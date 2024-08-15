10 странных историй об известных католических святых

Святой Лука Столпник Халкидонский.
Особое место в католической церкви занимает почитание святых – лиц, которые, как верят христиане, наделены Богом за свою веру способностями выступать в качестве помощников и творить чудеса. Бытуем мнение, что жизнь, полная самоотречения, по святости равно мученичеству.
1. ...хранила свою гниющую плоть в вазе
Святая Лидвина.
Святая Лидвина родилась примерно в 1380 году в голландском Схидаме. Когда ей было 16 лет, Лидвина упала во время катания на коньках, после чего в итоге у нее развилось таинственное состояние, которое привело к тому, что девочка испытывала хроническую боль, имела гиперчувствительность к свету и была частично парализована. Она провела большую часть своей жизни в постели, будучи в состоянии только двигать левой рукой. Согласно документу, написанному городскими старейшинами Схидама, у Лидвины также были язвы по всему телу. В конце концов, ее плоть стала гнить и отпадать кусками.
Но, что удивительно, эти куски плоти источали чудесный сладкий запах, и ее родители хранили их дома в вазе. Лидвина считала свои страдания подарком от Бога и в конечном итоге начала исцелять страждущих. Некоторые историки подозревают, что Лидвина страдала от рассеянного склероза и тяжелых пролежней, которые возникли, поскольку она не могла двигаться из-за паралича.
2. ...ела струпья
Святая Анджела из Фолиньо.
Святая Анджела из Фолиньо жила в XIII веке в Италии и стала хорошо известна благодаря своим милосердию и набожности. Перед тем, как она умерла, Анджела продиктовала свои мемуары, в которые описывала, как она когда-то омыла ноги прокаженному, а затем пила эту грязную воду: «Мы пили воду, которую использовали для мытья. Сладость, которую мы при этом почувствовали, была настолько велика, что она чувствовалась всю дорогу домой ... а когда струп из раны прокаженного застрял у меня в горле, я попыталась проглотить его. Моя совесть не давала мне сплюнуть его, так же, как будто я получила Святое Причастие».
3. ... пила гной
Святая Екатерина Сиенская.
Екатерина Сиенская является одной из самых известных средневековых святых, прославившихся своей благотворительностью и мудростью. Она была также известна тем, что постилась с самого раннего возраста. К тому времени, когда ей было 25 лет, она уже не могла выносить еду. Ее духовник Раймонд Капуанский буквально приказывал ей есть, но Екатерина настаивала на том, что даже малейший кусочек причиняет ей сильную боль.
О ней писали, что если она съедала кусочек сыра или салата, запивая большими глотками воды, то начинала чувствовать страшную боль и металась по комнате, стараясь вызвать у себя рвоту (при этом она иногда рвало кровью). Однако, были исключения из пищевой непереносимости. Екатерина рассказала Раймонду Капуанскому, что она съела гной, который сочился из тела умирающей женщины , которую она кормила. При этом она заявила, что «никогда в своей жизни я не вкушала пищи и питья слаще или изысканнее».
4. ...лизала язвы
Святая Мария Магдалина Де`Пацци.
Святая Мария Магдалина Де`Пацци родилась во Флоренции примерно в 1566 году и еще в подростковом возрасте ушла в кармелитский монастырь. Вскоре она стала известна тем, что умерщвляла свою плоть плетьми, капала горячим воском на свое тело и голышом прыгала в терновник.
Также Де`Пацци была известна, как чудесный целитель. Она лизала открытые раны больных проказой и кожными заболеваниями. В другом случае она ртом высасывала личинки из инфицированных ран. В итоге она заработала заражение десен и у нее выпали все зубы. Умерла святая в возрасте 37 лет.
5. ...ела вшей
Святая Екатерина Генуэзская.
Итальянская дворянка 15 века Екатерина Генуэзская решила посвятить себя добрым делам после видения окровавленного распятия Христа. Вскоре ее полюбили все больные и обездоленные.Тем не менее, по- видимому , Екатерина с трудом переносила зрелище жертв чумы. Чтобы укрепить себя духавно, она начала пить гной из их ран, а также есть вшей, которыми были заражены ее пациенты. Благодаря таким бесстрашным действиям в 1737 году ее признали святой.
6. ...обжигала свои гениталии жиром
Святая Франческа Романа.
С раннего возраста Франческа Романа жаждала стать монахиней, но ее отец заставил ее выйти замуж за богатого человека в возрасте 13 лет. Это вызвало страшную депрессию у женщины, но ее душевное здоровье восстановилось после того, как ей привиделся святой Алексий. Она даже стала послушной женой, вплоть до тех пор, пока ее мужа не зарезали неаполитанцы.
Франческа была полна решимости оставаться духовно целомудренной. Перед тем как заниматься сексом с мужем, она нагревала свиной жир и обжигала свои половые органы, для того, чтобы обеспечить себе сильную боль на протяжении всего полового акта. Она была также известна тем, что избивала себя до крови. В 1608 году церковь причислила Франческу к лику святых.
7. ...заталкивал себе в ногу червей
Святой Симеон Столпник.
Симеон Столпник был сирийским святым в 6 веке, который стал известен благодаря своему аскетическому образу жизни. Его самым известным поступком было то, что Симеон прожил на вершине столба в течение 30 лет. Веревка, которую он обвязал ногу, чтобы не упасть, со временем глубоко врезалась в плоть.
Рана воняла и истекала гноем, а также в ней кишели черви, но Симеон отказался снять веревку. Вместо этого он собирал выпавших из раны опарышей и заталкивал их обратно в рану, приговаривая: «Ешьте то , что Бог послал вам».
8. ...истязала себя жуком-оленем
Святая Ите.
Ите (или Ита) была настоятельницей Киллиди в Ирландии в течение пятого века. Она стала известна своими длительными постами и аскетическим образом жизни. Также утверждалось, что она держала большого жука-оленя, которого прикладывала к своему телу, чтобы тот истязал ее своими огромными челюстями. Как и многие ранние святые, Ите была неофициально канонизирована местным епископом.
9. ...кормил собой комаров
Святой Макарий.
Самопожертвование явно было в тренде. Самым известным поступком святого Макария считается случай, который произошел после того, как он инстинктивно убил комара, который укусил его. Он был настолько полон сожаления за убийство живого существа, что решил искупить вину и отправился в болото, которое кишело мухами и комарами.
Он там жил голым в течение шести месяцев, позволяя насекомым постоянно кусать его. К тому времени, когда он вернулся, все его тело было покрыто массой укусов и болячек и Макария узнали только по голосу.
10. ...ела пауков
Святая Вероника Джулиани.
В 17-м веке святая Вероника Джулиани была известна своими актами смирения. Например, она держала гниющую рыбу в своей келье и часто нюхала и пробовала ее. В результате, она якобы после этого еще больше начала ценить вкус свежей рыбы. Когда у Вероники появились стигматы, церковь заинтересовалась ей. Иезуит по имени отец Кривелли был послан, чтобы испытать ее смирение.
Кривелли приказал Веронике покинуть свою келью и жить в заброшенном туалете, который был полон пауков и насекомых. При этом она должна была чистить пол туалета своим языком. К его удивлению, Вероника вылизала дочиста не только пол, но и стены, а также «проглотила всех пауков и паутину». Иезуита это убедило, а Вероника была канонизирована в 1839 году.
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