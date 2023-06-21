Тайны Тигриного монастыря

Совсем недавно мы рассказывали про Тигриный монастырь в Таиланде, который находится в провинции Канчанабури на западе Таиланда. По мнению природоохранных организаций, да и самих туристов, он был очень далек от идеала содержания больших полосатых кошек.



И вот, наконец, власти Таиланда «прорвали оборону» и начали вывоз оттуда диких хищников. В одном из помещений «Тигриного монастыря» была найдена морозильная камера, где находились трупы 40 тигрят…







1. Вход в Тигриный монастырь, Таиланд, 25 февраля 2016. (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters):







2. Растиражированные снимки из этого места показывали полное взаимопонимание монахов, посетителей и тигров. Лишь железные цепи настораживали…(Фото David Longstreath):







3. Милота. 2005 год. Правда, сами туристы то и дело обращали внимание, что тигры находится, как будто, в наркотическом состоянии…(Фото Pornchai Kittiwongsakul):







4. Показушные игры с тиграми в Тигрином монастыре, 25 февраля 2016. (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters):







5. Буддийский лесной монастырь Ват Па Луангта Буа («Лесной монастырь преподобного Буа») приобрел мировую известность около 20 лет назад, когда широкая публика узнала, что в монастыре живет большое количество диких тигров. (Фото Pornchai Kittiwongsakul):







6. Туристам тоже нравилось (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters)







7. Маленькие тигрята. Они не могли знать, что из ждало в будущем в этом месте… (Фото David Longstreath):







8. Тигриный монастырь, 20 января 2010. (Фото David Longstreath):







9. (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters):







10. Февраль 2015 года. (Фото Athit Perawongmetha | Reuters):







11. В последнее время монахов всё чаще стали обвинять в «коммерческом использовании диких животных» и в жестоком обращении с ними. (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters):







12. По мнению природоохранных организаций, да и самих туристов, монастырь был очень далек от идеала содержания больших полосатых кошек, если сказать мягко. (Фото Dario Pignatelli):







13. Тигров содержали в тесных маленьких и грязных клетках. Для них это была настоящая тюрьма, если учесть, что на воле эти кошки ходят по территории до 100 кв.км. (Фото Athit Perawongmetha | Reuters):







14. И вот в дело наконец вмешались тайские власти. Еще в апреле 2015 года должностными лицами Департамента национальных парков Таиланда была предпринята попытка проникнуть на территорию парка, чтобы проверить животных. Монахи заперли все ворота и отказались пускать кого-либо внутрь.



С тех пор прошел еще год. И вот, по решению суда, власти начали вывозить тигров из храма. Операция началась 30 мая. Вот сотрудники Департамента национальных парков готовят ружья с дротиками, содержащими седативные вещества, чтобы усыпить хищников на время перевозки. (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters):







15. Сотрудники Департамента национальных парков с транквилизаторами. Всего из этого «адского места» предстояло вывезти 137 животных. (Фото Dario Pignatelli):







16. После применения транквилизаторов, полусонных тигров укладывали на носилки и относили в машины, 30 мая 2016. (Фото Chaiwat Subprasom | Reuters):







17. Понесли. Тигриный монастырь в Таиланде, 1 июня 2016. (Фото Dario Pignatelli):







18. Тигр является крупнейшей и самой тяжёлой из диких кошек. Нести его непросто. (Фото Dario Pignatelli):







19. Некоторых тигров доставляли на грузовики краном, так проще. (Фото Dario Pignatelli):







20. (Фото Dario Pignatelli):







21. Да, пока опять в клетку. Но при транспортировке по-другому — никак. (Фото ):







22. Еще одного эвакуируют из Тигриного монастыря в Таиланде, 1 июня 2016. (Фото Dario Pignatelli):







23. Держись, полосатый! (Фото Christophe Archambaul):







24. Но самая страшная находка ждала впереди.



В морозильной камере на территории «Тигриного монастыря» были найдены 40 мертвых тигрят. По словам очевидцев, тигрята, похоже, были убиты недавно. Что с ними случилось — это еще предстоит выяснить. Кроме того, были найдены контейнеры с внутренними органами животных, череп быка и рога оленя.



И это еще не конец истории…







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