддей. Поначалу новая религия была принята в штыки, ведь Армянское царство в те далёкие времена было подлинным перекрёстком между самыми могущественными языческими империями той эпохи - Римской и Персидской.
Христианство в Армении распространялось не так быстро, как хотели миссионеры. Сначала оно было представлено в регионе лишь малочисленными, разрозненными общинами. Большинство армян продолжали поклоняться языческим богам. Постепенно число христиан росло, влияние церкви увеличивалось. Сначала последователи Иисуса Христа собирались тайно из-за того, ведь языческие власти подвергали их жестоким преследованиям. Верующие находились в подполье, стараясь обратить как можно больше язычников.
Легенда гласит, что именно в Арташате Григорий Просветитель обратил царя Трдата III в христианство в 301 году нашей эры. После этого Армения стала первой страной, которая приняла христианскую веру в качестве официальной государственной религии. Тут появилась Армянская Апостольская Церковь, было назначено духовенство, начали проводиться христианские обряды и таинства.
Монастырь Хор Вирап, расположенный у подножия горы Арарат, находится совсем рядом с недавно обнаруженной церковью и хранит память о принятии армянским царём христианства. / Фото: uni-muenster.de
Также интересен вопрос о том, какую же роль играл храм в Армении в раннехристианский период. Археологическое открытие стало важной вехой в исследовании богатого исторического прошлого бывшей столицы Армянского царства, великого древнего города Арташата. Учёные трудятся здесь уже почти 6 лет, пытаясь раскопать эллинистические корни города, чтобы изучить историю его развития. Ведь на протяжении целых шести столетий Арташат был столицей древнего армянского государства. В этом армянским археологам помогают их коллеги из Германии.
Монастырь Хор Вирап - одна из святынь Армянской Апостольской церкви, место паломничества. / Фото: culttourism.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии