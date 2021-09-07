Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Когда представляешь себе Нью-Йорк, так называемое «Большое яблоко», в сознании всплывают яркие неоновые вывески, заполненные пешеходами улицы, где периодически встречаются знаменитости, а также неизменные желтые такси, бесконечной вереницей проезжающие мимо. Сейчас все именно так и есть, но в XIX веке Нью-Йорк был совершенно другим. Тогда он только начинал проявлять свой характер, хотя уже тогда разрыв между богатыми и бедными был очень заметен, как и сегодня.
Есть одно свойство, которое Нью-Йорк сохранил по сей день: это место построено на мечтах, стремлениях и тяжелой работе. Некоторые идут по головам, тогда как другие сворачивают спину, помогая ближним, а все остальные — лишь безмолвные и невинные свидетели. Скромная, иногда откровенно бедная жизнь простого люда, который и сделал Нью-Йорк таким, какой он есть сейчас, запечатлена на этих исторических снимках.
Густонаселенные трущобные закоулки Нью-Йорка.
Люди выращивают себе пропитание на огородах.
Мужчина роется в мусоре в поисках чего-нибудь ценного.
На развалинах дома.
В рабочей семье все заняты.
Юные джентльмены.
Уличная мостовая.
Девочки на уроке.
Арестант.
Задворки простых домов усыпаны мусором и увешаны бельем.
На внутреннем дворике.
На школьном уроке
Белье сохнет прямо на улице, почти на дереве.
В сквере.
Крыльцо деревянного дома.
Занятия с детьми.
Полиция и толпа.
Картежники.
Семья мигрантов.
Молодые спортсмены.
Бочки на задворках.
Бассейн.
Узкие темные улицы.
Беднота.
Уличные дети.
Возле почты.
Парад.
Слабое освещение и перенаселенность — характерные черты Нью-Йорка того времени.
Старый деревянный дом на фоне кирпичных построек.
Дети играют во дворе.
Модник.
Женщина курит трубку и вяжет на спицах.
Заключенные.
Юная нянька.
Дворовые ребята.
Напоследок предлагаем взглянуть на кинохронику, где видно, каким был Нью-Йорк в XIX веке:
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