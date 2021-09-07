Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Когда представляешь себе Нью-Йорк, так называемое «Большое яблоко», в сознании всплывают яркие неоновые вывески, заполненные пешеходами улицы, где периодически встречаются знаменитости, а также неизменные желтые такси, бесконечной вереницей проезжающие мимо. Сейчас все именно так и есть, но в XIX веке Нью-Йорк был совершенно другим. Тогда он только начинал проявлять свой характер, хотя уже тогда разрыв между богатыми и бедными был очень заметен, как и сегодня.



Есть одно свойство, которое Нью-Йорк сохранил по сей день: это место построено на мечтах, стремлениях и тяжелой работе. Некоторые идут по головам, тогда как другие сворачивают спину, помогая ближним, а все остальные — лишь безмолвные и невинные свидетели. Скромная, иногда откровенно бедная жизнь простого люда, который и сделал Нью-Йорк таким, какой он есть сейчас, запечатлена на этих исторических снимках.











Густонаселенные трущобные закоулки Нью-Йорка.











Люди выращивают себе пропитание на огородах.







Мужчина роется в мусоре в поисках чего-нибудь ценного.







На развалинах дома.







В рабочей семье все заняты.







Юные джентльмены.







Уличная мостовая.







Девочки на уроке.







Арестант.







Задворки простых домов усыпаны мусором и увешаны бельем.







На внутреннем дворике.







На школьном уроке







Белье сохнет прямо на улице, почти на дереве.

В сквере.Крыльцо деревянного дома . Занятия с детьми.Полиция и толпа.Картежники.Семья мигрантов . Молодые спортсмены.Бочки на задворках.Бассейн.Беднота.Уличные дети.Возле почты.Парад.Слабое освещение и перенаселенность — характерные черты Нью-Йорка того времени.Старый деревянный дом на фоне кирпичных построек Дети играют во дворе.Модник.Женщина курит трубку и вяжет на спицах.Заключенные.Юная нянька.Дворовые ребята.Напоследок предлагаем взглянуть на кинохронику, где видно, каким был Нью-Йорк в XIX веке:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)