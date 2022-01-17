Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

Когда харизма зашкаливает, а фото - не очень.

1. Главное, не красота, а харизма... Ну и богатый внутренний мир, разумеется!

Специфическая красота, зато шарма хоть отбавляй.

2. «Оставь меня, человек, мы с Мурой до шести утра по подвалам лазили!»

Кот с мордой алкоголика.

3. А мама говорит, что я красавчик!

«Ну, скажи, улыбка мне к лицу?»

4. Если бы понедельник был живым существом, то он выглядел бы именно так!

«Что опять понедельник?»

5. Когда попросили сделать серьезное лицо и не улыбаться!

Собрал всю свою серьезность и... Тадам...

6. Смейся хозяйка, но помни, что животные похожи на своих хозяев!

«Я просто очень подвижный!»

7. «Опять искупали меня в этом вонючем хлоре!»

«Я грязный, какой же я грязный!»

8. «Я сказал, неси еще пива!»

«Подумаешь, животик!»

9. «А семки есть? Нет? Ну и ладно, я вообще то помочиться присела!»

Кошка ведет себя очень странно!

10. Ла-ка-лут

Зачаровывающая улыбка.

11. «Ой, можно подумать, что ты красавица!»

Животик, грудь все при ней!

12. «Ну и что это за фото, ушастые меня полностью закрыли!»

Разбросали уши по ветру.

13. «Ну скажи, мой пес - само очарование!»

Прилип к окну.

14. «Фу, что у тебя с носом!?»

Отвращение, которое не скрыть.

15. В любой непонятной ситуации можно прикинуться дурачком

«А я что, я не в себе!»

16. «Может все-таки утопим их?»

«Счастливая» мать.

17. «Вы тоже хотите? Но тут уже ничего нет!»

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