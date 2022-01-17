Когда харизма зашкаливает: 17 животных, которых застигли врасплох

Когда харизма зашкаливает, а фото - не очень.
Говорят, что мимика животных такова, что они от природы не могут улыбаться или корчить рожи. Но как тогда объяснить то, что происходит на фотографиях нашего сегодняшнего материала? Взглянешь - обхохочешься. Всем приятного просмотра!
1. Главное, не красота, а харизма... Ну и богатый внутренний мир, разумеется!
Специфическая красота, зато шарма хоть отбавляй.
2. «Оставь меня, человек, мы с Мурой до шести утра по подвалам лазили!»
Кот с мордой алкоголика.
3. А мама говорит, что я красавчик!
«Ну, скажи, улыбка мне к лицу?»
4. Если бы понедельник был живым существом, то он выглядел бы именно так!
«Что опять понедельник?»
5. Когда попросили сделать серьезное лицо и не улыбаться!
Собрал всю свою серьезность и... Тадам...
6. Смейся хозяйка, но помни, что животные похожи на своих хозяев!
«Я просто очень подвижный!»
7. «Опять искупали меня в этом вонючем хлоре!»
«Я грязный, какой же я грязный!»
8. «Я сказал, неси еще пива!»
«Подумаешь, животик!»
9. «А семки есть? Нет? Ну и ладно, я вообще то помочиться присела!»
Кошка ведет себя очень странно!
10. Ла-ка-лут
Зачаровывающая улыбка.
11. «Ой, можно подумать, что ты красавица!»
Животик, грудь все при ней!
12. «Ну и что это за фото, ушастые меня полностью закрыли!»
Разбросали уши по ветру.
13. «Ну скажи, мой пес - само очарование!»
Прилип к окну.
14. «Фу, что у тебя с носом!?»
Отвращение, которое не скрыть.
15. В любой непонятной ситуации можно прикинуться дурачком
«А я что, я не в себе!»
16. «Может все-таки утопим их?»
«Счастливая» мать.
17. «Вы тоже хотите? Но тут уже ничего нет!»
Смешная маленькая панда.
Видео-бонус:
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