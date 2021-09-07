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Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Когда представляешь себе Нью-Йорк, так называемое «Большое яблоко», в сознании всплывают яркие неоновые вывески, заполненные пешеходами улицы, где периодически встречаются знаменитости, а также неизменные желтые такси, бесконечной вереницей проезжающие мимо. Сейчас все именно так и есть, но в XIX веке Нью-Йорк был совершенно другим. Тогда он только начинал проявлять свой характер, хотя уже тогда разрыв между богатыми и бедными был очень заметен, как и сегодня.

Есть одно свойство, которое Нью-Йорк сохранил по сей день: это место построено на мечтах, стремлениях и тяжелой работе. Некоторые идут по головам, тогда как другие сворачивают спину, помогая ближним, а все остальные — лишь безмолвные и невинные свидетели. Скромная, иногда откровенно бедная жизнь простого люда, который и сделал Нью-Йорк таким, какой он есть сейчас, запечатлена на этих исторических снимках.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Густонаселенные трущобные закоулки Нью-Йорка.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Люди выращивают себе пропитание на огородах.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Мужчина роется в мусоре в поисках чего-нибудь ценного.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

На развалинах дома.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

В рабочей семье все заняты.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Юные джентльмены.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Уличная мостовая.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Девочки на уроке.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Арестант.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Задворки простых домов усыпаны мусором и увешаны бельем.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

На внутреннем дворике.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

На школьном уроке

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Белье сохнет прямо на улице, почти на дереве.



Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

В сквере.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Крыльцо деревянного дома.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Занятия с детьми.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Полиция и толпа.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Картежники.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Семья мигрантов.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Молодые спортсмены.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Бочки на задворках.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Бассейн.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Узкие темные улицы.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Беднота.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Уличные дети.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Возле почты.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Парад.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Слабое освещение и перенаселенность — характерные черты Нью-Йорка того времени.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Старый деревянный дом на фоне кирпичных построек.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Дети играют во дворе.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Модник.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Женщина курит трубку и вяжет на спицах.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Заключенные.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Юная нянька.

Страницы жизни простых и бедных американцев в Нью-Йорке XIX века

Дворовые ребята.

Напоследок предлагаем взглянуть на кинохронику, где видно, каким был Нью-Йорк в XIX веке:



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