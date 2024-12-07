Согревающие напитки для тех, кому надоел кофе

Если вы заядлый кофеман, то наверняка уже успели попробовать множество разновидностей этого бодрящего напитка. А как насчет того, чтобы расширить свой «вкусовой» арсенал и внести в него несколько полезных кофейных альтернатив? Делимся списком невероятно вкусных и оригинальных напитков, которые вы потом часто будете заказывать в кафе или готовить самостоятельно.

1. Кедровый кофе

2. Финиковый кофе

3. Цикорий

4. Ячменный кофе

5. Куркума латте

6. Гречишный чай

7. Матча

8. Какао

9. Кэроб

Кофе делают из цельных кедровых орехов.Если раньше вы не слышали о кедровом кофе, то сейчас самое время с ним познакомиться. Он представляет собой порошок из цельных кедровых орехов, который заваривается по аналогии с обычным кофе. Его можно пить утром, днем, вечером и даже ночью, так как напиток не содержит кофеина. Впрочем, это не мешает ему хорошо бодрить и наполнять энергией на весь день.Вообще, кедровый кофе входит в категорию суперфудов, так как в нем содержится много витаминов и микроэлементов. В частности, в состав напитка входят полезные для сердца каротиноиды, пищевые волокна для здорового функционирования кишечника и аскорбинка для укрепления иммунитета.Зачастую такой кофе продают в смеси со сливками или сухим молоком, чтобы немного сбалансировать вкус. Также в магазинах можно найти варианты с какао или пряностями, которые оттеняют волшебный ореховый аромат.Косточки от фиников можно не выбрасывать, а приготовить из них кофе.В то время, как в нашей стране к финиковому кофе только присматриваются, считая чем-то новым и до конца непонятным, в арабских странах его пьют достаточно давно, так как считают лечебным. В состав финикового кофе входит большое количество антиоксидантов и полифенолов, благодаря которым напиток не повышает сахар в крови, а также укрепляет иммунитет.Чтобы получить кофе, производители полностью очищают косточки от мякоти, хорошо высушивают, обжаривают и в конце перемалывают в порошок. По виду напиток напоминает арабику, однако привычных кофейных ноток вы в нем не услышите – вас ждет шоколадно-медовый привкус и легкая, едва уловимая горчинка.Вкусный и насыщенный кофе получится из двух чайных ложек, но если вы любите более крепкие вариации напитков, тогда можно добавить чуть больше порошка. Главный плюс финикового кофе заключается в том, что его можно заварить где-угодно: в турке, кружке и даже френч-прессе. Окончательный вариант зависит от того, какой именно вкус и крепость вы хотите получить в итоге.Внешне цикорий очень похож на растворимый кофе.Цикорий часто пьют люди, которым по какой-либо причине нельзя употреблять напитки с кофеином. Он заваривается по принципу растворимого: в кружку нужно положить одну-две ложки порошка, добавить сахар по вкусу и залить кипятком. Цикорий прекрасно сочетается с молоком и сливками, поэтому не забывайте использовать их в качестве добавок. Можно даже взбить пенку как для латте или капучино. Используйте для ее приготовления капучинатор, а чтобы стабилизировать пенку, отправьте ее в микроволновку секунд на 30.Ячменный кофе очень любят в Италии.В Италии, на родине кофе, этот напиток начали пить еще в далеких 30-х годах прошлого века. Тогда в страну практически не привозили новых продуктов, и со временем запасы бодрящего напитка закончились. Чтобы не оставаться без любимого кофе, итальянцы решили обжаривать и молоть зерна ячменя – полученный порошок потом использовали для приготовления ароматного напитка, который назвали Caffe d'orzo.Орзо отличается стойкой пенкой и оригинальным ароматом поджаренного хлеба. Заваривается по аналогии с растворимым кофе, а если добавить молока, то становится похожим на привычный нам капучино.У напитка яркий желтый цвет.Другое название этого пряного, сливочного согревающего напитка с ярким вкусом и ароматом – золотое молоко, потому что благодаря куркуме он приобретает насыщенный солнечный цвет. Латте готовят как из молотой, так и из свежей специи, предварительно замоченной в молоке.Обратите внимание, что напиток получается горазд вкуснее из растительного, а не обычного молока – чаще всего используют миндальное. Кроме куркумы берут и другие пряности: молотый имбирь, молотую корицу, молотый черный перец. Также добавляют ванильный экстракт и какой-нибудь подсластитель: сахар, мед, кленовый сироп и пр.Гречишный чай – традиционный китайский напиток.От кофе переходим к чаю, который, кстати, тоже содержит кофеин, правда, в меньших количествах, чем любимый всеми бодрящий напиток. Так, в зеленом чае около 30-50 мг кофеина, в черном – 40-70 мг.Что касается гречишного, то это традиционный китайский напиток, который готовят из высушенных и обжаренных семян татарской черной гречихи. Иногда в чай добавляют цветки и листья гречихи, чтобы усилить вкус и сделать напиток более ароматным. Это идеальный вариант для лета, так как он отлично утоляет жажду. Чай отличается мягким вкусом без единого намека на горечь, присутствуют нотки сливок, карамели, орехов. Если две классических разновидностей напитка: фруктовый и ягодный. Советуем попробовать оба и выбрать тот, который понравится больше.В основе напитка – порошок из молодых листьев зеленого чая.Наверное, про матчу не слышал только ленивый. Это порошок из молодых листьев зеленого чая, который является основой для большого количества напитков. В нем кофеин комбинируется с аминокислотой L-теанином, которая расслабляет, но при этом не вызывает сонливости. Поэтому после матчи человек чувствует себя спокойно, но энергия на новые свершения также никуда не пропадает.Какой вывод можно из этого сделать? Правильно – матча является прекрасным вариантом напитка в любое время суток. Порошок используют для приготовления не только чая, но и латте, айс-ти, десертов и разнообразной выпечки, например, кексов, трюфельных конфет и даже блинов – берите на заметку!Украшайте какао палочками корицы, тертым шоколадом и маршмэллоуНесмотря на то, что вкус какао сильно отличается от кофейного, этот напиток также может стать прекрасной альтернативой: чашка горячего шоколада бодрит и согревает не хуже привычного американо. Такой эффект достигается благодаря присутствию в составе какао теобромина – вещества, которое мягко стимулирует работу сердца.Кстати, если вы не знали, какао может стать отличной основой для капучино. Приготовьте классический напиток на молоко, а затем взбейте капучинатором до появления стойкой пенки. Готовый капучино посыпьте тертым шоколадом, измельченными орехами или украсьте взбитыми сливками. Пропорции ингредиентов следующие: на 200 миллилитров молока 2 чайных ложки какао и 1 чайная ложка сахара (можно больше, ориентируйтесь на свой вкус).Кэроб получается густым и насыщеннымЛюбители какао точно оценят кэроб – порошок из сушеных плодов рожкового дерева. Именно его используют вместо какао для приготовления ПП-десертов и напитков. Обратите внимание, что в кэробе присутствует горчинка, и чем сильнее обжарка, тем более ярко она выражается. Но в целом вкус напитка получается сладким благодаря фруктозе, которая входит в его состав в большом количестве. Что касается кофеина, то его в кэробе нет, поэтому можете не переживать, что пара чашек взбудоражит вашу нервную систему. Пейте его без опасения хоть утром, хоть вечером.Чтобы приготовить напиток, необходимо взять чашку, наспать в нее две чайных ложки порошка, залить 200 миллилитрами кипятка или молока (также можно использовать смесь этих компонентов). А чтобы вкус кэроба лучше раскрылся, прогрейте готовый напиток в турке.