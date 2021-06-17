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Злюка Джуно — гималайский кот, который покорил Инстаграм своей шевелюрой


Злюка Джуно — гималайский кот, который покорил Инстаграм своей шевелюрой

Злюка Джуно (Juno The Angry Cat) — один из самых известных инстаграм-котов. Конечно, никто не сравнится с котом Саймона или с недавно умершей Грампи-кэт, однако 184 тысячи подписчиков, которые следят за новостями толстого и пушистого кота Джуно — это также впечатляет.

Пушистый Джуно.

Пушистый Джуно.

 

В крови Джуно течет кровь гималайской кошки, или как их еще называют — персидских колор-пойнтов. Это очень пушистые кошки с плоской мордочкой и окрасом, свойственном сиамским котам. Однако Джуно отличается еще тем, что он очень крупный кот, очень пушистый и вид имеет очень и очень недовольный. Что, конечно же, никак не сказывается на его настоящем настроении.
Шерсть как ненастная погода. Instagram junotheangrycat.

Шерсть как ненастная погода. Instagram junotheangrycat.

 
Слушаю тебя, человек. Instagram junotheangrycat.

Слушаю тебя, человек. Instagram junotheangrycat.

 

Что же насчет шерсти, то она у Злюки Джуно настолько густая и длинная, что самостоятельно привести ее в порядок коту не удается. И поэтому ему очень повезло, что за ним так ухаживают и ежедневно вычесывают. Более того, хозяйка кота утверждает, что кот достаточно флегматично относится к тому, что она периодически на его голове делает различные прически — в конце концов, кот достаточно флегматичен, чтобы относиться к таким «шалостям» снисходительно.

Огромный *комочек* шерсти. Instagram junotheangrycat.

Огромный *комочек* шерсти. Instagram junotheangrycat.

 
Злюка Джуно. Instagram junotheangrycat.

Злюка Джуно. Instagram junotheangrycat.

 
Моей шерсти хватит на любую прическу. Instagram junotheangrycat.

Моей шерсти хватит на любую прическу. Instagram junotheangrycat.

 
Моя шерсть лучше твоих волос, человек. Instagram junotheangrycat.

Моя шерсть лучше твоих волос, человек. Instagram junotheangrycat.

 
Кот из Нью-Джерси. Instagram junotheangrycat.

Кот из Нью-Джерси. Instagram junotheangrycat.

 
Гималайский кот Джуно.

Гималайский кот Джуно.

 
Флегматичный и знающий себе цену. Instagram junotheangrycat.

Флегматичный и знающий себе цену. Instagram junotheangrycat.

 
Может, качество фотографии и не очень, зато качество контента - запредельное. Instagram junotheangrycat.

Может, качество фотографии и не очень, зато качество контента - запредельное. Instagram junotheangrycat.

 
Злюка Джуно. Instagram junotheangrycat.

Злюка Джуно. Instagram junotheangrycat.

 

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Злюка Джуно — гималайский кот, который покорил Инстаграм своей шевелюрой

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Злюка Джуно — гималайский кот, который покорил Инстаграм своей шевелюройПодписаться на мой Instagram
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