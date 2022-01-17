С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шендо
    баночку из под анализов не выбрасывайте - из неё можно пиво пить.Не выбрасывайте б...
  • Татьяна Медведева (Вернигора)
    речь идет о скорлупе, которую мы выбрасываем, а не о яйцахЧто произойдёт, е...
  • Литов Олег
    Дорого: 180 кустовых, одни только яйца потребуют 1440 р. (8 р. яйцо). Химия с умом дешевле. Даже с покупным перегноем.Что произойдёт, е...

Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох


Когда харизма зашкаливает, а фото - не очень.

Когда харизма зашкаливает, а фото - не очень.

Говорят, что мимика животных такова, что они от природы не могут улыбаться или корчить рожи. Но как тогда объяснить то, что происходит на фотографиях нашего сегодняшнего материала? Взглянешь - обхохочешься. Всем приятного просмотра!

1. Главное, не красота, а харизма... Ну и богатый внутренний мир, разумеется!


Специфическая красота, зато шарма хоть отбавляй.

Специфическая красота, зато шарма хоть отбавляй.

 

2. «Оставь меня, человек, мы с Мурой до шести утра по подвалам лазили!»


Кот с мордой алкоголика.

Кот с мордой алкоголика.

 

3. А мама говорит, что я красавчик!


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«Ну, скажи, улыбка мне к лицу?»

 

4. Если бы понедельник был живым существом, то он выглядел бы именно так!


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«Что опять понедельник?»

 

5. Когда попросили сделать серьезное лицо и не улыбаться!


Собрал всю свою серьезность и... Тадам...

Собрал всю свою серьезность и... Тадам...

 

6. Смейся хозяйка, но помни, что животные похожи на своих хозяев!


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«Я просто очень подвижный!»

 

7. «Опять искупали меня в этом вонючем хлоре!»


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«Я грязный, какой же я грязный!»

 

8. «Я сказал, неси еще пива!»


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«Подумаешь, животик!»

 

9. «А семки есть? Нет? Ну и ладно, я вообще то помочиться присела!»


Кошка ведет себя очень странно!

Кошка ведет себя очень странно!

 

10. Ла-ка-лут


Зачаровывающая улыбка.

Зачаровывающая улыбка.

 

11. «Ой, можно подумать, что ты красавица!»


Животик, грудь все при ней!

Животик, грудь все при ней!

 

12. «Ну и что это за фото, ушастые меня полностью закрыли!»


Разбросали уши по ветру.

Разбросали уши по ветру.

 

13. «Ну скажи, мой пес - само очарование!»


Прилип к окну.

Прилип к окну.

 

14. «Фу, что у тебя с носом!?»


Отвращение, которое не скрыть.

Отвращение, которое не скрыть.

 

15. В любой непонятной ситуации можно прикинуться дурачком


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«А я что, я не в себе!»

 

16. «Может все-таки утопим их?»


Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

«Счастливая» мать.

 

17. «Вы тоже хотите? Но тут уже ничего нет!»


Смешная маленькая панда.

Смешная маленькая панда.

 

Видео-бонус:


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

И не забудьте:
Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплохПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх