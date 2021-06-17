Злюка Джуно — гималайский кот, который покорил Инстаграм своей шевелюрой

Злюка Джуно (Juno The Angry Cat) — один из самых известных инстаграм-котов. Конечно, никто не сравнится с котом Саймона или с недавно умершей Грампи-кэт, однако 184 тысячи подписчиков, которые следят за новостями толстого и пушистого кота Джуно — это также впечатляет.
Пушистый Джуно.
В крови Джуно течет кровь гималайской кошки, или как их еще называют — персидских колор-пойнтов. Это очень пушистые кошки с плоской мордочкой и окрасом, свойственном сиамским котам. Однако Джуно отличается еще тем, что он очень крупный кот, очень пушистый и вид имеет очень и очень недовольный. Что, конечно же, никак не сказывается на его настоящем настроении.
Шерсть как ненастная погода. Instagram junotheangrycat.
Слушаю тебя, человек. Instagram junotheangrycat.
Что же насчет шерсти, то она у Злюки Джуно настолько густая и длинная, что самостоятельно привести ее в порядок коту не удается. И поэтому ему очень повезло, что за ним так ухаживают и ежедневно вычесывают. Более того, хозяйка кота утверждает, что кот достаточно флегматично относится к тому, что она периодически на его голове делает различные прически — в конце концов, кот достаточно флегматичен, чтобы относиться к таким «шалостям» снисходительно.
Огромный *комочек* шерсти. Instagram junotheangrycat.
Злюка Джуно. Instagram junotheangrycat.
Моей шерсти хватит на любую прическу. Instagram junotheangrycat.
Моя шерсть лучше твоих волос, человек. Instagram junotheangrycat.
Кот из Нью-Джерси. Instagram junotheangrycat.
Гималайский кот Джуно.
Флегматичный и знающий себе цену. Instagram junotheangrycat.
Может, качество фотографии и не очень, зато качество контента - запредельное. Instagram junotheangrycat.
Злюка Джуно. Instagram junotheangrycat.
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