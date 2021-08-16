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Красочное Амальфитанское побережье

Амальфитанское побережье — настоящая жемчужина Южной Италии, место, известное своими красивыми пейзажами, превосходными пляжами и архитектурными достопримечательностями. И мы можем назвать целых 11 причин, почему стоит посетить побережье Амальфи при первой возможности.

Красочное Амальфитанское побережье

Красочное Амальфитанское побережье

1. Потрясающие виды, открывающиеся с виллы Руфоло (Равелло).

Красочное Амальфитанское побережье

2. Вдохновляющая поездка по живописным дорогам от Сорренто до Салерно.

Красочное Амальфитанское побережье

3. Изысканная керамика ручной работы, продающаяся на территории всего побережья.

Красочное Амальфитанское побережье

4. Необыкновенно красивый крошечный городок Атрани.

Красочное Амальфитанское побережье

5. Мягкий и комфортный средиземноморский климат.

Красочное Амальфитанское побережье

6. Превосходные пляжи Праяно и знакомство с местной культурой. На фото — церковь Сан-Дженнаро с керамическим куполом, самое высокое здание в городе.

Красочное Амальфитанское побережье

7. Живописный город Амальфи, одним из архитектурных достопримечательностей которого является богато украшенный собор XIII века.

Красочное Амальфитанское побережье

8. Модные бутики, первоклассные пляжи и роскошные отели в Позитано.

Красочное Амальфитанское побережье

9. Античные скульптуры на вилле Чимброне (Равелло).

Красочное Амальфитанское побережье

10. Лимончелло — популярный в Сорренто лимонный ликер.

Красочное Амальфитанское побережье

11. Захватывающий круиз на остров Капри.

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