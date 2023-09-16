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Топ-10 самых дорогих улиц мира

Ежегодно журнал Cushman & Wakefield публикует рейтинг самых дорогих улиц мира. 65 столиц и других крупных городов боролись за первые места в этом списке. В 2014-м Москва заняла 10-ю строчку. Какие города опередили ее в этом списке, читайте далее.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

Топ-10 самых дорогих улиц мира

Первое место принадлежит США. Самой дорогой признана нью-йоркская улица — Upper 5th Avenue. За год аренда одного квадратного метра 5-й авеню составляет почти 30 000 евро. Это одна из самых респектабельных улиц Манхэттена с эксклюзивными бутиками и модными магазинами, торгующими предметами роскоши.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

Вторую строчку рейтинга заняла гонконгская улица, потерявшая первенство по сравнению с прошлым годом, — Causeway Bay. Ее квадратный метр уступает американскому почти 6 тысяч евро и стоит 24 000. На центральной улице целого района на северном побережье Гонконга находится множество молодежных торговых центров, баров и ночных клубов.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

Третье место так же, как и в 2013-м, держит парижская Avenue des Champs-Élysées. Здесь аренда помещений составит 13 000 евро за 1 кв. м. Елисейские Поля — центральная улица французской столицы. Здесь представлен деловой центр с многоэтажными бизнес-зданиями, сосредоточены банки, офисы авиакомпаний, выставочные витрины автомобилей, редакции нескольких газет, много торговых центров, развита досуговая сеть: развлекательные заведения, кинотеатры, многоуровневый торговый центр музыкальной продукции Virgin Megastore, туристические офисы и агентства, аристократический русский ресторан «Распутин», знаменитое кабаре «Лидо», центральный офис туризма и т. д.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

На четвертом — по-прежнему британская New Bond Street. Улица, названная в честь застройщика района Бонда, изобилует модными бутиками, ювелирными магазинами, антикварными лавками. Квадратный метр площади здесь стоит около 10 000 евро.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

На пятую строчку (с 8 места) поднялась сиднейская Pitt Street Mall. Среди других австралийских городов здесь самый высокий уровень ренты — 450 долларов в неделю.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

Шестое место так же, как и в 2013-м, принадлежит миланской Via Montenapoleone. Аренда квадратного метра стоит 8500 евро в месяц. На этой улице проходит Неделя высокой моды, поэтому здесь много фешенебельных магазинов дорогой одежды и обуви, дизайнерских аксессуаров и других предметов роскоши.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

На седьмом месте в 2014 году оказалась токийская Ginza. Сразу две позиции уступила японская улица европейским конкурентам. Здесь месячная рента квадратного метра едва превышает 8000 евро. В переводе с японского на русский название ее — «серебряный цех» — полностью себя оправдывает. Гиндза — один из самых роскошных районов столицы. Также это один из самых перспективных торговых центров мира. Здесь расположено множество специализированных магазинов, универсамов, ресторанов, баров, клубов.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

Восьмое место досталось сеульской Myeongdong. Центральная торговая улица корейской столицы очень популярна среди молодежи и иностранцев благодаря розничным магазинам средней и высокой ценовой категории на товары международных брендов. Арендная плата в квартале Мёндон составляет 7900 евро за один квадрат в месяц.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

На девятую строчку сползла цюрихская Bahnhofstrasse. Еще в 2011-м она считалась самой дорогой улицей по недвижимости в Европе и третьей в мире, в 2013-м уже была на седьмом месте, а теперь и вовсе на 9-м. Только здесь огромный выбор лучших мировых часов, магазины с эксклюзивной европейской одеждой. Квадратный метр аренды стоит около 7500 евро в месяц.

Топ-10 самых дорогих улиц мира

На десятое место с 12-го перешел московский Столешников переулок со стоимостью квадратного метра 4500 евро. Здесь находятся фешенебельные магазины и элитные бутики. Эта улица является самым дорогим российским местом шопинга. Неоднократно в прежние годы различными изданиями Столешников переулок включался в пятерку самых дорогих улиц мира. В частности, в 2007-м консалтинговая компания Jones Lang LaSalle признала его второй по дороговизне торговой улицей в мире после Елисейских Полей в Париже.

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