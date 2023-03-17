Как англичене победили султанат за 38 минут: Война, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса

Британцы стали теми, кто провёл самую короткую победоносную войну в истории человечества. Их противник – Занзибарский султанат – сумел продержаться немногим более получаса. Этот рекорд официально закреплен в знаменитой книге Гиннеса, а то, как развивались события, вызывает несомненный интерес.
Занзибарский султанат: пробуждение силы
Два столетия назад Занзибар являлся частью Оманского султаната. Местная власть при поддержке Маската (столица всего султаната) с умом тратила деньги. А их было много, очень много, поскольку торговля рабами приносила колоссальный доход. Занзибар расцвел. И расцвел так красиво, что оманский султан решил перенести туда столицу всего государства. Но реализовать задумку удалось лишь на короткий срок. В 1861 году в Занзибаре неожиданно вспыхнуло восстание. Город вместе с одноименным островом и прилегающим к нему архипелагом стал независимым.
Внезапная тяга к свободе объясняется просто: надоумили англичане. В то время Британия активизировала колониальную политику в Восточной Африке и не могла пройти мимо главной жемчужины – Занзибара. При этом город сохранил не только независимость, но и не попал под каблук протектората. Британцы же выступили в роли мудрого наставника, помогающего новоиспеченному султанату делать первые робкие шаги в мире.
Халид ибн Баргаш./topwar.ru
Идиллия продлилась недолго. В середине 80-х годов в Восточной Африке активизировались немцы. Присоединив несколько «ничейных» территорий, они уперлись в Занзибар. Захватить его было просто, но могучий покровитель пугал. Немцы не хотели развязывать войну с Британией. Но желание добраться до важного с экономической и политической точки зрения побережья заставило Германию пойти на переговоры с султаном. И в 1888 году немцы взяли нужную для себя территорию в аренду. Вскоре ответный ход сделали англичане, заняв другую часть побережья. А в 1890 году европейские страны заключили взаимовыгодное соглашение. Занзибар попал под протекторат Британии, а Германия выкупила у султана ранее арендованные земли. Зоны влияния были поделены мирно и спокойно.
Прошло шесть лет. Ничего, как говорится, не предвещало беды. Но неожиданно умер Занзибарский султан Хамад ибн Тувайни, являвшийся ставленником Британии. Он был достаточно молод и отличался крепким здоровьем. Несмотря на тень в виде Англии, ибн Тувайни вел относительно независимую политику, сумев завоевать уважение не только у своих покровителей, но и у немцев. Как доказательство – британский Орден Звезды Индии и германский Орден Красного орла.
Смерть султана вызвала много вопросов и подозрений. По султанату пошел слух, что его отравил Халид ибн Баргаш – двоюродный брат. И что за ним стояли немцы, решившие прибрать к рукам весь султанат. Государственный переворот, вызванный междоусобной войной, являлся надежным и проверенным способом отдать власть нужному человеку. Правда это или нет – неизвестно. Но ибн Баргаш вел себя так, словно им действительно управляли немцы. Из-за этого большинство историков уверено, что Халид являлся полноценной германской марионеткой.
Спустя 38 минут./klevo.net
Смерть ибн Тувайни произвела ошеломляющий эффект. Народ и многочисленные чиновники в ужасе замерли, с ужасом представляя, что дальше ждет страну. А ее ждало пришествие Баргаша. Он смело ринулся захватывать трон. Британцы, которые внимательно следили за развитием событий, мягко предупредили его о возможных печальных последствиях. Но жажда власти у Баргаша была в разы сильнее голоса разума.
Карикатура на войну
Халид захватил султанский дворец и принялся ждать ответа от англичан. В его распоряжении была армия из трех тысяч человек, которые весьма смутно представляли, что из себя представляет война с одной из ведущих мировых держав. Не понимал всей опасности и Баргаш. Он был уверен, что до конфликта дело не дойдет, ведь за ним стояли немцы. Связываться с таким противником было себе дороже.
Англичане еще раз вежливо попросили Баргаша отказаться от претензий на трон и покинуть дворец. Затем последовал ультиматум. 27 августа 1896 года в 9 утра дворец должен быть пустым, а сам Баргаш к этому времени обязан отказаться от власти. За невыполнение требований британцы пригрозили применением силы.
Английские моряки после победы./teletype.in
Султан проигнорировал, приказав своим солдатам готовиться к обороне. Соотношение сил изначально не оставляло Баргашу ни единого шанса на успех авантюры. Против английских бронепалубных крейсеров, канонерских лодок и прочих судов султан смог выставить лишь яхту «Глазго», построенную, кстати, в Британии. Береговые орудия включали в себя несколько пулеметов, пару 12-фунтовых орудий и одну бронзовую пушку, из которой стреляли в последний раз чуть ли не в 17-м веке.
Утром 27 августа Баргаш понял, что он один на один с англичанами. Немцы не появились, а его призывы о помощи остались без ответа. Султан попытался договориться с противником, но потерпел неудачу. Европейцы требовали выполнения всех пунктов ультиматума без каких-либо «но».
В 9 утра прозвучали первые выстрелы. Так началась англо-занзибарская война. Солдаты султана даже не думали обороняться. Спустя минуту с начала боя они убежали со своих позиций. Первыми же залпами английская флотилия уничтожила береговые орудия, затем начался обстрел города. А еще через несколько минут ко дну пошла и яхта «Глазго».
Занзибар после обстрела./minregion.ru
Спустя 10 минут Баргаш понял, что война завершилась. И сбежал. Его примеру последовали и солдаты. По сути, англичане могли уже тогда спокойно высадиться и захватить город. Но они не знали о бегстве султана и его воинов. Дело в том, что флаг Баргаша продолжал развеваться над дворцом, в суматохе никто и не подумал его спустить. Обстрел города продолжался до тех пор, пока один из снарядов все-таки не снес флагшток.
Прошло 38 минут. Англичане взяли город. Война официально завершилась. За это время погибло около пятисот занзибарских солдат. Потерь с британской стороны не было.
***
Паника паникой, но поверженный султан не хотел попадать в руки англичан. Он понимал, что за пленом последует казнь, а расставание с жизнью не входило в его планы. По сути, вариантов спасения у него было не так уж и много. А точнее, всего один – германское посольство.
Покинув дворец, Баргаш устремился к зданию. Немцы приняли Халида и пообещали защитись. Вскоре к посольству подошли англичане. Они потребовали выдать им противника, но получили отказ. Идти на штурм британцы не стали. Они надеялись, что Баргаш сдастся. Ожидание затянулось на пару месяцев. В конце концов, немцы схитрили. Они незаметно доставили свою марионетку на корабль, который отправился в Дар-эс-Салам. Здесь Халид и поселился. Но в 1916 году британцы захватили город. На сей раз Баргашу скрыться не удалось. Англичане его не казнили, просив старые обиды. Они отправили бывшего султана в Момбасу, где он и почил в 1927 году.
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