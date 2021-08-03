15 лайфхаков для повседневной жизни, которые помогут разобраться с мелкими хлопотами по дому

Отличные советы и хитрости, которые упростят повседневность.
Ежедневно мы сталкиваемся с бытовыми мелочами, которые приносят немало хлопот. Справиться с ними бывает трудно, и настроение от этого невероятно падает. Но не стоит огорчаться. Мы собрали 15 приемов для повседневной жизни, о которых знают лишь единицы.
1. Подогнать размер формы
Уменьшить размер формы. | Фото: Новости в фотографиях.
Если имеющаяся форма для выпечки немного больше, чем предполагаемое блюдо, уменьшить ее можно с помощью обычной фольги для запекания.
2. Защитный чехол
Защита от микробов. | Фото: Reddit.
Оберните пульт в чистый целлофановый пакет, если вы остановились в гостинице и сомневаетесь в чистоте этого предмета.
Примечание: ученые Хьюстонского университета выявили, что телевизионные пульты в гостиницах грязнее ободка унитаза. В ходе исследований, в образцах взятых с пультов было обнаружено более миллиона опасных бактерий.
3. Узлы на шнурках
Узлы на веревках и шнурках. | Фото: Модная дама.
Если вы обнаружили на шнурках своих кроссовок достаточно затянутые узлы, развязать их поможет обычная невидимка. Этот же инструмент можно использовать, чтобы развязать узлы на веревке или распутать шнуры.
4. Крепежные крючки
Крепежные крючки для рамок. | Фото: Самоделкино.Инфо.
Если у вас есть рамки со сломанными крепежными крюками, не спешите избавляться от них. Заменить такую важную деталь настенных рамок с успехом смогут ключи от консервных банок.
5. Альтернативная пробка
Вместо винной пробки. | Фото: Самоделкино.Инфо.
Потерянную винную пробку можно заменить, отрезав «палец» у обычной хозяйственной перчатки.
6. Разбор аптечки
Ревизия аптечки. | Фото: Модная дама.
Лекарственные препараты в коробках занимают немало места, создавая ощущение бардака в шкафу. Вместо того, чтобы хранить кучу ненужных упаковок, Novate.ru рекомендует хранить блистеры с таблетками и инструкции в Zip-пакетах.
7. Игровой городок
Игровой город за пять минут.| Фото: AdMe.
Нужно на время занять ребенка, а у вас нет никакой новой игрушки для него? Проявите изобретательность. Используя обычную изоленту или цветной скотч, вы можете создать на полу и стенах целый город с домами и разметкой.
8. Подготовка к перестановке
Макет перестановки. | Фото: Тролльно.
Перед тем, как приступить к перестановке, создайте подробный план своей комнаты и мебели на бумаге. Так вы сможете максимально точно оценить обстановку и определить сколько свободного места останется.
9. Ограничитель въезда
Теннисный мячик в гараже. | Фото: Pinterest.
Если у вас случаются казусы, связанные с въездом в гараж, прикрепите к потолку теннисный мячик, аккурат там, где должно оказаться лобовое стекло вашей машины. Коснувшись мячика при следующим въезде, вы будете знать, что пора остановиться.
10. Уборка ковра
Уборка шерсти с ковра. | Фото: Hotsta.
Все владельцы домашних животных знает, как сложно собрать шерсть любимцев с ковровых покрытий и обивки мебели. Сделать процесс уборки таких поверхностей максимально эффективным поможет обычный скребок для окон.
11. Хранения сапог
Чтобы сапоги не потеряли форму. | Фото: Picdeer.
Чтобы высокие сапоги не потеряли форму и не деформировались, Novate.ru рекомендует поместить внутрь каждого из них по половинке аквапалки.
12. Выбраться из грязи
Выбраться на машине из грязи. | Фото: DriveNN.
Если колеса вашего автомобиля попали в грязевую ловушку, выбраться вам помогут небольшие доски, прикрепленные к колесам.
13. Размешиваем кетчуп
Равномерное выдавливание кетчупа. | Фото: Правда.Ру
Чтобы кетчуп выходил из бутылки равномерно и не разбрызгивался, аккуратно размешайте его с помощью обычной соломинки.
14. Уборка в сумочке
Собрать мелкий мусор из сумочки. | Фото: bajda.pp.ua.
Если долгое время не убираться в сумочке, она превращается в настоящий мусорник. Произвести быструю и эффективную уборку в ней поможет липкий ролик для одежды. Проверено, к нему отлично прилипают бумажки, волосы, монеты и прочий мелкий мусор.
15. Разводы на окнах
Секрет мытья окон. | Фото: Picdeer.
Помыть окна - задача не из легких! Еще сложнее помыть их без разводов. Если вы еще не овладели искусством, позволяющим хорошо мыть окна с первого раза, спешим поделиться с вами секретом, который позволит легко определять с какой стороны разводы. Для этого мойте внутреннюю часть окна вертикальными движениями, а внешнюю - горизонтальными.
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