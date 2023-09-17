Секреты уборки, которые дадут фору любому новомодному средству

Умение поддерживать чистоту и порядок в доме — это настоящее искусство, которое приходит с опытом. У наших бабушек и прабабушек не было возможности использовать чистящие средства, которые представлены на полках магазинов сейчас.

Но почему-то у них всегда дома все блестело. Попробуем разобраться, какие хитрости помогут держать дом в чистоте без особых затрат.



Не использовать ведро с водой, чтобы помыть пол

Мыть унитаз уксусом

Очищать разделочные доски лимонным соком

Отпаривать грязь в микроволновке

Отбеливать одежду лимонным соком

Смазывать чугунную сковородку после чистки

Мыть зеркало чистой водой и газетой

Надевать постельное белье, вывернув его

Разрезать спонжик для мытья посуды надвое

Удалять запахи из холодильника с помощью угля

Посыпать масляные пятна мукой

Освежать воздух в доме с помощью ванили

От лишней воды на полу грязи порой становится только больше, ведь мы растаскиваем ее на ногах, что плохо отразится на результате — могут образоваться разводы. Лучше распылить разбавленное моющее средство по полу с помощью пульверизатора и пройтись шваброй из микрофибры. Так не придется таскать за собой тяжелое ведро.Никто не любит чистить туалет, ведь не всегда удается избавиться от налета. Еще хуже, когда используется дорогое средство для чистки, которое в итоге не дало результата. Но есть простой способ для достижения суперчистоты. Нужно налить в унитаз чашку неразбавленного уксуса и оставить на ночь. На следующий день посыпать пищевой содой, протереть ершиком и спустить воду.Кислотность белого уксуса делает его отличным средством для удаления стойких отложений, таких как известковый налет и ржавчина. А смесь с пищевой содой создает абразивный раствор, который может повысить эффективность очистки, а также частично устранить запах.Лимон — крутой очиститель и дезодорант. Он удаляет жир и оставляет освежающий цитрусовый аромат, в том числе на деревянных разделочных досках. Разрежьте лимон пополам и потрите им очищенную доску. Оставьте на несколько минут, затем промойте и промокните насухо. Результат окажется просто «Ах».Чтобы быстро очистить внутреннюю часть микроволновой печи, достаточно отпарить грязь. Нужно поставить в микроволновку миску с водой и разогревать ее на высокой мощности в течение 2 минут или положить смоченное водой полотенце и также пропарить его внутри в течение 5 минут. От этого внутри образуется пар, и любые брызги можно будет легко удалить влажной тряпкой.Пожелтевшему белью можно вернуть белизну натуральным средством, которое очень просто приготовить. Достаточно смешать примерно 4 л горячей воды с соком 1 лимона, залить этой смесью в тазике вещи и дать им пропитаться в течение 1–2 часов. После этого нужно закинуть белье в стиральную машину и запустить программу полоскания, затем высушить на солнце, развесив его на балконе или в саду.Почти в каждом доме есть чугунная сковородка, доставшаяся от мамы или бабушки. Чтобы семейная реликвия прослужила долго, важно периодически смазывать ее после тщательной очистки, так как это защитит поверхность и предотвратит прилипание к ней продуктов.Сковорода должна иметь черную глянцевую поверхность, поэтому если она выглядит изношенной или серой, то нужно снова ее смазать. Для этого достаточно налить тонкий слой растительного масла, разогреть в горячей духовке при температуре 220 °C не менее 10 минут и оставить остывать в духовке.Чтобы на зеркале после мытья не оставалось разводов, рекомендуется использовать чистящие средства, которые не содержат мыла и ароматизаторов, поскольку именно эти добавки и оставляют после себя пятна. Лучше всего протирать зеркало чистой водой и обычной газетой, которая обладает высокой абсорбирующей способностью и впитывает любую грязь и воду, не размазывая ее.Действительно, есть «правильный» способ надевать наволочки и пододеяльники. Нужно просто вывернуть эти элементы постельного белья наизнанку и засунуть руки внутрь. Затем взяться руками за 2 торцевых угла подушки или одеяла и натянуть белье поверх. Такой способ значительно упростит жизнь и сэкономит время.Каждая бабушка знает, как сделать так, чтобы предметы домашнего обихода служили дольше. Например, увеличить срок службы обычной губки для мытья посуды в 2 раза, разрезав ее пополам. Это лайфхак не только по экономии средств, но и по эргономичности, ведь спонжиком меньшего размера будет легче промывать узкие горлышки и другие труднодоступные места.Чтобы в холодильнике и морозильной камере не скапливались застоявшиеся запахи, можно положить немного угля в маленькую чашку и поставить ее на заднюю часть полки. Уголь хорошо впитывает запахи благодаря своей уникальной структуре и составу: поры отлично ловят запахи, а углерод поглощает неприятно пахнущие частицы. Таблетки активированного угля отлично подойдут. Он будет работать в качестве дезодоранта для холодильника в течение как минимум месяца.Если вы случайно пролили немного масла на мебель или одежду, просто посыпьте пятно небольшим количеством муки, дайте ему немного постоять и протрите тряпочкой. Жидкость должна сразу же исчезнуть, не оставив никакого следа.Используйте 100%-й экстракт ванили для дезодорации — тогда в доме всегда будет чистый, свежий аромат вместо химического запаха. Для этого необходимо смочить ватные шарики ванилью и положить их в укромные места, например, в горшки с растениями.Если же освежить пространство нужно экстренно, то можно просто протереть таким шариком холодную лампочку, пока она нагревается: когда она нагреется, в комнате будет чудесно пахнуть. Для микроволновок этот способ тоже подходит: положите 2 столовые ложки ванили в стеклянную миску, нагревайте в течение 30 секунд, затем оставьте в микроволновой печи на несколько часов.Когда мы заходим в хозяйственный отдел магазина, то глаза попросту разбегаются от ассортимента различных чистящих средств. Разумеется, некоторые из них прекрасно справляются со своей задачей, но существует главная проблема — это цена. Однако можно довести свое жилище до блеска и без всякой новомодной химии.