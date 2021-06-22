«Голубая жемчужина» Марокко: оттенки синего на улицах города Шефшауэна

Крошечный городок Шефшауэн, спрятавшийся в тени марокканских кедров на склонах Рифских гор, за последние годы стал узнаваемым и популярным туристическим местом. И неспроста, ведь весь город, начиная со старинных домов и заканчивая улицами и тротуарами, окрашен в сине-голубые тона, которые фантастическим образом сливаются с небесами. Естественно, такая красота не просто очаровывает, она как магнитом притягивает туристов и фотографов со всего мира.
Сотни оттенков синего стали визитной карточкой города (Шефшауэн, Марокко).
В Марокко находится восхитительный городок Шефшауэн (Chefchaouen), который большинство людей знают как «синий городок» или «голубая жемчужина». Такое название он получил благодаря своей неповторимой архитектуре и восхитительному сине-голубому убранству.
Шефшауэн, Марокко. | Фото: planetholidaystravel.com.
Гуляя по улицам города, туристы, художники и фотографы стараются запечатлеть каждый оттенок, каждую нотку синего цвета, который имеет не одну сотню вариаций. Причем в этом древнем поселении синим окрашено все – мостовые, тротуары, дома и даже цветочные горшки.
Невероятно красивый городок Шефшауэн раскинулся на склонах Рифских гор (Марокко). | Фото: zelenyimir.ru.
Как удалось выяснить авторам Novate.Ru, такому увлечению небесным цветом находят несколько объяснений. Некоторые утверждают, что своим колоритным обликом поселение обязано беглым евреям, которые в 1492 г. нашли здесь пристанище после изгнания из Испании.
Историческая часть города полностью сохранила очарование старинных домов и колорит улочек (Chefchaouen, Марокко). | Фото: orangesmile.com.
Учитывая, что по библейским канонам сине-голубые цвета символизируют молитвенное покрывало талит (талес) и напоминают о Всевышнем, они и решили свое новое пристанище красить в различных тонах синего, чтобы получить Божью благодать.
Каждый владелец синего дома до сих пор поддерживает традицию окрашивания не только здания, но и части улицы, где живет его семья (Шефшауэн, Марокко). | Фото: udivitelno.com.
Если вначале священным цветом красили только дома внутри, то со временем так увлеклись, что синие оттенки, начиная от небесно-голубого и заканчивая темным индиго можно было заметить и на лестницах, и на мостовой не говоря о фасадах зданий и заборах. Учитывая, что целых 500 лет Шефшауэн имел статус священного места и был закрыт для иноверцев, причем под страхом смерти, то архитектура и традиции города так хорошо сохранились.
На голубых улицах города нет мусора, грязи и всегда идеальный порядок (Chefchaouen, Марокко). | Фото: мbezkordonu.com.
Интересно: Ограничение в посещении города иноверцами было вполне серьезным предупреждением, ведь всех, кто даже тайком пытался проникнуть на его территорию, ожидала весьма печальная участь. За пол-тысячелетия в этот город удалось проникнуть лишь троим иноверцам. Французскому исследователю Африки Шарлю Эжену Фуко, который первым ступил на эту землю под видом раввина в 1883 г., удалось побыть всего лишь час. Спустя несколько лет попытал свое счастье журналист Уолтер Харрис, который под видом бродяги прожил пару недель. Ну а третьему посетителю – американскому миссионеру Уильяму Саммерсу избежать наказания не удалось. Его очень быстро вычислили и …отравили!
Шефшауэн – экзотический рай для любителей фотосессий (Марокко). | Фото: dymontiger.livejournal.com.
Согласно историческим данным в 1912 г., испанские войска, нарушив все церковные каноны, вошли в город и с тех пор священный город Шефшауэн открыт для всего мира. Учитывая его удачное месторасположение и и такую необычную красочность, он быстро превратился в туристическую Мекку, ведь так интересно посмотреть на самобытный уклад жизни, который на протяжении столетий не попадал под влияние никаких модных течений извне.
Узкие улочки города сохранили средневековое очарование (Шефшауэн, Марокко). | Фото: perisher-13.livejournal.com.
Еще один из вариантов, объясняющих такое повальное увлечение синим цветом, вызывает лишь улыбку, но он тоже имеет право на существование. Некоторые «натуралисты» утверждают, что сине-голубые оттенки отпугивают полчища москитов, которых в этой округе огромное количество.
Местные жители считают, что синий цвет – это символ гостеприимства и мира (Chefchaouen, Марокко). | Фото: factinteres.ru.
И последнее объяснение необычной традиции более реалистичное и практичное. Учитывая, что в этом регионе круглый год светит яркое солнце, а белый цвет очень пагубно сказывается на зрении горожан, было решено окрашивать все площади в холодный синий цвет.
Шефшауэн – единственное место на земле, где одновременно можно увидеть около тысячи оттенков синего цвета (Марокко). | Фото: perisher-13.livejournal.com.
Интерьер старинных домов под стать всему сине-голубому убранству города (Шефшауэн, Марокко). | Фото: tripadvisor.co.za.
Различные оттенки синего еще древние поселенцы умудрились получить из произрастающего здесь растения вайда, сок которого при добавлении к извести давал небесный оттенок. И с тех пор меняя соотношение ингредиентов, местные жители создавали невероятное количество оттенков сине-голубого цвета.
Умопомрачительные оттенки синего, позволяющие городу сливаться с небом, в былые времена извлекали из растения вайда.
Поэтому историческая часть города и пестрит таким лазурным обилием, ведь горожане старались проявить индивидуальность, создавая особую палитру, которая вызывает лишь восторг у окружающих. К сожалению, на данный момент рецепт приготовления синей краски из натурального сырья утерян, поэтому современный голубой фон поддерживается с помощью красителей, созданных химической промышленностью.
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