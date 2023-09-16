Топ-10 самых дорогих улиц мира

Ежегодно журнал Cushman & Wakefield публикует рейтинг самых дорогих улиц мира. 65 столиц и других крупных городов боролись за первые места в этом списке. В 2014-м Москва заняла 10-ю строчку. Какие города опередили ее в этом списке, читайте далее.











Первое место принадлежит США. Самой дорогой признана нью-йоркская улица — Upper 5th Avenue. За год аренда одного квадратного метра 5-й авеню составляет почти 30 000 евро. Это одна из самых респектабельных улиц Манхэттена с эксклюзивными бутиками и модными магазинами, торгующими предметами роскоши.







Вторую строчку рейтинга заняла гонконгская улица, потерявшая первенство по сравнению с прошлым годом, — Causeway Bay. Ее квадратный метр уступает американскому почти 6 тысяч евро и стоит 24 000. На центральной улице целого района на северном побережье Гонконга находится множество молодежных торговых центров, баров и ночных клубов.







Третье место так же, как и в 2013-м, держит парижская Avenue des Champs-Élysées. Здесь аренда помещений составит 13 000 евро за 1 кв. м. Елисейские Поля — центральная улица французской столицы. Здесь представлен деловой центр с многоэтажными бизнес-зданиями, сосредоточены банки, офисы авиакомпаний, выставочные витрины автомобилей, редакции нескольких газет, много торговых центров, развита досуговая сеть: развлекательные заведения, кинотеатры, многоуровневый торговый центр музыкальной продукции Virgin Megastore, туристические офисы и агентства, аристократический русский ресторан «Распутин», знаменитое кабаре «Лидо», центральный офис туризма и т. д.







На четвертом — по-прежнему британская New Bond Street. Улица, названная в честь застройщика района Бонда, изобилует модными бутиками, ювелирными магазинами, антикварными лавками. Квадратный метр площади здесь стоит около 10 000 евро.







На пятую строчку (с 8 места) поднялась сиднейская Pitt Street Mall. Среди других австралийских городов здесь самый высокий уровень ренты — 450 долларов в неделю.







Шестое место так же, как и в 2013-м, принадлежит миланской Via Montenapoleone. Аренда квадратного метра стоит 8500 евро в месяц. На этой улице проходит Неделя высокой моды, поэтому здесь много фешенебельных магазинов дорогой одежды и обуви, дизайнерских аксессуаров и других предметов роскоши.







На седьмом месте в 2014 году оказалась токийская Ginza. Сразу две позиции уступила японская улица европейским конкурентам. Здесь месячная рента квадратного метра едва превышает 8000 евро. В переводе с японского на русский название ее — «серебряный цех» — полностью себя оправдывает. Гиндза — один из самых роскошных районов столицы. Также это один из самых перспективных торговых центров мира. Здесь расположено множество специализированных магазинов, универсамов, ресторанов, баров, клубов.







Восьмое место досталось сеульской Myeongdong. Центральная торговая улица корейской столицы очень популярна среди молодежи и иностранцев благодаря розничным магазинам средней и высокой ценовой категории на товары международных брендов. Арендная плата в квартале Мёндон составляет 7900 евро за один квадрат в месяц.







На девятую строчку сползла цюрихская Bahnhofstrasse. Еще в 2011-м она считалась самой дорогой улицей по недвижимости в Европе и третьей в мире, в 2013-м уже была на седьмом месте, а теперь и вовсе на 9-м. Только здесь огромный выбор лучших мировых часов, магазины с эксклюзивной европейской одеждой. Квадратный метр аренды стоит около 7500 евро в месяц.







На десятое место с 12-го перешел московский Столешников переулок со стоимостью квадратного метра 4500 евро. Здесь находятся фешенебельные магазины и элитные бутики. Эта улица является самым дорогим российским местом шопинга. Неоднократно в прежние годы различными изданиями Столешников переулок включался в пятерку самых дорогих улиц мира. В частности, в 2007-м консалтинговая компания Jones Lang LaSalle признала его второй по дороговизне торговой улицей в мире после Елисейских Полей в Париже.



с





