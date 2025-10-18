Готовить как Гордон Рамзи: 7 восхитительных рецептов от шеф-повара

Когда речь заходит о феноменально вкусных рецептах, первым на ум приходит имя британского шеф-повара Гордона Рамзи. Прославившись своими кулинарными талантами, он получил более шестнадцати звезд Мишлен, удивляя людей по всему миру своими шедеврами. Вашему вниманию семерка оригинальных рецептов от гуру кулинарии, среди которых как основные блюда, так и необычные, вкусные десерты.
1. Треска под соусом
Треска под соусом. \ Фото: pinterest.com.
Если вы всегда задавались вопросом, как вкусно и просто приготовить белую рыбу – берите на вооружение этот рецепт. Дополненная испанским соусом ромеско, она придется по вкусу даже настоящим гурманам.
Ингредиенты:
• Филе трески – 4 шт;
• Лук – 1 шт;
• Миндаль – 110 г;
• Чеснок – 3 зубочка;
• Помидоры – 4 шт;
• Хлеб – 90 г;
• Петрушка – пара веточек;
• Вода – 4 ст.л;
• Уксус – 4 ст.л;
• Масло оливковое – 4 ст.л;
• Чили (хлопья) – по вкусу;
• Соль и перец – по вкусу.
Белая рыба под нежным соусом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Рыбу промыть, убрать кости;
• Положить в холодное место;
• Духовку заранее прогреть до 180 градусов;
• Плеснуть масло на сковородку;
• Очистить и нашинковать чеснок;
• Бросить на сковороду;
• Добавить миндаль;
• Жарить до золотистости;
• Выложить в отдельную емкость и дать стечь;
• Очистить и нашинковать лук;
• Обжарить на том же масле;
• Всыпать перец чили, добавить лавровый лист и специи;
• Помидоры промыть, очистить и нашинковать;
• Добавить к луку;
• Томить, пока мякоть помидора не станет мягче;
• В чашу блендера всыпать орехи, зелень и чеснок;
• Добавить ложку воды;
• Перебить;
• Влить следом томатную пасту из сковороды;
• Добавить остатки воды и уксус;
• Снова перебить;
• Смазать форму и выложить на неё рыбу;
• Полить соусом;
• Завернуть сверху в фольгу;
• Печь около двадцати минут до готовности.
2. Стейк
Стейк. \ Фото: eatlanders.com.
Когда нет вариантов, что приготовить на обед или ужин, а хочется сытного и вкусного мяса – попробуйте простой, классический рецепт говяжьего стейка, который не требует большого количества времени и заморочек.
Ингредиенты:
• Стейк говяжий – 2 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Масло сливочное – пара кубиков;
• Соль, перец и розмарин – по вкусу.
Сочный, ароматный и невероятно вкусный стейк. \ Фото: happhapp.nl.
Способ приготовления:
• Мясо промыть;
• Обвалять в приправах;
• Разогреть сковороду гриль до дымка;
• Бросить на неё пару кубиков сливочного масла;
• Выложить мясо ближе к центру;
• Спустя полминуты перевернуть на другую сторону;
• Затем дать прожариться краям;
• Снять шелуху с чеснока и пропустить через пресс;
• Добавить к мясу;
• Постоянно переворачивать раз в шестьдесят секунд до равномерной прожарки;
• Всыпать розмарин и ещё немного масла;
• Поливать образовавшейся жидкостью с двух сторон;
• Снять с огня и подавать горячими.
3. Окорок с гороховым пудингом
Румяный и сочный окорок. \ Фото: yandex.ua.
Чтобы приготовить простое и сытное блюдо, можно воспользоваться этим рецептом отварного окорока. Это идеальный вариант для ужина или перекуса, который придется по вкусу и домочадцам, и гостям.
Ингредиенты:
• Сырокопченый окорок (свиной) – 2 кг;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Сельдерей – 2 шт;
• Лавровый лист, тимьян и черный перец – по вкусу.
Для пудинга:
• Горох – 510 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Винный уксус – 3 ст.л;
• Масло сливочное – 25 г;
• Лавровый лист, соль и перец – по вкусу.
Для соуса:
• Масло сливочное – 25 г;
• Лук – 2 шт;
• Мука – 25 г;
• Молоко – 160 мл;
• Горчица – 2 ч.л;
• Сливки жирные – 1,5 ст.л;
• Петрушка;
• Сок лимона.
Окорок с пудингом. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Окорок замочить в воде;
• Слить в кастрюлю и отправить на огонь до кипения;
• Уменьшить обороты огня;
• Варить на протяжении нескольких часов, убирая пенку;
• После снять с огня и дать остыть в бульоне.
Пудинг:
• Предварительно горох залить жидкостью на ночь;
• После её слить;
• Пересыпать в кастрюлю;
• Очистить и накрошить лук с морковью;
• Добавить следом;
• Влить воду;
• Бросить несколько штучек лавра и включить огонь;
• Дать закипеть, после уменьшить огонь;
• Варить около шестидесяти минут до мягкости гороха;
• Выключить и снять с огня;
• Пересыпать в чашу блендера;
• Перебить;
• Вернуть в кастрюлю и сдобрить уксусом;
• Добавить специи, перемешать;
• Вводить масло частями, давая ему расплавиться;
• Завернуть в полотенце и не давать остыть.
Соус:
• Масло нагреть;
• Очистить и нашинковать лук;
• Добавить следом и жарить пару минут до румяности;
• Всыпать муку с горчицей:
• Перемешать и жарить ещё пару минут;
• Небольшими порциями добавить молоко;
• Влить следом около 110 мл бульона;
• Дать закипеть;
• Убавить огонь и варить около десяти минут, помешивая лопаткой;
• Подавать вместе с пюре и порезанным на части окороком.
4. Яйца по-шотландски
Яйца по-шотландски. \ Фото: bigmir.net.
Яйца можно не только варить и жарить, но ещё и готовить оригинально, используя для этого колбаски и мясной фарш. Попробуйте приготовить такое блюдо своим домочадцам, что точно попросят добавки!
Ингредиенты:
• Яйца – 6 шт;
• Фарш микс – 210 г;
• Колбаски – 210 г;
• Яблоко зеленое – половинка;
• Мука – 5 ст.л;
• Сухари – 160 г;
• Соль и перец – по вкусу.
Приятного аппетита. \ Фото: mx.depositphotos.com.
Способ приготовления:
• Набрать воду и дать ей закипеть;
• Бросить туда четыре яйца и готовить пять минут;
• Снять с огня, залить холодной водой и дать постоять;
• Яблоко очистить и натереть на мелкой терке;
• Смешать с фаршем и нарубленными на кусочки колбасками;
• Руками создать небольшие, равномерные лепешки (четыре штуки);
• Муку смешать с солью и перцем;
• Отдельно взбить оставшиеся яйца;
• В третью емкость всыпать сухари;
• На центр лепешки выложить яйцо, предварительно очищенное;
• Завернуть, сформировав котлетку;
• Масло разогреть;
• Обвалить в муке котлетку, после окунуть в яйца;
• Макнуть в сухари;
• Готовить в масле около десяти минут до корочки.
5. Тарт Татен с бананами
Тарт Татен с бананами. \ Фото: se.dreamstime.com.
Самые вкусные десерты – те, которые сделаны своими руками. А приготовить что-то на быструю руку можно, если в доме есть небольшое количество вкусных бананов, которые некуда деть, а есть больше не хочется.
Ингредиенты:
• Бананы – 7 шт;
• Масло сливочное – 55 г;
• Пудра – 110 г;
• Тесто слоеное – упаковка;
• Ваниль – палочка;
• Перец горошек – пара штучек;
• Розовый перец горошек – пара штучек.
Банановый Тарт Татен. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Выложить масло на сковороду;
• Всыпать ваниль;
• Сдобрить перцами;
• Посыпать пудрой;
• Бананы очистить и накрошить на кружочки;
• Выложить на кусочки масла;
• Слоеное тесто предварительно вытащить из морозилки;
• Прорезать круг размером со сковороду;
• Защипнуть тесто на бортике, накрывая сковороду;
• Ножом или вилкой сделать несколько дырочек;
• Поставить сковороду на средний по мощности огонь;
• Томить начинку около десяти минут до кипения;
• Снять с огня и поставить в духовку;
• Печь двадцать минут при 200 градусах;
• После вытащить и снова поставить на огонь;
• Встряхнуть, давая начинке перемешаться;
• Накрыть доской или большим блюдом;
• Снять с огня и перевернуть;
• Подавать горячим.
6. Апельсины в карамели
Апельсины в карамели. \ Фото: twitter.com.
Часто хочется заканчивать принятие пищи чем-то вкусненьким. К примеру, можно попробовать приготовить мини-десерт самому, сделав не только сладкие, но и полезные апельсины в карамельном соусе.
Ингредиенты:
• Апельсины – 6 шт;
• Сахар – 85 г;
• Сок апельсиновый – 110 м.
Цукаты:
• Цедра апельсиновая;
• Вода – 260 мл;
• Сахар – 160 г.
Крем:
• Сливки жирные – 55 мл;
• Пудра – 2 ст.л;
• Херес – 1,5 ст.л;
• Мята.
Карамелизованные апельсины. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Снять с апельсинов цедру;
• Всыпать в кастрюлю и залить водой;
• Добавить сахар и варить, помешивая лопаткой;
• Готовить около пятидесяти минут, пока цедра не станет мягкой;
• Снять с огня и охладить;
• Нижнюю и верхнюю часть апельсинов срезать;
• Удалить корочку и белые жилки;
• Разделить на кружочки;
• Выложить на блюдо и поставить остывать.
Соус:
• Сахар всыпать на сковородку;
• Обжарить на мощном огне;
• Добавить сок, когда сахар станет коричневым и карамельным;
• Убавить обороты огня;
• Помешивать лопаткой до однородности;
• Убрать и немного охладить.
Крем:
• Сливки взбить с сахарной пудрой до пиков;
• Влить херес;
• Ещё раз взбить до однородности;
• Дать остыть;
• Апельсины достать из холодильника;
• Полить карамелью;
• Сверху добавить крем и цукаты.
7. Каталонский крем
Каталонский крем. \ Фото: chaddertonbarandgrill.co.uk.
Каталана – одна из разновидностей популярного крема-брюле, который был изобретен в Испании. Он отличается нежной, мягкой консистенцией, которую оценят по достоинству маленькие сладкоежки.
Ингредиенты:
• Желтки – 4 шт;
• Сахар – 75 г;
• Молоко – 260 мл;
• Сливки жирные – 260 мл;
• Крахмал кукурузный – 2 ст.л;
• Цедра – по вкусу;
• Корица – 1 шт.
Крем-брюле. \ Фото: skinnymixers.myshopify.com.
Способ приготовления:
• В желтки добавить сахар;
• Взбить миксером;
• Всыпать крахмал;
• Очистить лимон и апельсин от цедры и добавить её следом;
• Снова взбить;
• Мелкой струйкой ввести молоко со сливками;
• Ещё раз перебить;
• Вылить в кастрюлю;
• Бросить в смесь корицу;
• Включить небольшой огонь и готовить, помешивая, до густоты;
• Выключить огонь и процедить;
• Вылить в формы и отправить остывать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии