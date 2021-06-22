«Голубая жемчужина» Марокко: оттенки синего на улицах города Шефшауэна

Сотни оттенков синего стали визитной карточкой города (Шефшауэн, Марокко).

Шефшауэн, Марокко. | Фото: planetholidaystravel.com.

Невероятно красивый городок Шефшауэн раскинулся на склонах Рифских гор (Марокко). | Фото: zelenyimir.ru.

Историческая часть города полностью сохранила очарование старинных домов и колорит улочек (Chefchaouen, Марокко). | Фото: orangesmile.com.

Каждый владелец синего дома до сих пор поддерживает традицию окрашивания не только здания, но и части улицы, где живет его семья (Шефшауэн, Марокко). | Фото: udivitelno.com.

На голубых улицах города нет мусора, грязи и всегда идеальный порядок (Chefchaouen, Марокко). | Фото: мbezkordonu.com.

Шефшауэн – экзотический рай для любителей фотосессий (Марокко). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Узкие улочки города сохранили средневековое очарование (Шефшауэн, Марокко). | Фото: perisher-13.livejournal.com.

Местные жители считают, что синий цвет – это символ гостеприимства и мира (Chefchaouen, Марокко). | Фото: factinteres.ru.

Шефшауэн – единственное место на земле, где одновременно можно увидеть около тысячи оттенков синего цвета (Марокко) . | Фото: perisher-13.livejournal.com.

Интерьер старинных домов под стать всему сине-голубому убранству города (Шефшауэн, Марокко). | Фото: tripadvisor.co.za.

Умопомрачительные оттенки синего, позволяющие городу сливаться с небом, в былые времена извлекали из растения вайда.