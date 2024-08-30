Бунтари и бандиты, которых любил народ: 6 архетипов Робина Гуда из реальной жизни

Робин Гуды из всемирной истории.
Архетипы Робин Гуда можно найти во многих фольклорных преданиях по всему миру. По-видимому, миру нужен этот герой-одиночка, который отнимает деньги у богатых и делится ими с обычными людьми, которые страдают от нищеты и бесправия. И что удивительно, в реальной жизни был не один герой, который боролся за права бедных, грабя богатых.
1. Яношик
Робин Гуд из словацких и польских легенд.
Юрай Яношик - "Робин Гуд" из словацких и польских легенд. Родился он в Словакии в 1688 году и присоединился к рядам повстанцев-куруцев, когда ему было всего 15 лет. После поражения в битве при Тренчине Яношика приняли на службу в габсбургскую армию. Согласно легенде, в один прекрасный день молодой Юрай шёл домой, получив отпуск. Когда он подходил к дому своих родителей, то заметил, как дворянин хлестал его отца в поле. Яношик вырвал у него кнут, но было уже поздно: отец умер от побоев.
Яношик - словацкий Гобин Гуд.
С тех пор Яношик якобы мстил богачам за отца. Во время службы тюремным охранником в Битче Яношик познакомился с одним заключенным - разбойником Томашем Угорчиком - и помог ему бежать из тюрьмы. Вместе они собрали банду, лидером которой и стал 23-летний Юрай. Со своей бандой Яношик бродил по горам и долинам Словакии, Польши и Венгрии, грабил аристократов и богатых купцов и отдавал свою добычу бедным. При этом банда Яногика никогда никого не убивала. Тем не менее, Ярошика поймали и приговорили к смерти 17 марта 1713 года.
2. "Крыса на побегушках"
Накамура Дзирокити, более известный как Нэдзуми Кодзо (в переводе с японского, "Крыса на побегушках"), был Робином Гудом в Стране Восходящего солнца. По легенде, он получил свое прозвище из-за своего стиля краж - Кодзо проникал в богатые поместья даймё через чердак тихо и незаметно, как крыса. Есть и другая версия - он всегда носил с собой сумку, полную крыс, чтобы обмануть хозяев, которые могли проснуться ночью. Как у типичного супергероя, у него было две личности: днем он был Накамурой Дзирокити, который работал неполный рабочий день добровольцем в местной пожарной бригаде, а ночью он был Нэдзуми Кодзо, который воровал у богатых людей.
Жил Кодзо в конце XIX века в Эдо (нынешний Токио). Воровская карьера его длилась более 15 лет, в течение которых Кодзо попадался два раза. Когда его поймали в первый раз, то татуировали как преступника и изгнали из Эдо. Во второй же раз Кодзо был схвачен в возрасте 36 лет и признался в ограблении почти 100 самурайских сословий. Многие из этих кражах замалчивались, поскольку самураям было стыдно признать свое унижение. По народным рассказам, Нэдзуми Кодзо отдавал свои деньги беднякам, но историки предполагают, что он транжирил наворованное на женщин и азартные игры.
3. Скотти Смит
Южноафриканский Робин Гуд Джордж Ст. Легер Леннокс.
Джордж Ст. Легер Леннокс, более известный как Скотти Смит, был южноафриканским Робин Гудом. Он родился в 1845 году в дворянской семье в Шотландии. Согласно книге, написанной о нем в 1962 году, Смит отказал жениться на женщине, которую выбрал ему в жены отец, и остался без наследства. Сначала Смит стажировался в качестве ветеринарного врача в Шотландии, после чего отправился в западную Австралию, поддавшись золотой лихорадке в Калгурли. В течение короткого времени служил в британской армии, но вскоре был уволен.
Смит приехал в Южную Африку в 1877 году и стал таможенником в Восточной Капской провинции. Но работа эта его не привлекала, он увилился с этой должности и начал заниматься незаконным перевозками оружия через границу, воровством, охотой на слонов, нелегальной скупкой алмазов, кражей лошади и грабежами на дорогах. Он грабил богатых людей и раздавал эти деньги бедным, пожилым женщинам и одиноким матерям.
Поговаривают, что он даже своему другу сдать себя в полицию, чтобы тот смог получить вознаграждение, назначенное за его поимку. Смита несколько раз ловили и судили за его преступления, но ему всегда удавалось каким-то образом сбежать. Впоследствии оказалось, что многие из его преступлений были совершены от имени британского правительства, поэтому его освобождали, чтобы не разрушить его легенду. Скотти Смит закончил свои дни как респектабельный фермер в Упингтоне, выращивая овощи на берегу реки Оранжевой.
4. Пхулан Деви
Индийский Робин Гуд Пхулан Деви.
Пхулан Деви или индийская "Королева бандитов" была девочкой из низшей касты, которая, как и многие другие подобные ей, работала на полях землевладельцев из высших каст. В 11 лет её отдали замуж за 30-летнего мужчину, который предложил её семье корову. Он был жестоким и постоянно избивал Деви. Она сбежала от него и вернулась в свою деревню, где была обвинена в преступлении, которого не совершала. Вскоре после этого девочку две недели насиловали члены высших каст.
Пхулан чудом выжила, а затем организовала свою банду. В 1981 году по ее приказу было убито 22 человека из высших каст, в том числе и двое её насильников. Эта резня привлекла к себе внимание премьер-министра Индиры Ганди. Несмотря на то, что нет никаких записей относительно того, что она "действовала подобно Робин Гуду", ее действия полностью оправдывали бедные и униженные индийцы, которые считали Пхулан божеством.
Пхулан Деви - женщина, у которой кончилось терпение.
В феврале 1983 года она согласилась сдаться властям и провела 11 лет в тюрьме. В 1996 году, через два года после ее освобождения, Пхулан была избрана в нижнюю палату Парламента Индии.
5. Сальваторе Джулиано
Сицилийский Робин Гуд Сальваторе Джулиано.
Сальваторе Джулиано, который родился в 1922 году в сицилийском горном городке Монтелепре, многие считают "Сицилийским Робин Гудом". Джулиано действительно воровал у богатых и оказывал помощь своим бедным соотечественникам в суровые времена Второй мировой войны. Он начал свою карьеру "бандита" в возрасте 20 лет, после того как он был схвачен полицейским за контрабанду еды (в то время 70 процентов продовольственного снабжения Сицилии обеспечивалось на черном рынке). Воспротивившись аресту, Сальваторе убил сотрудника полиции и ударился в бега.
Он собрал банду из 50 человек, и они начали грабить богатых людей, чтобы обеспечить крестьян продовольствием и оружием. Тем не менее, его популярность среди крестьян была подорвана после того, как Джулиано был замешан в убийстве 11 невинных людей во время майской процессии в 1947 году. Джулиано утверждал, что он собирался стрелять над головами толпы, но произошло то, что произошло. Он так и не смог восстановить свою репутацию. А в 1950 году был убит в уличном бою с солдатами при попытке бежать из Сицилии.
6. Панчо Вилья
Мексиканский Робин Гуд Хосе Доротео Аранго Арамбула.
Родился Хосе Доротео Аранго Арамбула в 1878 году, а позже он стал известен как Панчо Вилья - мексиканский революционный генерал, лидер партизанского сопротивления и один из самых выдающихся деятелей мексиканской революции. После смерти своего отца он в 15 лет стал главой семьи. В 1894 году Панчо застрелил человека, который приставал к его сестре. Именно этот случай стал поворотным моментом в его биографии.
Он провел шесть лет скрываясь в горах, где встретил группу беглецов, вместе с которыми сформировал банду. Его банда занималась тем, что обворовывала богатые имения и раздавала зерно и скот беднякам. Панчо Вилья описывается как кровожадный, безжалостный убийца, который пытал своих жертв, а также как щедрый человек из народа, которые регулярно отправлял щедрые пожертвования для детских благотворительных организаций и детских домов.
В 1910 году, все еще находясь в бегах, Панчо Вилья присоединился к успешному восстанию Франциско Мадеро против мексиканского диктатора Порфирио Диаса. В 1913 году местные военные командиры избрали его временным губернатора штата Чиуауа. В 1920 году Вилья удалился от активной деятельность и спокойно прожил на своем ранчо вплоть до его убийства в 1923 году. Мексиканский народ просто обожал Панчо Вилью и о нем сохранились многочисленные баллады, легенды и рассказы.
