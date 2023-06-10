У нас сложно найти человека, который бы искренне любил свою работу. Но если вы думаете, что ваша работа плоха, давайте посмотрим на одну из профессий в Дакке — столице Бангладеш.



Начнем трудный понедельник!







Эта работа заключается в чистке канализации, и люди выполняют её, даже не получив никакой защитной одежды, или очков. Они просто вынуждены нырять, задерживая дыхание, вычищать забитую гадостью систему палкой, или голыми руками. (Фото Rehman Asad):







За такую работу корпорация Dhaka City платит зарплату от 6 до 10 долларов в день. Это где-то 400-600 рублей в сутки. (Фото Rehman Asad):







Да, такое редко увидишь. Чистка канализации в столице Бангладеша — совсем не романтичная профессия. (Фото Rehman Asad):







Снимки сделаны 23 мая 2018. (Фото Rehman Asad):







(Фото Rehman Asad):







(Фото Rehman Asad):







Так выглядит самая плохая работа? (Фото Rehman Asad):







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