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Самая плохая работа

У нас сложно найти человека, который бы искренне любил свою работу. Но если вы думаете, что ваша работа плоха, давайте посмотрим на одну из профессий в Дакке — столице Бангладеш.

Начнем трудный понедельник!

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Эта работа заключается в чистке канализации, и люди выполняют её, даже не получив никакой защитной одежды, или очков. Они просто вынуждены нырять, задерживая дыхание, вычищать забитую гадостью систему палкой, или голыми руками. (Фото Rehman Asad):

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За такую работу корпорация Dhaka City платит зарплату от 6 до 10 долларов в день. Это где-то 400-600 рублей в сутки. (Фото Rehman Asad):

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Да, такое редко увидишь. Чистка канализации в столице Бангладеша — совсем не романтичная профессия. (Фото Rehman Asad):

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Снимки сделаны 23 мая 2018. (Фото Rehman Asad):

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(Фото Rehman Asad):

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(Фото Rehman Asad):

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Так выглядит самая плохая работа? (Фото Rehman Asad):

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